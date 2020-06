Varga Judit: Magyarország a legjobban védekező országok közé tartozik

Az állampolgárok a járvány idején a cselekvő kormányoktól várták el a hatékony védekezést, amely elvárásnak a magyar kormány maradéktalanul megfelelt, hiszen Magyarország a legjobban védekező országok közé tartozik – mondta Varga Judit.

Az igazságügyi miniszter a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában szerdán kifejtette, bár a veszélyhelyzet megszűnik, a járványügyi készültség továbbra is fennmarad, meg kell hagyni a rugalmas cselekvés lehetőségét és továbbra is be kell tartani a legszükségesebb elővigyázatossági intézkedéseket az állampolgárok egészségének védelme érdekében.

Hozzátette, a rendkívüli jogrendhez képest azonban jelentős különbség, hogy szerdán éjféltől már nem lesznek különleges jogosítványai a kormánynak, a rendkívüli jogrend helyébe lépő járványügyi készültség már a megszokott, „békebeli” működést jelenti a kormány számára.

Kiemelten fontosak a gazdasági károk enyhítését célzó intézkedések, így a vállalkozások támogatása, a munkahelyek védelme, a hitelmoratórium vagy a kilakoltatások felfüggesztése – mondta Varga Judit.

A büntetőjog tervezett szigorítása kapcsán Varga Judit kiemelte: szükség van a törvénymódosításra annak érdekében, hogy aki szándékosan más életére tör, és ezért szabadságvesztésre ítélték, ne kerülhessen feltételes szabadságra.