Továbbra sincs koronavírusos beteg Magyarországon

Jelenleg hazánkban senki nem küzd koronavírussal. Ezzel együtt komolyan veszik a Kínában halálos áldozatokat is szedő betegséget – jelentette ki Horváth Ildikó egészségügyért felelős államtitkár szerdán budapesti sajtótájékoztatóján.

Az utazások nyomán terjedhet a világban a betegség, ezért a magyar kormány is kiemelten odafigyel a megelőző intézkedésekre – közölte.

Az államtitkár azt mondta: a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) folyamatosan tartja a kapcsolatot az Egészségügyi Világszervezettel, valamint az Európai Bizottságot támogató járványügyi hatósággal. Horváth Ildikó azt mondta:

az egyik legfontosabb dolog a nyugodt, fegyelmezett viselkedés.

Az államtitkárt kérdezték a koronavírusról megjelenő álhírekről. Horváth Ildikó azt tanácsolta, az NNK aktuális információi nyomán tájékozódjanak.

Horváth Ildikó hangsúlyozta azt is, hogy már influenzajárvány van Magyarországon. Mintegy 15-20 ezren küzdenek a betegséggel. Azt kérte, hogy aki észleli magán a tüneteket, maradjon otthon, ne fertőzzön meg másokat.

Képesek a vírus azonosítására

Müller Cecília országos tisztifőorvos a koronavírus kapcsán arról tájékoztatott, hogy az utazókat tanácsokkal, írásos tájékoztatókkal látják el. Emellett a repülőtéren kézfertőtlenítőket helyeztek el. A „kritikus” tünetekkel rendelkező utasokat a reptéri egészségügyi szolgálat azonosítja. Így történt ez az éjszaka Budapestre érkezett lázas beteg esetében is.

A laboratóriumi vizsgálatok megerősítették: nem koronavírusa van, klinikailag jól van a kínai gép pilótája

– közölte.

Jelenlegi információk szerint Németországban négy, Franciaországban három koronavírusos beteget azonosítottak. Magyarországon továbbra sincs jelen a betegség – szögezte le.

Az országos tisztifőorvos azt mondta: az apparátus, amelynek dolga és kötelessége felkészülni a járványügyi kihívásokra, megtette és teszi is kötelességét. Kialakították azokat a kompetenciákat, amelyek alkalmasak az új típusú koronavírus azonosítására.

Mindazon szereplőt, akinek bármilyen járványügyi feladata van, ellátták a szükséges információkkal, az eljárásrenddel. A szakemberek tudják a dolgukat

– jelentette ki.

Az esetleges betegek ellátására a Dél-pesti Centrumkórházat jelölte ki, míg a diagnosztikára az NNK laboratóriumát.

A szakember hangsúlyozta: ahhoz, hogy a betegség kialakuljon, kell egy forrás, és kell egy sérülékeny szervezet. Ha a betegség csoportosan fordul elő, akkor beszélünk járványról – ismertette Müller Cecília.

Az oltás kifejlesztésében is segíthetnek

Kis Zoltán, a Nemzeti Népegészségügyi Központ virológusa a diagnosztikáról tájékoztatott, amelyet kizárólag az NNK laboratóriumában végeznek Magyarországon. Azt is elmondta, hogy az NNK nemzeti biztonsági laboratóriuma arra is felkészült, hogy részt tudjon venni az új koronavírus elleni vakcina kifejlesztésében.

Kérdésekre válaszolva Müller Cecília és Horváth Ildikó is kitért arra, hogy a járvány dinamikus, így a járványügyi helyzet bármikor változhat. Ez esetben az NNK és a kormány is azonnal megteszi a szükséges intézkedéseket, s a helyzet változásáról a nyilvánosságot is tájékoztatják – közölték.