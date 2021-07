Tovább szedi áldozatait a nyugat-európai áradás

Németországban a koblenzi rendőrség közlése szerint eddig 90 ember vesztette életét a természeti katasztrófában Rajna-vidék-Pfalz tartományban. Előzőleg 43 halálos áldozatot jelentettek Észak-Rajna-Vesztfália tartományból.

Az érintett tartományokban péntek délután még száz fölötti halálos áldozatról tudtak.

A helyi hatóságok közlése szerint bizonyosan tovább emelkedik még a halálos áldozatok száma, mert

Szombat reggel Észak-Rajna-Vesztfália tartomány kormánya közölte: csak ebben a német tartományban 19 ezer ember vesz részt a mentésben. Mint írták, a válságstáb a nap 24 órájában figyelemmel kíséri a helyzetet, és koordinálja a mentést.

Here in Germany, dozens have died in floods, hundreds are missing, thousands have lost their homes. It's devastating. This is the climate crisis unravelling in one of the richest parts of the world — which for a long time thought it would be “safe”.

No place is “safe” any more. pic.twitter.com/ECtqpmlYi2

— Luisa Neubauer (@Luisamneubauer) July 16, 2021