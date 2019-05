Többen meghaltak a kormányerők légicsapásaiban Szíriában

A Fehérsisakosok néven ismert önkéntes mentőszolgálat szerint öt gyerek és egy nő halt meg a támadásban.

A szervezet szerint a légicsapások Aríha sűrűn lakott részét érték, és a kutatás jelenleg is folyik a romok között.

Az Emberi Jogok Szíriai Megfigyelő Központja (OSDH) nevű civil szervezet hétfőn több mint száz, a nap folyamán végrehajtott légicsapásról adott hírt, hozzátéve, hogy mintegy 93 hordóbombát dobtak le a térségbe.

Favváz Hilál, az idlíbi törökbarát milíciák egyik parancsnoka, az idlíbi „ellenkormány” vezetője a Reuters hírügynökségnek adott nyilatkozatában azt mondta: ha a kormányerők áttörik az ellenzéki milíciák Hama északi részén és Idlíb déli részén húzódó védővonalát, nyitva áll előttük az út a török határig.Ű

Hilál kijelentette, Szíria minden részéről érkeztek hozzájuk emberek, hogy részt vegyenek a harcokban, egyúttal sürgette Törökországot is, hogy tegyen meg mindent a térség védelmében.

A Reuters magas rangú lázadóparancsnokokra hivatkozva azt közölte, hogy a hétvégén Ankara fegyvereket küldött a kormányellenes milíciáknak.

A Bassár el-Aszad vezette kormányhoz hű Szíriai Arab Hadsereg (SAA) és a vele szövetséges orosz csapatok április végén indítottak offenzívát Idlíb és az északi Hama tartományban. Ezt a területet – néhány mérsékeltnek számító ellenzéki milícia mellett – a Haját Tahrír as-Sám (HTS) szélsőséges iszlamista ernyőszervezet tartja uralma alatt.

Márciusban a szíriai kormány már leszögezte: készek akár erővel is visszavenni a különböző ellenzéki milíciák fennhatósága alatt álló területeket, és Bassár el-Aszad vezetése alatt újraegyesíteni az országot.

A Damaszkuszt támogató Oroszország és a szíriai ellenzék egy részét támogató Törökország szeptemberben megállapodott abban, hogy demilitarizált ütközőövezetet hoz létre egy 15-20 kilométer széles sávban az északnyugati tartományban, a kormányerőket a felkelőktől elválasztó demarkációs vonal mentén. A zóna magában foglalja a lázadók utolsó bástyájának számító északnyugati Idlíb tartományon kívül a szomszédos Latakia, Hama és Aleppó egyes részeit is. Noha bizonyos előírásokat azóta sem tartanak be a szemben álló felek, és rendszeresek a fegyveres provokációk is, a damaszkuszi offenzíváig viszonylagos béke uralkodott az övezetben.

Idlíbben jelenleg körülbelül 3 millióan élnek, többségük a 2011 óta tartó polgárháború korábbi szakaszaiban menekült a tartományba. A harcok kiújulása óta több mint 200 ezren hagyták el a térséget.