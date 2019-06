Terrortámadást tervezett egy szír menekült egy keresztény templom ellen

A pennsylvaniai Pittsburghben szerdán késő este letartóztattak egy szíriai férfit, aki terrortámadást tervezett egy keresztény templom ellen – jelentette be a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI).

Statement by Assistant Director Michael McGarrity, of the FBI’s Counterterrorism Division on Mustafa Mousab Alowemer, a Syrian man, arrested on terrorism charges after planning attack on Christian church. https://t.co/kmxDl08ufT pic.twitter.com/T2KM9k7sqg

— FBI (@FBI) June 20, 2019