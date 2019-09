Szijjártó Péter: új világrend jött létre

Magyarország mindig is Kelet és Nyugat együttműködése érdekében dolgozott, ezt bizonyítja a Türk Tanács budapesti irodájának mai megnyitása is – mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Budapesten.

Az ünnepségen a tárcavezető kiemelte: elképesztő erejű és sebességű változások zajlanak a minket körülvevő világban, új világrend jött létre, és mint minden új helyzet, ez is nyertesekre és vesztesekre osztja a világ országait. Azok lehetnek nyertesek, akik kiállnak önmagukért, a nemzeti érdek érvényesítését tekintik iránytűnek, megőrzik kulturális, vallási és történelmi örökségüket, továbbá ragaszkodnak identitásukhoz – sorolta.

Hangsúlyozta:

büszkék vagyunk történelmi, kulturális és vallási örökségünkre és arra, hogy minden nyomásgyakorlás dacára meg tudtuk őrizni Magyarországot magyar országnak és biztonságos otthonunknak.

A külügyminiszter kifejtette: minket gyakran emlegetnek úgy, mint a legkeletibb nyugati vagy a legnyugatibb keleti nép. Korábban ezt ironikus éllel tették, de a világ mára megváltozott, új világrend jött létre, és a világgazdaság átalakulásának tempóját Keletről is diktálják, nemcsak Nyugatról – mondta.

A magyar külpolitika alapja: a kölcsönös tisztelet

Magyarország a kölcsönös tisztelet elvére alapozza külpolitikáját, megadja a tiszteletet a partnereinek és el is várja tőlük. A Türk Tanács tagjaival ápolt kapcsolatainkat is a kölcsönös tiszteletre építjük – közölte. Szijjártó Péter szerint közép-európai országként az az érdekünk, hogy a Kelet és a Nyugat is a kölcsönös tisztelet alapján tudjon együttműködni.

A tárcavezető kitért rá:

a Türk Tanács tagjai egyre fontosabb szerepet játszanak a magyar külpolitikai törekvésekben.

A tanács tagországainak összesen 675 ösztöndíjas helyet biztosítunk magyarországi egyetemeken – fűzte hozzá.

Szijjártó Péter köszönetet mondott, amiért a Türk Tanács úgy döntött, hogy első európai képviseletét Budapesten hozza létre. Az, hogy újabb nemzetközi szervezet nyitott képviseletet a magyar fővárosban, növeli Budapest nemzetközi szerepét is – közölte.

Erősödő külkapcsolatokra számítanak a partnerek

Csingiz Ajdarbekov kirgiz külügyminiszter elmondta: a most megnyitott képviseleten folyó munka sikert hoz majd az érintett országok külkapcsolatainak építésében. Az együttműködés erősítése mellett elkötelezettek az országok – vélekedett.

Elmar Mammadyarov azeri külügyminiszter közölte: a képviselet megnyitása új szintre emeli Magyarország és a Türk Tanács együttműködését. Magyarország elkötelezett a kapcsolatok szorosabbra fűzése mellett a tanács tagjaival, ezt bizonyítja, hogy helyet adott a képviseletnek – magyarázta.

Mevlüt Cavusoglu török külügyminiszter arról beszélt, hogy nagyra értékelik a magyar kormány nyitottságát a budapesti képviselet megnyitására. A Türk Tanács kiváló platform az együttműködés erősítésére – értékelt.

Nurbakh Rustemov budapesti kazah nagykövet üdvözölte Magyarország álláspontját, hogy erősíteni akarja együttműködését a Türk Tanács tagjaival. Együtt hatékonyabban nézhetnek szembe a kihívásokkal – mondta.

Bagdad Amrejev, a Türk Tanács főtitkára szerint a budapesti képviselet megnyitása világos bizonyítéka a szervezet sikerének, történelmi pillanat. A képviselet megnyitása nemcsak a Magyarországgal ápolt kapcsolataikat erősíti, hanem minden tekintetben növeli a szervezet jelentőségét, hiszen új lehetőségeket nyit az együttműködésre Magyarországgal és Európával – fogalmazott.

A Türk Tanács geopolitikai szervezetet 2009-ben alapítottak, tagjai Azerbajdzsán, Kazahsztán, Kirgizisztán, Törökország és Üzbegisztán. 2018 óta Magyarország megfigyelői státusszal rendelkezik a tanácsban.