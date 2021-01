Szijjártó Péter: jogunk van az oltáshoz

A kormány mindent megtesz azért, hogy minél hamarabb mindenki számára elérhető, biztonságos oltóanyag álljon a magyar emberek rendelkezésére. Szijjártó Péter úgy látja, a vakcinabeszerzésben az Európai Bizottság gyengén teljesített, ezért Magyarország minden lehetséges forrásból igyekszik beszerezni az oltóanyagot. A külgazdasági és külügyminiszter szerint egyébként ebben az évben is folytatódik majd az uniós intézményekkel a harc, különösen az illegális bevándorlás kérdésében.

2020 rendkívüli év volt a világban és Magyarországon is, és rendkívüli feladatok elé állította az ön minisztériumát is, több szempontból. Az első hullám idején az önök nyakába szakadt a hiányzó egészségügyi eszközök beszerzése, amit sikeresen teljesítettek. A második hullám mennyire más ebből a szempontból?

Bizonyos szempontból teljesen azonos, más aspektusból viszont teljesen különböző a feladatunk. Most is mindenki ugyanazt a terméket akarja vásárolni, és sokkal többet akarnak venni, mint amennyi az adott dologból rendelkezésre áll. Tavasszal mindenki maszkot, lélegeztetőgépet és védőruhát akart beszerezni, ezek pedig alapvetően egy helyen, Kínában álltak rendelkezésre. Most mindenki oltóanyagot akar venni. Ez ugyan nemcsak egy országban áll rendelkezésre, de nagyon korlátozott számú helyről lehet beszerezni, ráadásul jóval kisebb mennyiségben, mint ahogyan arra kereslet volna. Abból a szempontból is különbözik a helyzet, hogy míg tavasszal nem volt világos, hogy ezeket a termékeket pontosan honnan, kitől, milyen határidővel és milyen feltételekkel lehet beszerezni, addig most a kínálati helyszínek mindenki által ismertek és jól körülhatárolhatók. Tehát felderítő, portyázó munkára jelenleg nincs szükség, mert pontosan tudjuk, kiktől lehet megvásárolni azt, amit szeretnénk. Tavasszal egyfajta szabadságharcos lendületre volt szükség, hiszen nem álltak fent a hagyományos piaci körülmények, és így kellett beszerezni mindazt, amivel meg tudtuk magunkat védeni. A diplomáciai feladataink összességében most sem kevesebbek, de más típusúak. Most jól meghatározott szereplőkkel, jól meghatározott feltételek mentén kell tárgyalnunk.

Egyelőre két vakcinát engedélyezett az Európai Bizottság, de Magyarország nem csupán a nyugati, hanem a keleti, a kínai, orosz vakcinákban is gondolkodik. Hogyan állnak ezek a tárgyalások?

Szerintem botrányos, hogy azokhoz az elvárásokhoz képest, amelyeket az Európai Bizottság támasztott, milyen korlátozott mennyiségű oltóanyagot szállítottak le a gyártók az uniós országoknak. Az Európai Bizottság egyfajta hurráhangulatot generált, mindenkiben azt a várakozást építette fel, hogy 2020 végére túl leszünk a víruson azzal, hogy nagy mennyiségű oltóanyag áll majd rendelkezésre. Ehhez képest egy kisteherautó jelent meg a magyar határon, és a mai napig ezres, tízezres tételek csöpögtetése folyik. Az eddig látottak alapján sajnos az Európai Bizottság ismét gyenge teljesítményt nyújtott. Ha összehasonlítjuk, hogy az Egyesült Államokban vagy Nagy-Britanniában mikor kezdték meg az oltást és hány adagot adtak be, azzal, hogy az Európai Unióban hogyan alakulnak ezek a mutatók, akkor látszik, hogy az unió a sor végén kullog. Még így sem lépnénk fel bírálóan, ha az elmúlt hónapok nem arról szóltak volna Brüsszel részéről, hogy senki ne merjen más források után nézni, senki ne tárgyaljon harmadik szereplővel, hanem csakis az Európai Bizottság révén szerezzen be vakcinát. Mi továbbra is fenntartjuk magunknak a jogot, hogy minden egyes olyan vakcinafejlesztésnél jelen legyünk, és minden olyan vakcinabeszerzésről tárgyaljunk, amely biztonságosnak minősített, és amely megfelelő minőségben, elegendő mennyiségben rendelkezésre állhat. Továbbra is intenzívek az egyeztetések mind a kínai, mind az orosz partnerekkel. Amennyiben teljesülnek a magyar és európai jogszabályok által előírt feltételek az oltóanyagok biztonsága és engedélyeztetése tekintetében, akkor természetesen nem fogunk habozni, hogy keleti forrásból is vásároljunk. A magyar embereknek joguk van arra, hogy a lehető legnagyobb mennyiségben álljon rendelkezésükre biztonságos oltóanyag.

Minisztériumának másik felelősségi területe a külgazdaság, ebben a járvány ellenére is rendkívüli aktivitást mutattak, és a naponta bejelentett támogatásokat, beruházásokat nézve óriási siker a működésük.

Tavaly úgy döntöttünk, hogy a világjárvány gazdasági hatásait úgy kezeljük, hogy a munkahelyek megvédésére helyezzük a hangsúlyt. Ennek érdekében egy robusztus beruházásösztönző programot indítottunk, ugyanis a munkahelyeket csak akkor lehet megvédeni, ha a vállalatok létrehozzák, illetve fenntartják őket. A program következtében elmondhatjuk, hogy a magyar állami gazdaságirányítási rendszer soha ennyi beruházást nem kezelt, mint tavaly, és soha ennyi beruházás – összesen 1433 – nem jött létre még, mint 2020-ban. Mindezek két forrásból táplálkoztak. Egyrészt a békeidőben is alkalmazott támogatási rendszerből, másrészt a kifejezetten a válságra létrehozott programokból. Az EU ugyanis lazított az állami támogatásokkal kapcsolatos szigorú előírásain, amit mi kihasználtunk, és támogatásban részesítettük azon vállalatokat, amelyek vállalták, hogy fejlesztenek, emellett pedig nem bocsátják el a dolgozóikat. Ezek a vállalkozások 99 százalékban új gépeket vásároltak, új technológiákat kezdtek el alkalmazni, amelyek beépítése már zajlik. Gyakorlatilag egy-két hónapon belül az ezen támogatáson keresztül vásárolt valamennyi gép megérkezik és szolgálatba áll. Ezzel létrejön egy nagyon jelentős pluszkapacitás a gazdaságunkban, ami lehetőséget ad arra, hogy innen, Magyarországról elégítsék ki a járvány miatt lefedetlenül hagyott keresleteket a világpiacon. Ez egy nagy verseny, de mi ebbe a versenybe beneveztünk, s az a tény, hogy soha ennyi beruházás még nem volt, mint most, azt mutatja, hogy a győztesek közé tartozunk.

A vírus velünk marad még egy jó ideig, ahogyan a másik nagy kihívás is itt maradt az unió előtt, a bevándorlás kérdése. A magyar kormány ebben, és mint láttuk, legutóbb a jogállamisági vitában, más ügyekben is igyekszik megvédeni a saját álláspontját. Mi várható az uniós intézményekkel kapcsolatos vitáinkban?

Ezek a viták folytatódni fognak. Brüsszel ugyanis nem tett le a migrációt támogató politikájáról, mi pedig fenntartjuk magunknak azt a jogot, hogy mi magunk döntsük el, kikkel akarunk együtt élni az országunkban. Emellett fenntartjuk azt az álláspontunkat is, hogy ide illegális bevándorló egy sem jöhet be. Továbbra is őrizzük a déli határt, Brüsszelben pedig vitázunk, és ellenállunk a bevándorlástámogató politikának. Brüsszel bevándorláspárti politikája, a világjárvány hatásai, valamint az Európa szomszédságában zajló konfliktusok mind újabb migrációs hullámok kiinduláshoz vezetnek. Ma pedig egy ilyen ellenőrizetlen hullám nemcsak biztonsági és kulturális veszélyeket rejt magában, hanem súlyos járványügyi, egészségügyi kockázatokkal is jár. Az újabb hullámokban érkező bevándorlók közül nagyon kevés tud felmutatni két, 48 óra különbséggel elvégzett PCR-tesztet, ebben biztos vagyok.

Sok kérdésben az eltelt négy évben hasonlóan gondolkodott az Egyesült Államok és hazánk kormánya, most viszont minden bizonnyal éles váltás következik be az ottani politikában. Egyes nyugati és hazai politikusok, közszereplők egyenesen azt követelik, hogy a Biden-adminisztráció lépjen fel hazánk és Lengyelország ellen. Ön mire számít?

Adjunk egy esélyt a jó kapcsolatnak, és ne temessük eleve a reményt arra nézvést, hogy az elmúlt négy év kiváló együttműködésére építve ezt tovább tudjuk majd folytatni! Ugyanakkor naivak se legyünk: tény, hogy 2016 és 2020 között Trump elnök adminisztrációjával minden idők legjobb magyar–amerikai együttműködését tudtuk kialakítani. Mi elkötelezettek vagyunk az Egyesült Államokkal való szoros együttműködés mellett, elkötelezettek vagyunk, hogy a magyar–amerikai kapcsolatokat továbbfejlesszük. Mi továbbra is a kölcsönös tisztelet talaján állva közelítünk az Egyesült Államokhoz, és azt reméljük, hogy ez a tisztelet valóban kölcsönös lesz. Bízunk benne, hogy a kétoldalú kapcsolatok az együttműködésről fognak szólni, és nem egymás minősítgetéseiről, nem a másik belső ügyeinek a kommentálásáról.

Talán soha nem volt ilyen kiegyensúlyozott, jó viszonyunk a környező országokkal, mint éppen most. Két állammal viszont nem sikerül egyenesbe hozni a kapcsolatainkat. Kezdjük a látszólag egyszerűbbel, Romániával! Jelenthet-e új esélyt az, hogy az RMDSZ szereplést vállalt az új román kormányban?

Románia belpolitikai viszonyaiba való mindennemű beavatkozás szándéka nélkül tudjuk mondani, nagyon örülünk annak, hogy az RMDSZ jól szerepelt a román parlamenti választáson, és kormányzati tényezővé tudott válni. Ezáltal az erdélyi magyarság hangja jóval hangosabb lesz, és jóval nagyobb súllyal esik latba, mint eddig. Jó hír az is, hogy a választáson még jobban szereplő román pártok az RMDSZ-ben partnert láttak és koalíciós partnerként fogadták el. Az RMDSZ kormányzati pozíciója kifejezetten bizakodásra ad okot a magyar–román kétoldalú kapcsolatok jövőbeli alakulása szempontjából. Azt látni kell, hogy ennek az együttműködésnek a praktikus lába, azaz a gazdasági alapja adott. A magyar–román gazdasági-kereskedelmi együttműködés dinamikusan bővül, hiszen hazánk egyik legfontosabb exportpiaca Románia, és egyre több magyar vállalat dönt ottani beruházások mellett. Van tehát egy egyértelmű gazdasági kapcsolódás a két ország között, ami az emberek közötti kapcsolatokat is jelentős mértékben javítani tudja. A magyar–román viszonyokat illetően tehát kifejezetten bizakodóak lehetünk.

Ukrajnával talán kicsit nehezebb helyzetben vagyunk, Ukrajna külügyminisztere nemrég nyílt sebnek nevezte hazája és Magyarország viszonyát. Mi lesz ebből?

Egyet tudok érteni Kuleba kollégával, a két ország kapcsolata valóban nyílt seb számunkra is. Ez a kapcsolat azért romlott el, mert az ukránok a kormányzati politika szintjére emelték a magyarellenességet azzal, hogy elvették a magyar közösségektől a már megszerzett jogaikat. Az nyilvánvalóan minden európai és nemzetközi jogszabállyal ellentétes, ahogyan a kárpátaljai magyarokat megfosztották az anyanyelven való tanulás és hivatalos kommunikálás lehetőségétől. Magyarország részéről teljesen legitim elvárás, hogy az ukránok adják vissza a kárpátaljai magyaroktól elvett jogokat. Sokszor elmondtuk, hogy természetesen nyitottak vagyunk mindenfajta konzultációra az ukránokkal, soha nincsenek formai vagy metódusbeli elvárásaink, mindig, minden körülmények között készek vagyunk a személyes tárgyalásokra is. Én magam nagyon sok energiát fektettem abba, hogy személyes kapcsolatot alakítsak ki ukrán kollégámmal, és azt gondolom, hogy ez kölcsönös törekvés, személyesen is nagyra becsüljük egymást. Azt azonban látni kell, hogy a sok-sok szóbeli elköteleződést szinte minden esetben valami negatív fejlemény követte. Hol a KMKSZ irodájának elfoglalása házkutatás érdekében, hol a KMKSZ-elnök saját házának elfoglalása, hol titkosszolgálati akciók és megfélemlítések, hol a KMKSZ irodájának felrobbantása. Tehát folyamatosak a kárpátaljai magyarság ellen intézett inzultusok, mi pedig ezt nem tudjuk elfogadni. Mindig készen állunk az egyeztetésre, hogy ebből a helyzetből ki tudjunk törni. Mi készen állunk a kapcsolatok rendezésére, de kettőn áll a vásár.

Borítókép: Szijjártó Péter