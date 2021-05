Szexshopot vezet egy iskolaszék elnöke az Egyesült Államokban

Nagy felháborodást váltott ki a szülőkből, miután megtudták, hogy az iskolai testület elnöke egy szexshopot vezet. A történet azonban ennél korábbra nyúlik vissza, amikor is a gyerekeknek a transzneműségről szóló könyvet mutattak az iskolában – írja a V4NA.

A tanár a transznemű Jazz Jennings „I am Jazz” („Jazz vagyok”) című könyvet olvasta fel az első osztályos diákoknak a bellinghami Geneva Általános Iskolában. Ez a könyv gyerekeknek íródott és arról szól, hogyan változott át fiúból lánnyá a főszereplő.

A szülők azonban nem nézték jó szemmel, hogy ilyen művet olvassanak fel a gyerekeiknek, ezért az egyikük emailben megkereste a tanárt, Jennifer Millert.

A tanárnő azt válaszolta, hogy igen, ő valóban felolvasta ezt a könyvet, ami egyébként megtalálható az iskola könyvtárában, a méltányosságról és sokszínűségről szóló kollekcióban. Jennifer Miller szerint

A szülők panaszaira és felháborodására azonban már nem válaszolt senki sem az iskolákból, valamint az iskolai testületből sem.

Végül az egyik szülő név nélkül elküldte a levelezését a Young Ameria’s Foundation-nek is. A konzervatív szervezet pedig némi nyomozással arra jött rá, hogy a bellinghami iskolai testület (Bellingham School Board) elnöke egy szexshopot vezet.

„Zupkus noted that Jennifer Mason, president of the Bellingham School Board, owns and operates WinkWink, a sex boutique in downtown Bellingham which…is a ‘gender-inclusive, woman-owned, all-ages sex shop.’” @YAF https://t.co/izyjBiihRE

— Kara Zupkus (@kara_kirsten) May 7, 2021