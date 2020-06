Szerda éjfélkor megszűnt a veszélyhelyzet Magyarországon

A Magyar Közlönyben éjfél előtt megjelent a veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló rendelet, így szerda éjfélkor véget ért a veszélyhelyzet Magyarországon.

A legfontosabb változások: a különleges jogrenddel összefüggésben hozott rendeletek a veszélyhelyzet megszűnésével hatályukat vesztik, így éjféltől kezdve több területen változik az életünk – írja az Origo.

Így többek között júliustól ismét szedhetnek parkolási díjat az önkormányzatok, megszűnik az ingyenes parkolás lehetősége. A rendezvényeket tiltó és korlátozó előírások túlnyomó részét eltörlik. A veszélyhelyzet megszűnésével ismét lehet időközi választásokat tartani, lehet népszavazási kezdeményezéseket indítani.

Az év végéig nem kell idegenforgalmi adót fizetni, és a négyszázalékos turizmusfejlesztési hozzájárulás sem terheli a szállásadókat.

A lejárt okmányok 180 napig érvényesek maradnak a veszélyhelyzet megszűnésével.

A törlesztési moratórium továbbra is él, egészen az év végéig csak annak kell fizetni a hitelét, aki külön kéri. Adókötelezettségek teljesítésével kapcsolatos könnyítések is érvényben maradnak: továbbra is szeptember vége marad egy sor adónemnél a fizetési határidő.

Éjféltől a kormány szükség esetén egészségügyi válsághelyzetet rendelhet el, amely járványügyi készültségnek minősül.

Ennek idején a betegek ellátása az egészségügyi válsághelyzeti ellátás keretében történik.

A vírus nem tűnt el, így az Operatív Törzs megmarad és járványügyi bevetési egységet hoznak létre, ez fog közbeavatkozni, ha esetleg valahol újra megjelenik a vírus.