Százával özönlenek a jogosulatlan migránsok a tartózkodási engedélyért

Két hónapnyi éhségsztrájk után a belga kormány beadta a derekát és ideiglenes tartózkodási engedélyt ígért a menekülteknek, ám a tárgyalásra kijelölt semleges zónába tömegével érkeztek azok is, akik nem tartoznak a kedvezményezettek közé, ezért lezárták a területet és csak előzetes időpont egyeztetést követően engedik be az arra jogosultakat.

Alaposan felkavarta a belga belpolitikát az a több mint 400 papírokkal nem rendelkező migráns, akik csaknem két hónapon keresztül folytattak éhségsztrájkot annak érdekében, hogy tartózkodási engedélyt kapjanak. A migránsok elfoglalták a fővárosi Béguinage templomot, valamint a VUB állami egyetem és az ULB brüsszeli szabadegyetem bizonyos épületeit is – írja a V4NA hírügynökség.

Az eset megosztotta a kormánytagokat is, olyannyira, hogy még a kormánykoalíció is veszélybe került, miután a szocialista és a zöld párti képviselők és miniszterek bejelentették, hogy lemondanak, ha csak egy sztrájkoló is életét veszti. Sammy Mahdi menekültügyi és migrációs államtitkár sokáig ellenállt a menekültek követeléseinek, mondván, nem áll módjában tömegesen kiállítani a tartózkodási engedélyt, mivel minden eset más és más, ráadásul ha most engednek a nyomásnak, akkor egyre többen állnak majd elő hasonló kéréssel.

Az éhségsztrájkot végül a múlt héten felfüggesztették a migránsok, miután a kormány hajlandóságot mutatott a tárgyalásokra, a döntést a tüntetőkkel szimpatizálók nagy örömmel fogadták.

++ BREAKING NEWS ++

A representative of the #sanspapiers announces the end of their hunger and drinking strike as the government is negotiating with them to reach an agreement. Here is the moment of communication. Protesters applaud the decision. @RTBF @lesoir @lalibrebe pic.twitter.com/h4igJc3JdD — Andrea Zanini (@Zanini_Andrea96) July 21, 2021

A dokumentumokkal nem rendelkező menekültek számára elkülönítettek egy úgynevezett semleges zónát, ahol ügyvédek nyújtanak nekik jogi segítséget az ügyük rendezésében, ám az akció nem várt bonyodalmakat okozott, ugyanis több száz olyan menekült is megjelent a területen, akik nem tartoznak az éhségsztrájkot folytató migránsok közé. Emiatt, a visszaélések elkerülése végett a hatóságok úgy döntöttek, hogy lezárják a zónát és csak azokat engedik be, akik előzetesen időpontot egyeztettek, erről maga az államtitkár, Sammy Mahdi is beszámolt a Twitteren.

Jammer dat sommigen kwalijke geruchten verspreiden dat ze via neutrale zone op een ander beleid mogen rekenen. Dat is niet het geval en de desillusie zal helaas alleen maar groter zijn. Maar goed, ik kan de communicatie van anderen niet bepalen. — Sammy Mahdi (@SammyMahdi) July 23, 2021

Ennek ellenére azonban továbbra is százával érkeztek a tárgyalásokra nem jogosult menekültek, az Rtbf értesülései szerint hétfő reggel már nyitás előtt 200-300 ember állt sorban. Egyikük elmondása alapján ők is ugyanolyan emberek, mint azok, akik részt vettek a sztrájkban és ők is meg szeretnék kapni a tartózkodási engedélyt a belga kormánytól.

🇧🇪 Bruxelles : depuis la victoire des sans-papiers de l'Église du Béguinage et la création d'une « zone neutre » par le gouvernement pour la création de leur dossier, les sans-papiers des 4 coins du pays se ramènent, pensant eux aussi être régularisés. ⬇️pic.twitter.com/KXTvUL2HkA https://t.co/P7tpj35TMm — Jeanne (@D4rc_) July 26, 2021

Geert Verbauwheden, a Bevándorlási Hivatal munkatársa azonban elmondta a sajtónak, hogy nem azért vannak ott a zónában, hogy minden papír nélküli menekültnek tartózkodási engedélyt adjanak, elmondása alapján erre csak azok a személyek jogosultak, akik részt vettek a sztrájkban. Sammy Mahdi államtitkár Twitter-bejegyzésében kiemelte, hogy sajnálatos módon olyan hírek kaptak szárnyra, melyek szerint minden dokumentummal nem rendelkező menekültnek megadja a belga kormány a tartózkodási engedélyt, aki a zónába megy, de ez nem igaz, csakis azok részesülhetnek ebben a kedvezményben, akik részt vettek a csaknem két hónapos sztrájkban.

Dominique Ernould, az idegenrendészeti hivatal szóvivője a sajtónak elmondta, hogy azoknak a dokumentummal nem rendelkező menekülteknek, akik nem vettek részt a május végén kezdődött éhségsztrájkban, a szokásos eljárást kell követniük, vagyis az önkormányzatukon keresztül kell benyújtaniuk a kérelmüket. A szóvivő hozzátette, hogy becslések szerint Belgiumban több mint 100 000 okmány nélküli személy tartózkodik, ennyi embert pedig képtelenség fogadni a semleges zónában. A Béguinage templom melletti zóna előreláthatóan szerdán nyitja meg újra a kapuit az előzetesen regisztrált menekültek előtt.