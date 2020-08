Súlyos feszültségek vannak a Mazsihiszben

A Mazsihisz elnökének, Heisler Andrásnak nem tetszik, hogy Róna Tamás főrabbi, a Rabbitestület elnöke korrekt, partneri viszonyt ápol a kormánnyal – erre lehet következtetni utóbbi Facebookon közzétett leveléből. A vélhetően Heislernek a hitközségben belüli vádaskodására adott válaszban szó esik Róna MAZSÖK kuratóriumi tagságáról, a zsidó hittankönyvek költségeiről, és „furcsa” ügyekről is.

„Míg korábban a rabbitestület elnökét meghívták a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége (Mazsihisz) vezetésébe, 2019 áprilisa, azaz testületi elnöki megválasztásom óta ez nincs így. A Mazsihisz elnöke több mint tizenkét hónapja nem kíván együtt dolgozni velem, döntéseiben negligált, s ezzel a többi elnök úr által nem kívánt rabbit is negligálta” – olvasható Róna Tamás Facebookon közzétett levelében, amit Heisler Andrásnak, a hitközség elnökének címzett és ami a Mazsihisz-en belüli súlyos feszültségekről árulkodik – értesült a Magyar Nemzet. A vélhetően Heislernek a hitközségben belüli vádaskodására adott válaszból úgy tűnik: a Mazsihisz elnökének nem tetszik, hogy a Rabbitestület elnöke korrekt, partneri viszonyt ápol a kormánnyal.

Levelében Róna Tamás ugyanis arra emlékezteti Heislert, hogy öt évvel ezelőtt felkértek a magyar állam által létrehozott Holokauszt Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény kurátorának, amiről a Mazsihisz elnöksége nem kért tájékoztatást.

„Most ugyanez a helyzet. A Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány (MAZSÖK) alapítói jogainak gyakorlója megkeresett, hogy kuratóriuma tagja legyek. A MAZSÖK szintén közalapítvány, amit szintén a magyar állam hozott létre. Felkérést kaptam, amit megtisztelve fogadtam el. Ön most »kikéri« magának, hogy erről önt nem tájékoztattam. Úgy tesz, mintha kötelességem volna. Ahelyett, hogy örülne, hogy a Mazsihisz-nek eggyel több képviselője lesz a kuratóriumban” – írta Róna Tamás.

A levélben szó esik a zsidó hittankönyv elkészítésének körülményiről is, amiben a Rabbitestület elnöke is részt vett.

„2013-ra, amikor elindult a hit- és erkölcstanoktatás az általános iskolákban, a történelmi egyházak egytől egyig elkészítették már a felekezeti hittankönyveiket. Korábban nem létezett olyan zsidó hittankönyv, amely egy egységes tematikával, átfogó képalkotással vezette volna be az iskolás gyerekeket a zsidó vallás alapjaiba. Azok, akik vállalták a tankönyv elkészítésének nemes feladatát, nem támaszkodhattak aprólékos szakmai anyagokra. A hitoktatóink fénymásolt papírokból, füzetecskékből, saját elképzeléseik szerint tanítottak” – írta Róna közölve, hogy „a hittankönyvcsapat állami támogatást kapott a zsidó hittankönyv elkészítéséhez. Nem Mazsihisz-pénzt, nem mástól elvont szervezeti forrásokat: csakis a hittankönyvre elkölthető, állami büdzsét! Ez még akkor is így volt, ha Elnök úr és környezete úgy kívánt diszponálni a projekt fölött, mintha a Síp utca bocsátotta volna rendelkezésre az anyagiakat”.

A Rabbitestület elnöke szerint amikor magára vállalta a tankönyv elkészítésének koordinálását, nem tudta megbecsülni, hogy annak milyen költsége lehet.

„Soltész államtitkár úrral való találkozásunkkor, ahol közösen jelentünk meg elnök úrral, elhangzott tárgyalópartnerünk szájából: induljunk el 7,5 millió forinttal az első három osztálynak készítendő könyv esetében. Akkor az – ön által is elfogadott és megerősített – terv úgy állt, hogy amennyiben szükséges, a Mazsihisz kiegészíti ezt az összeget, valamint hogy a nyomdaköltséget magára vállalja. Az Államtitkárság szerződést kötött a Mazsihisz-szel, majd átutalta a teljes összeget a számlájára. Közel egy év telt el a pénz Mazsihisz számlájára való beérkezése, valamint a szakmai csapattal kötendő szerződés megszületése és kifizetések között. Vajon miért?” – írta Róna Tamás hozzátéve, hogy „Önök végül nem tettek hozzá pénzt az államtitkári büdzséhez”.

A Rabbitestület elnöke hangsúlyozta, hogy az államtitkárság által rendelkezésre bocsátott összeg nem tartalmazta a nyomdaköltséget, ezt a megállapodás szerint a Mazsihisz-nek kellett volna állnia. „Ön, elnökként, úgy döntött, a nyomdaköltséget nem vállalja a szervezet. Hogy ez milyen üzenet az államtitkárság felé, ezt kinek-kinek a személyes megítélésére bízom” – fogalmazott Róna megjegyezve, hogy „önöknek nem fúrni és szapulni kellett volna ezt az Ügyet, hanem Mazsihisz-ként mellé állni, támogatni”. Szerinte „minden normálisan gondolkodó ember azt hihetné, hogy a Mazsihisz vezetői örültek és örülnek annak, hogy a Miniszterelnökség a korábbi összeget megemelte. Levele szerint az, hogy egy zsidó célra a magyar állam egy jelentősebb összeget ad, mint korábban, önt és barátait felháborította. Ez egyszerűen szánalmas”.

A Rabbitestület elnökének levelében szó esik bizonyos „furcsa” ügyekről is. „A nevemet »furcsa betérítésekkel«, »furcsa esküvőkkel«, »bűnözők szöktetésével« hozza kapcsolatba, akkor világos, hogy alaptalanul vádaskodik, a »fényesre suvickolt, negédes sorok mögött gyűlölettel teli rágalmazással, vagdalkozásokkal van dolgunk«”- írta Róna Tamás.

Emlékeztetett arra, hogy Heisler András 2019-ben vallási bíróság elé állíttatta őt, ahol egy öttagú Bész Din vette górcső alá az általa megjelölt ügyet. „Én a Bész Din fennhatóságát és majdani ítéletét előre és látatlanban elfogadtam. A vizsgálat kiderítette, hogy az ellenem felhozott vádak alaptalanok voltak. Ezt a rabbinikus bíróság le is írta a döntésében. Az ügy lezárásra került. Az az öt rabbi, aki ebben az ügyben a bírám volt, aláírta a döntését. Ön, elvakult indulatában, most újra felmelegítené az ügyet, figyelmen kívül hagyva vallási törvényeinket, melyek nem engedélyezik a korábban tisztázott vádak újbóli napirendre vonását, és ezzel nemcsak a vallási szabályokat, hanem a hatályos törvényeket is megsérti” – írta.

Róna Tamás levelében úgy fogalmaz, hogy Heisler minden egyes alkalommal, amikor „kifelé” és „befelé” is egy összetartó és prosperáló demokratikusan működő, transzparens Mazsihisz képét kívánja láttatni a közszereplései alkalmával, eközben „mindahányan pontosan látjuk és tudjuk, hogy színház, amit csinál. Meztelen a király, Elnök úr, és ezt egyre többen és egyre hangosabban mondják és fogják mondogatni, Síp utcán innen és túl”.

A Rabbitestület elnöke végül úgy összegez, hogy Heisler András folyamatosan, évek óta háborúban áll az EMIH-hel, a volt országos főrabbival, a belső ellenzékkel, megmérgezte a Mazsihisz Kormánnyal való viszonyát, megrontotta az izraeli kormányzat és a magyarországi zsidóság kapcsolatát. A produktív, alkotó, értékteremtő, a magyar zsidóság helyzetét érdemben jobbító vagy könnyítő munkáját nem tudom ilyen hosszan sorolni. „Ha valaki gyengíti a Mazsihisz közéleti pozícióját, az éppen ön, Elnök úr!”.