Saját haderő létrehozásával függetlenedne az EU Washingtontól

Két magas rangú európai uniós tisztségviselő egy bárhol bevethető gyorsreagálású európai haderő létrehozását sürgette csütörtökön, rámutatva, hogy az afganisztáni válság esélyt kínál az évtizedes bénultság felszámolására. Josep Borrell, az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője, valamint Claudio Graziano tábornok, az EU katonai bizottságának elnöke az uniós védelmi miniszterek informális találkozója előtt, a szlovéniai Brdo pri Kranjuban egyaránt úgy nyilatkozott: ahhoz, hogy az unió reagálni tudjon a határain túli konfliktusokra, meg kell kezdenie egy ötezer fős gyorsreagálású haderő létrehozását. Ez egyúttal csökkentené a „függőséget” az Egyesült Államoktól.

– vélekedett Josep Borrell az érkezése után újságíróknak nyilatkozva Brdo pri Kranjuban. Az uniós védelmi és külügyminiszterek erről is tanácskoznak csütörtökön és pénteken szlovéniai informális találkozójukon.

– magyarázta Borrell a találkozó kezdete előtt.

Need for more #EUDefence has never been so evident. Not only to better protect European interests but also to strengthen peace and security outside Europe.

Meeting today with EU defence minister against the dramatic backdrop of #Afghanistan events.https://t.co/dyzplONlvS pic.twitter.com/CI04SvjVvK

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) September 2, 2021