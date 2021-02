Repülőroncsok hullottak az égből Denverben (videó)

Repülőgéproncsok hullottak Denver egyik elővárosára szombaton, miután a United Airlines amerikai légitársaság egyik utasszállító gépének meghibásodott hajtóműve nem sokkal a felszállás után szétrobbant.

A pilóták visszafordultak a denveri nemzetközi repülőtérre, ahol kényszerleszállást végrehajtva, biztonságban letették a gépet.

A szövetségi légiközlekedési hatóság (FAA) közleményben tudatta, hogy a 328-as járaton Honoluluba induló, Boeing 777-200 típusú gép pilótái nem sokkal a felszállást követően észlelték a jobboldali hajtómű meghibásodását.

🎞️VIDEO OF ENGINE EXPLOSION From the Dash Cam of Zach Allen In Broomfield: https://t.co/6Syowuy9yI pic.twitter.com/SVqE55TlPN — Ryan Greene 📷 (@RyanCBS4) February 20, 2021

A United Airlines közölte, hogy a gép 231 utasa számára helyet biztosítanak a hawaii fővárosba induló következő járataikon.

A Denvertől 40 kilométerre észak-nyugatra lévő Broomfield rendőrparancsnoksága fotókat tett fel a Twitterre, s ezek egyikén a hajtómű burkolatának nagy, kerek karimája látható egy ház falának dőlve. A rendőrség az esetleges sérültek jelentkezését kérte.

United Airlines Boeing 777-200 (N772UA, built 1994) experienced serious failure of engine #2 after take-off at Denver Intl Airport (KDEN), CO on flight #UA328 to Honolulu. Large engine parts fell into Broomfield neighborhood. Returned to land at Denver. @KieranCain @BroomfieldPD pic.twitter.com/yV4nJkEgrH — JACDEC (@JacdecNew) February 20, 2021

A nyaralni induló utasok utólag szörnyű megpróbáltatásokról számoltak be. A repülőgép már majdnem elérte az utazómagasságot, és éppen a kapitány beszélt az utasokhoz, amikor robbanás rázta meg az utaskabint, egy hatalmas villanás kíséretében. A gép ezt követően hevesen rázkódni kezdett. „Azt hittem, végünk van” – mondta el egyikük, David Delucia.

LOOK: Plane debris sprinkled the city of Broomfield, Colorado, landing in backyards and public parks. No injuries reported at this time pic.twitter.com/g6BoYqmtTr — Bloomberg Quicktake (@Quicktake) February 20, 2021

A robbanást a földön is hallották az incidensről beszámoló tanúk. Tyler Thal éppen sétálni indult a családjával, amikor észrevette a szokatlanul alacsonyan szálló gépet, és elővette a telefonját, hogy videofelvételt készítsen. Ezután következett be a robbanás, de a gép folytatta útját. A Twitterre feltett videón látszik, hogy a gép hajtóműve teljesen lángba borult.

A médiában megszólalt annak a háznak a tulajdonosa is, amely mellé becsapódott a hajtómű egy darabban lezuhanó, mintegy 4,5 méter átmérőjű karimája. Kirby Klements szerint az apróra zúzódott roncsdarabok még hosszú percekig hullottak a környékre.

Az országos közlekedésbiztonsági hatóság megkezdte a baleset vizsgálatát.