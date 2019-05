Osztrák-német katonai vegyes bizottság fogja felkeresni Úzvölgyét

Dicséretet érdemel az osztrákoknál élő, magát gyimesi csángó-székelynek tituláló Baliga Csaba akciója, amiről a Facebook közösségi hálón 25 perces videóban számolt be.

A Székely Hírmondó beszámolója szerint az idegenbe szakadt atyafi fogta magát, illetve a dokumentumokat, és

a bécsi orosz katonai attasét, nagykövetséget, valamint a hadiemlékekkel foglalkozó osztrák Fekete Kereszt szervezetet is értesítette az úzvölgyi eseményekről.

Baliga Csaba magát egyszerű, hétköznapi embernek állítja be, de kétségtelen, hogy két nappal ezelőtti akciójával, amiről később a közösségi hálón is beszámolt, valamivel előbbre vitte az úzvölgyi katonai temető ügyét.

A Gyimesekben született, de osztrák állampolgársággal is rendelkező férfi ugyanis megelégelte a temető körüli hercehurcát, és úgy gondolta: miért ne számolna be róla más, érintett országok képviseleteinek is.