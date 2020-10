Összeállt minden idők legnagyobb hazai otthonteremtési programja

Az új intézkedések szélesebb kört érnek el, és már egy gyermekkel is érdemi segítséget adnak.

Novák Katalin családügyi miniszter tegnapi, tetőtér-beépítésre szóló bejelentésével ismertté váltak minden idők legnagyobb otthonteremtési programjának elemei. A 2021-től elérhető új támogatásformák az eddigiekkel kiegészülve gyakorlatilag minden élethelyzetben, új vagy használt lakás vásárlásánál, meglévő otthon korszerűsítésénél és bővítésénél is komoly, akár több tíz millió forintnyi segítséget nyújtanak a gyermeket nevelőknek vagy a gyermekvállalás előtt állóknak. A Magyar Nemzet, összeállításában a támogatási formákat és azok együttes igénylési lehetőségeit mutatja be.

Ötszázalékos újlakás-áfa, nullaszázalékos áfa a családoknak új építésű lakásra, teljes illetékmentesség a bármilyen lakóingatlant családi otthonteremtési kedvezménnyel (csok) vásárlóknak, a felújítások támogatása hárommillió forinttal már egy gyermeknél is, tetőtér-beépítéshez is kiemelt összegű csok – az utóbbi lehetőség tegnapi bejelentésével összeállt az új otthonteremtési program. Novák Katalin tegnapi sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott:

felkerült a korona a programra, befejezik a házat.

A családokért felelős tárca nélküli miniszteri posztot e hó elejétől betöltő Novák Katalin már a kinevezése előtt jelezte, hogy minden idők legnagyobb otthonteremtési programjára készül. Jóllehet az eddig elérhető lehetőségek sem voltak szűkmarkúak, az új intézkedésekkel együtt valóban soha nem látott mértékben támogatja a kormány a családokat, hogy saját otthonuk lehessen. Mindezt a koronavírus-járvány kellős közepén, ami azt jelenti, hogy megszorítások és a családtámogatások megkurtítása helyett még inkább erősítik a fiatalokat, hogy a válságos időkben is biztos fedél legyen a fejük fölött, ahol családot lehet alapítani.

Több generáció

A program utolsó elemeként Novák Katalin tegnap jelentette be, hogy többgenerációs otthonok létrehozását is támogatja a kormány, azaz a tetőtér-beépítésekre a kiemelt összegű csokot lehet igényelni 2021. január 1-jétől. A miniszter szerint gyakori élethelyzet, hogy egy családban egy ház tetőterét beépítenék, jellemzően úgy, hogy a szülők, illetve a nagyszülők a földszinten maradnak, a gyermekvállalás előtt álló vagy kisgyermekes fiatalok pedig felköltöznek a tetőtérbe.

Az új lehetőség feltétele az lesz, hogy a nagyszülőktől önálló, más tulajdonban lévő, külön bejáratú otthon jöjjön létre konyhával, fürdőszobával, lakótérrel. További kikötés, hogy egy gyermek esetén legalább negyven, két gyermeknél ötven, három vagy több gyermeknél hatvan négyzetméter legyen az így kialakítandó lakás alapterülete.

Novák Katalin hangsúlyozta, a csok általános szabályai vonatkoznak majd erre az esetre is, azaz meglévő gyermeknél nincs életkori határ, a vállalt gyermekeknél viszont legfeljebb negyvenéves lehet az anya.

A vissza nem fizetendő támogatás egy gyermeknél 600 ezer forint, két gyermeknél 2,6 millió, háromnál tízmillió forint. A tetőtér-beépítéshez is fel lehet venni a kedvezményes, kamattámogatott csokos hitelt,

amely két gyermeknél tíz-, háromnál akár tizenötmillió forint is lehet. Novák Katalin megjegyezte, előbbi esetben ez havi 48 ezer, utóbbinál 72 ezer forint kiadást jelent a családnak, vagyis sokkal kevesebbet, mint amennyibe egy albérlet kerül.

A csok mint zászlóshajó

Ahogy a tetőtér-beépítések kiemelt támogatása, úgy az új program további elemei is 2021. január 1-jétől lesznek elérhetők, és 2022 végéig biztosan lehet velük élni. A csok azonban időkorlát nélkül elérhető (igaz, a falusi csok 2022. június 30-ig érhető el, azzal a kikötéssel, hogy az eredmények függvényében megvizsgálják majd a további szerepét).

Mindez azért fontos, mert az új intézkedések egy része kimondottan a csokhoz kötött (mint az illetékmentesség vagy az áfa-visszaigénylés), vagyis a csok még inkább zászlóshajója lesz az otthonteremtésnek.

A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a 2016 és 2019 között köttetett lakásadásvételek közül minden hatodikban volt szerepe a kedvezménynek.

Az újlakás-vásárlók köré­ben 44, a használtlakás-vásárlók körében 12 százalékra becsülhető a csok jelenléte. Az új intézkedésekkel feltehetően mindkét mutató emelkedni fog, de az illetékmentesség vagy a lakásfelújítási program révén a használt lakások piacán a korábbinál jóval nagyobb hatása lehet.

Várva várt felújítás

Bár a csokkal már eddig is több mint százötvenezer család élt, az új otthonteremtési program láthatóan jóval szélesebb kört igyekszik elérni. Jól mutatja ezt a lakásfelújítások támogatása, amely régóta várt elem a hazai támogatási rendszerben. Azért is nagyon fontos lépés ez, mert a meglévő saját ingatlan eddig pénzhiány miatt halogatott felújításához is lökést adhat. Emellett az első önálló lakás megvásárlását is könnyebbé teheti a fia­taloknak, illetve elősegítheti a család nagyobb ingatlanba költözését.

A használt lakások körében ugyanis a felújításra szoruló vagy a régebbi építésű lakások, házak az ugyanott található, hasonló méretű, jó állapotú ingatlanoknál jellemzően sokkal olcsóbbak. Ezeknél azonban a vásárlónak eleve számolnia kell azzal, hogy költeni kell a lakásra, legyen szó a fűtésrendszer korszerűsítéséről vagy esztétikai felújításról, a burkolatok, a padló cseréjéről, festésről.

Januártól viszont

a munkálatok költségeinek felét, legfeljebb hárommillió forintot vissza lehet majd igényelni a Magyar Államkincstáron keresztül.

Vagyis ha valaki hatmillió forintért – amennyiből már egészen sokféle munka kijön – korszerűsíti akár a meglévő, akár az éppen megvásárolt otthonát, az ehhez hárommillió forint támogatást kap az államtól – a lehetőség pedig már az egygyermekes pároknak, sőt a gyermeküket egyedül nevelőknek is elérhető. Az előzetes visszajelzések alapján erre a programpontra van a legnagyobb érdeklődés, így aki felújítást tervez, annak nem árt már most lekötnie a mesterembereket a jövő év eleji munkálatokra.

Kombinációs lehetőségek

Az otthonfelújítási program ráadásul kombinálható a most is elérhető támogatási elemekkel. A csokot ugyanis bővítésre is fel lehet használni, amihez gyerekszámtól függően 600 ezer és 2,75 millió forint közötti vissza nem fizetendő támogatás jár, ezenfelül érvényesíthető a januártól elérhető visszaigénylés. Ha az ingatlan a mintegy 2500 preferált kistelepülés valamelyikén van, ott a falusi csokkal lehet kiegészíteni a felújítási támogatást. Három gyereknél ötmillió forint a felújításra, bővítésre fordítható falusi csok összege, amihez 7,5 millió forint kedvezményes hitelt is fel lehet venni.

Ha az a lehetőség is megmarad jövőre, hogy a felújítási munkák áfáját ötmillió forintig vissza lehet igényelni ezekben a falvakban, akkor ez az új, hárommilliós visszaigénylési lehetőséggel már egészen komoly beruházásokra ad lehetőséget minimális önerővel is.

Tehermentesítés

Az otthonteremtési program másik újdonsága a családoknak járó teljes illetékmentesség.

Az illeték alapesetben az ingatlan értékének négy százaléka, azaz egy harmincmillió forintos lakás vagy ház vásárlásakor is 1,2 millió forintot kell befizetni az államkasszába, de a mai árak mellett nem ritka ötvenmilliós ingatlan esetén már kétmillió forint a közteher. Ennek megfizetése alól mentesülnek a csokkal vásárló családok január 1-jétől, akár új építésű, akár használt lakást vesznek.

A program másik két ismertetett eleme továbbra is az új lakások vásárlását támogatja kiemelten. Az, hogy a korábbi időszakhoz hasonlóan 2021-től ismét ötszázalékos lesz a lakásáfa, valamelyest megállíthatja, sőt mérsékelheti az árakat a nagyon elszaladó újlakás-piacon. A családok vásárlását ráadásul az is segíti, hogy utólag még az ötszázaléknyi forgalmi adót is visszaigényelhetik. Egy nettó ötvenmillió forintos ingatlannál a 27-ről öt százalékra mérsékelt forgalmi adó 13,5 millió forintnyi áfa megfizetése helyett 2,5 millió forint adóterhet jelent, a legalább egygyermekes családok viszont utólag ezt a 2,5 milliót is visszakapják. Nettó harmincmillió forintos ingatlan esetében 8,1 millió forint a teljes adóteher, amely az áfakedvezményt és a visszaigénylést figyelembe véve a családoknál megtakarításként jelentkezik.

Az első javaslat Benyújtották az Országgyűlésnek az új otthonteremtési programhoz kapcsolódó első törvényjavaslatot, amely miniszterként Novák Katalin nevéhez fűződik. Az áfacsökkentés és az illetékmentesség szabályait tartalmazó javaslat többek között részletezi a kedvezményes áfa hatályát. A kedvezményes adómérték e szerint 2026. december 31-ig lenne alkalmazható azoknál a lakásoknál, amelyek építési engedélye legkésőbb 2022. december 31-ig véglegessé vált, illetve amelyek építését ezen időpontig bejelentették az egyszerű bejelentés szabályai szerint. A módosítás a csokot igénybe vevő, gyermekes családoknak mind az új, mind a használt lakás vásárlása esetén a forgalmi értéktől függetlenül teljes illetékmentességet biztosítana.

Borítókép: Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter az otthonteremtési program újabb nagyszabású eleméről tartott sajtótájékoztatóján az Emberi Erőforrások Minisztériumának Szalay utcai épületében 2020. október 28-án.