Orbán Viktor: legyen továbbra is Magyarország az első (videó)

A vakcinának köszönhetjük, hogy visszatért az élet a normális kerékvágásba

– jelentette ki hétfőn a parlamentben napirend előtt felszólalva Orbán Viktor. A kormányfő hangsúlyozta, a járványnak lesz negyedik hulláma, ez derül ki a számokból.

– Ma már tudjuk, mi az, ami működik, és mi az, ami nem.

A korlátozások nem elegendők, csak az oltás működik

– mondta a miniszterelnök, aki szerint a negyedik hullámot is az oltással tudjuk kordában tartani. Ha elegen be vagyunk oltva, nem kell visszatérnünk a lezárásokhoz. Ezért is az oltásalapú védekezést folytatjuk – fejtette ki a kormányfő. A harmadik oltás, jobb, ha van, mintha nincs, aki felveszi, védettebb, mint aki nem – vélekedett Orbán Viktor, és ismertette: 525 ezer magyar már fel is vette a harmadik dózist, és 17 millió adag vakcinánk lesz december végéig, így mindenkit be tudunk oltani.

– A magyarok többsége be van oltva, de a többieknek lépniük kellene, vegyék föl, hogy ne kockáztassák az életveszélyt – mondta a kormányfő.

Az oltás működik felkészültünk a negyedik hullámra

– tette hozzá. Orbán Viktor elmondta, az év végéig javasolják a rendkívüli jogrend meghosszabbítását, hogy az ország cselekvőképességét fenntarthassák a járvány végéig.