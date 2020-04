Orbán Viktor: a nagy rohamot felkészülten fogjuk várni – HALLGASSA MEG!

Egy hétre meghosszabbította a kormány a kijárási korlátozásokat, erről és a koronavírus elleni küzdelemről beszélt Orbán Viktor a Kossuth Rádió Jó reggelt Magyarország! című műsorában pénteken. A miniszterelnök elmondta: a tömeges megbetegedések még ezután következnek, de felkészülten nézünk a járvány e szakaszának elébe.

Továbbra is nagyon keveset tudunk erről a vírusról, ilyenkor az ember alapvető ösztönei lépnek működésbe, tehát óvatos. Az életösztön vezeti a védekezést is. Mindenki sötétben tapogatózik, de az osztrákok előttünk tapogatóznak a sötétben.

Ha ők ott feloldanak bizonyos tiltásokat, és próbálkoznak az élet normális menetéhez való visszatéréssel, azt elemezni kell, és ami bevált ott, azt szabad itt átvenni

– mondta a beszélgetés elején a miniszterelnök a Magyar Nemzet összefoglalója szerint. Orbán Viktor elmondta,

most nem mi vagyunk a kísérleti egerek, hanem valaki más,

a földrajzi fekvése miatt Ausztria hamarabb hoz meg olyan lépéseket, amelyeket mi is szeretnénk meghozni.

Szeretnénk, hogy visszatérjen az emberek élete a normális kerékvágásba, de egyelőre még nem merem azt mondani a magyaroknak, hogy lazítsunk.

Ha majd az osztrákoknál beválik a dolog – ott már az iskolákat is meg fogják nyitni hamarosan –, ha azt látjuk, hogy Ausztriában bevált, a fertőzések száma nem emelkedett meg, és közben az egészségügyi rendszerünk is fel van készítve, akkor majd mi is elgondolkodhatunk ezen.

Egyelőre én azt javaslom, hogy tartsuk hatályban a korábbi korlátozásainkat

– jelentette ki a kormányfő.

Az elmúlt hetekben azért igyekeztünk nagy fegyelmezettséggel az egész országban, hogy lassítsuk a járvány terjedését. Azért lassítsuk, hogy közben fel tudjuk készíteni a magyar egészségügyet arra, hogy tömeges fertőződés esetén is meg tudja gyógyítani, meg tudja menteni az embereket.

A védekezés abból a szempontból sikeres volt, hogy habár a vírust nem tudjuk megölni, de időt nyertünk, és a kórházainkat elkezdtük felkészíteni

– mondta Orbán Viktor.

Felkészültünk a rohamra

Magyarországon elegendő eszköz a békeidők szükségleteihez képest volt, de most nem békeidőket élünk, tehát ebben az új helyzetben szükséges eszközöket is be kellett szerezni,

ennek érdekében légi hidat építettünk ki Magyarország és Kína között, és felhalmoztuk a szükséges eszközöket.

Tehát az elmúlt hetekben azon kellett dolgoznunk, hogy a legrosszabb forgatókönyv esetére is legyen elegendő ágy, legyen elegendő lélegeztetőgép, és legyen elegendő dolgozó ott, ahol arra szükség van – jelentette ki a miniszterelnök.

Orbán Viktor elmondta, Magyarországon a nyilvántartás szerint 68 ezer kórházi ágy van, amelynek a 34 százalékán nem volt beteg. Összesen a magyar kórházi ágyak 16 százalékán kellett meghozni azt a döntést, ha ott halasztható beavatkozásra várakozó beteg van, őket haza lehet küldeni.

Az a nehéz kérdés, hogy melyik betegség kezelése halasztható vagy halaszthatatlan. Ez szakmai kérdés, ezért egy orvosi grémium döntött arról, mely beavatkozásokat kell elvégezni, melyek halaszthatók. Az orvosi grémium adta ki a szakmai iránymutatást a kórházaknak, hogy ne forduljon elő, hogy olyan embert is hazaküldenek, aki otthon nem kezelhető, illetve akin mindenképpen végre kell hajtani a beavatkozásokat – tette hozzá a kormányfő.

A kórházak független szakmai intézmények, és a kórházigazgatóknak autonómiája van normál esetben, de most nem normál eset, hanem járványhelyzet van.

Az operatív törzs dönt, és az operatív törzs döntésének a végrehajtása nem lehetőség, hanem kötelesség a kórházigazgatók számára

– hangsúlyozta Orbán Viktor.

A kormány szerint mire elérünk oda, hogy tömegessé válik a járvány, a portárstól az ápolónőkön keresztül, az orvosokon és az egészségügyi miniszteren át a miniszterelnökig mindannyian hozzá fogunk szokni, és beletanulunk ebbe az új helyzetbe, hogy ki tudjuk védeni a veszedelmet.

Jó döntéseket hoztak az önkormányzatok

Múlt héten adtuk meg az önkormányzatoknak azt a lehetőséget, hogy az országos korlátozásokon túl szigorúbb helyi szabályokat vezethessenek be. Kiértékeltük a tapasztalatokat, és azt látjuk, hogy jól működik. A polgármesterek a feladat és a helyzet magaslatán álltak, és jó döntéseket hoztak. Erre a hétvégére is, a jó tapasztalatok alapján, megadjuk ismét a polgármestereknek a döntés lehetőségét, hiszen jól éltek ezzel. Fő szabályként egy országban általános szabálynak kell érvényesülni, de olyan nagyok a helyi különbségek, hogy ezt érdemes a polgármesterek jogosítványain keresztül tudomásul venni – emelte ki a miniszterelnök.

Orbán Viktor hangsúlyozta,

lehetetlen ezt a védekezést csak központilag sikeresen levezényelni. Fontos, hogy mindenhol a kis felelősségeket is átérezzék és gyakorolják az emberek.

A miniszterelnök szerint a baj idején jól látható, hogy van egy velünk született természetes intelligencia, amely azonnal behatárolja és megmondja nekünk, hogy mi a dolgunk, mi a felelősségünk és mit kell tennünk. A központi segítség is fontos természetesen.

Igyekszünk mindenkit segíteni, az állami felelősség nem mellőzhető, különösen ilyen bonyolult esetekben, mint egy járvány, de ki kell egészülnie a családfők, a családok, a falvak és a városok felelősségével

– tette hozzá.

A miniszterelnökkel készült interjút itt tudja meghallgatni:

Az operatív törzs pénteki ülésén azt vizsgáltuk, hogy mikor és hogyan érjük el a csúcsot. Arra kell számítani, hogy a következő napokban a megbetegedések száma nagyobb ütemben fog nőni, mint korábban – emelte ki a kormányfő.

Soha nem látott méretű gazdasági akcióterv

Orbán Viktor a gazdaságvédelmi akciótervvel kapcsolatban elmondta,

Magyarország gazdaságtörténetében ilyen méretű és ennyire átfogó akciótervet még sohasem készítettek.

Kezdjük alkalmazni ezeket a döntéseket, és meglátjuk, mi lesz a vége. A legjobbakat remélem, de azért nem vagyok olyan bátor, mint a Magyar Nemzeti Bank vezetője, aki szerint nem fog csökkenni a gazdasági növekedés mértéke, hanem továbbra is növekvő pályán marad. A jegybanknak kétségkívül igaza van abból a szempontból, hogy olyan erőket mozdítottunk meg, amelyeket korábban még semmilyen gazdasági terv érdekében nem mozdítottak meg Magyarországon – tette hozzá.

A miniszterelnök kiemelte, fontos tudnunk, hogy nem lesz olyan az élet a következő hónapokban, és valószínűleg a járvány után már sohasem, mint a járvány előtt volt, a gazdaságok nem úgy néznek ki néhány hónap múlva, mint ahogy kinéztek. Nem véletlen, hogy átképzéseket is támogatunk nagy összeggel, mert maguknak a munkavállalóknak is át kell gondolniuk, hogy abban a szakmában és ott, ahol eddig dolgoztak, lesz-e majd munkájuk augusztusban, szeptemberben vagy jövő ilyenkor – közölte.

Most mindenkitől kicsit többet várunk, mint egyszerűen azt, hogy kibírja. Most azt is várjuk, hogy gondolkodjon a saját személyes jövőjéről, és keresse a boldogulás lehetőségét

– emelte ki Orbán Viktor.

Természetesen a kormány minden segítséget megad: adunk bértámogatást; adunk nagyon komoly adócsökkentést, több mint 200 milliárd forintot hagyunk a gazdaságban adóeljárási könnyítésekkel; azok a kkv-k, amelyek nem tudják fizetni az adójukat, kérhetnek mentességet; a megbízható minősítését az adózó nem veszíti el csak azért, mert a válság miatt most nem tudja fizetni az adóját; a bevallási kötelezettségeket elhalasztottuk; elengedtük az idegenforgalmi adót; megemeltük a SZÉP-kártyának az összegét – sorolta a miniszterelnök.

Nincs mitől tartaniuk a nyugdíjasoknak

A magyar emberek azt tapasztalták meg, hogyha jön egy komoly válság, akkor a kormányok elveszik a nyugdíjukat. Igaz, hogy azok baloldali kormányok voltak, de elvettek egy havi nyugdíjat, és elvettek egy havi fizetést is. Az elmúlt 10 évben becsülettel betartottuk a nyugdíjasokkal kötött megállapodásunkat, a nyugdíjak értékét nemcsak megőriztük, hanem még növeltük is. A nyugdíjasok talán attól tartanak, hogy ebben a helyzetben még ez a kormány is, amely szövetségben van velük, a végén arra kényszerül, hogy hozzányúljon a nyugdíjakhoz

Szeretném világossá tenni és megnyugtatni több mint kétmillió honfitársunkat, hogy ez nem fordulhat elő.

Sőt, 2021. január 1-jétől megkezdődik a 13. havi nyugdíj visszaépítése, tehát nemhogy nem lesznek megszorítások, hanem többletsegítséget fogunk nyújtani az idős honfitársainknak, szüleinknek és nagyszüleinknek, akik számíthatnak a kormányra – jelentette ki végezetül a kormányfő.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad a Jó reggelt, Magyarország! című műsor egy korábbi adásában a Kossuth Rádió stúdiójában