Orbán Viktor a német és a francia vezetővel is tárgyalt Brüsszelben

Orbán Viktor Charles Michelel, az Európai Tanács elnökével is egyeztetett a pénteken kezdődő uniós csúcson. A magyar miniszterelnök korábban közölte, hogy a jelenlegi formájában elfogadhatatlan az uniós költségvetés, és a kifizetések elvont jogállamisági elvekhez kötése.

Meeting with Hungarian PM Viktor Orbán during break at #EUCO before plenary dinner resumes with #EU27 leaders pic.twitter.com/9yKpPNwO03

