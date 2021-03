Novák Katalin: Nem engedhettük, hogy korlátozzák képviselőinket

A Fidesz maga döntött az Európai Néppárt frakciójából való kilépés mellett, mert nem engedhették meg, hogy korlátozzák demokratikusan megválasztott politikusaikat abban, hogy képviseljék a választóaikat. A Fidesz külügyekért felelős alelnöke a brüsszeli buborékban kidolgozott alapszabály módosítás kifejezetten a nagyobbik magyar komránypárt ellen irányult, de az EPP képviselőcsoportja veszített a kilépésükkel.

– A Fidesz döntött úgy, hogy képviselőink elhagyják az EPP frakciót, ha korlátozni akarják őket a képviselői jogaik gyakorlásában. Nem engedhettük, hogy a demokratikusan megválasztott fideszes képviselők ne tudják hatékonyan végezni a munkájukat – nyilatkozta a Magyar Nemzetnek Novák Katalin, aki a Fidesz külügyekért felelős alelnökeként, aki korábban közzétette a Facebook oldalán Orbán Viktor levelét a nagyobbik magyar komránypárt néppártból való kilépéséről.

A politikus elmondta, nem zsaroltak senkit, nem sértődtek meg, de most a harmadik hullám idején, amikor mindenki az emberéletekért küzd éjjel nappal, egy olyan alapszabály módosítást kezdeményeztek a frakcióban, amit sebtében készített elő egy bizottság, a legtöbb tagpárt vezetői hazájukban azt sem tudták, mi történik.

– A brüsszeli buborékban történt mindez, nem a tagpártok vezetői, hanem a Brüsszelben lévő képviselők döntöttek – hívta fel rá a figyelmet Novák Katalin, aki szerint egy olyan alapszabálynak a módosítását fogadták el most a harmadik hullám okozta nehéz helyzetben, ami mindenkinek megfelelt hosszú évek óta.

– Az egyetlen célja ennek az volt, hogy a képviselőinket megfosszák jogaiktól, márpedig őket 1,8 millió magyar ember megválasztotta, akiket nem hagyhatunk cserben – mondta a Fidesz alelnöke.

Hozzátette:– Nem volt más lehetőségünk, mint olyan megoldást választani, aminek révén a képviselőink továbbra is fel tudnak szólalni, részt vehetnek a parlamenti munkában, és képviselhetik a választókat.

Novák Katalin úgy látja, az Európai Néppárt frakciója veszített a történtekkel, hiszen jelentősen meggyengül, ugyanis a Fidesz lakosságarányosan a legnagyobb támogatottsággal rendelkező párt a pártcsaládon belül.

– Számukra most kényelmes lehet, hogy egy őszinte, kritikus hangot veszítenek el. A mi képviselőink ugyanis mindig hangot adtak az egyet nem értésüknek, ha úgy látták, hogy politikai érdekek miatt elvtelen kompromisszumok születnének – fogalmazott a Fidesz alelnöke, és legegyértelműbb példaként a migráció kérdését említette.

– Mi mindig is határozottan képviseltük ebben is a magyar emberek által megfogalmazott álláspontot. Ha most megkönnyebbülést is éreznek volt frakciótársaink, hosszú távon veszít kilépésünkkel a jobbközépnek nevezett jelenlegi frakció – fejtette ki Novák Katalin. A politikus azt is elmondta, rengeteg telefont kapott, amióta híre ment a történteknek.

– Ezek a beszélgetések mind azt mutatták, hogy kezdik felismerni a pártok vezetői, hogy számukra is veszteség a kilépésünk – mondta a Fidesz alelnöke.

Novák Katalin arról is beszélt a lapnak, hogy a nagyobbik magyar kormánypárt néppárti tagságának sorsa a jövő kérdése. Ezt a mostani döntés nem érinti.

– Ami történt csak at EP-ben végzett munkáról szól. A néppárti tagságunk ugyanabban a felfüggesztett állapotban van, mint lassan két éve – erősítette meg Novák Katalin.

Borítókép: Novák Katalin a Fidesz külügyekért felelős alelnöke, család- és ifjúságügyért felelős államtitkár 2020. június 19-én