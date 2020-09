Gulyás Gergely: fontos kormánydöntések születtek a vírus elleni védekezésben (élő)

A kancelláriaminiszter a kormány legutóbbi döntéseiről ad tájékoztatást.

Cikkünket folyamatosan frissítjük.

A kormány a szerdai ülésen leghosszabban a járványhelyzettel foglalkozott. Értékeltük a nemzeti konzultáció eredményeit is – mondta Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter. A járvány második hulláma Magyarországot is elérte. Az első hullám elleni védekezés sikeres volt. Jobb eredményeket tudunk felmutatni mint Európa legtöbb országa. Az egészségügyet sikerült felkészíteni. Rendelkezésre állnak ma a védekezéshez szükséges feltételek. A kormány álláspontja, hogy Magyarországnak működnie kell, de úgy, hogy az emberi élet védelme biztosított legyen.

A miniszter hozzáfűzte: a második hullám alatt nem csak az a cél, hogy az emberek egészsége és élete védve legyen, hanem, hogy az ország működését biztosítsuk.

Gulyás Gergely azt is elmondta, hogy a nyári hónapokban a külföldről behurcolt vírus volt a legnagyobb veszély. Ez most is érvényes, ezért kellett bevezetni a szigorú határellenőrzéseket, a határok lezárását.

Fontosak az egyénre vonatkozó szabályok is, a kormány arra kéri a polgárokat, tartsák be ezeket a szabályokat.

Bár a fertőzések száma nő, a halálozások száma érdemben nem nem lett több, a második hullámban a fiatalok fertőződnek meg többen.

Gulyás Gergely szerint a legfontosabb az emberi élet védelme, e tekintetben Magyarország jól áll. A rekord nagyságú fertőzési számok kérdésében is jók a magyarországi adatok, mindenhol magasabbak ezek az adatok mint nálunk.

A kormány célja, hogy biztosítsák a védekezéshez szükséges eszközöket, de a szabályok betartása minden polgár feladata, csak ezzel együtt lehet hatásos a védekezés.

Az intézkedések azt szolgálják, hogy a normális élet mellett a gazdaság is működhessen. A gazdaság recesszió van, 6,1 százalékos a csökkenés, de ez így is Európa egyik legjobb adata.

A kormány célja a munkahelyek megtartása, munkahelyek teremtése.

A Magyar Nemzet kérdésére a miniszter elmondta, a kormány álláspontja az, hogy

az illegális migrációt propagáló szervezetek és személyek tevékenysége nemzetbiztonsági kockázatot jelent.

Magyarország maga dönt a határainak védelméről, állami eszközeiről. A migráció önmagában is nemzetbiztonsági kockázat, aki ezt támogatja, az is ebbe a kategóriába tartozik.

Gulyás Gergely elmondta: az őszi érettségit nem halasztják el. Az óvintézkedéseket az adott helyzethez igazítják majd. Aki úgy érzi, veszélyeztetve van, az természetesen kérhet egyéni halasztást, ezt a tanintézmények kötelesek elfogadni.

A miniszter azt is elmondta, hogy

az idősotthonok védelmére most is rendelkezésre állnak a járvány első hullámában beszerzett technikai eszközök.

Gulyás Gergely szerint a kormány nagyobb gazdasági ösztönző csomagjának részleteit most dolgozzák ki a miniszterelnök vezetésével, ennek részleteiről később számolnak majd be.

A koronavírus hatósági áráról szóló kérdésre Gulyás Gergely úgy válaszolt, hogy a pontos árat később fogják meghatározni. Nem az üzleti szempontok, hanem az ország lakosságának az egészsége a szempont,

most nem a piacgazdaság szabályai, hanem az egészségügyi védekezés a döntőek.

Ezért lépett közbe a kormány és kezdeményezte a hatósági ár megkötését, ami jóval alacsonyabb lesz a mai napi 30 000 forint körül árnál.

ATV kérdése: Karácsony Gergely szigorítaná a maszkviselést, akár ötvenezer forint bírságot is kiszabhatnak. Gondolkodik-e a kormány ugyanezen országos szinten?

Természetesen gondolkodunk, és egyetértek a főpolgármesterrel ebben a kérdésben – válaszolta Gulyás Gergely.

A SZFE szeptember 21-ére tervezett sztrájkjáról Gulyás Gergely véleménye az, hogy az átalakítás lényege, hogy a kormány kivonul a felsőoktatásból. Az intézményeket önálló kuratóriumok irányítják, a lehető legnagyobb szabadsággal, ebbe az irányba halad a reform, a többi intézményben ez már jól működik.

A kormány reméli, hogy lesz párbeszéd a hallgatók és a kuratórium között, és megkezdődhet a tanév. Ez mindenkinek az érdeke, aki nem politikai hisztériára használja fel a színművészeti egyetemen történteket.

A reformok lényege az egyetemek államtól való függetlensége, így a kormány már nem aktív szereplője a vitának. Gulyás Gergely hangsúlyozta, mindenképpen az érdekek egyeztetésén és a párbeszéden alapuló a közös megállapodást javasolják.