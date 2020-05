Nem zavarja a valóság az ellenzéket

Egymásra licitálva hazudoztak a baloldali pártok a védekezésről.

Elképesztő a baloldal viselkedése a járvány alatt – írta közleményében a Fidesz, hangsúlyozva, hogy a baloldal végig csak akadályozta a védekezést.

Az ellenzéki pártok korábbi megnyilvánulásait visszaolvasva megalapozottnak tűnik a kritika. Folyamatosan kritizálták, sőt, sokszor valótlan állításokkal nehezítették a vírus elleni küzdelmet ellenzéki politikusok – olvasható a Magyar Nemzet cikkében.

A veszélyhelyzet alatt tett – legtöbbször tesztelést követelő – nyilatkozataikból kitűnik, a kormány, és ezáltal a sikeres védekezés ellen szurkoltak. Íme, egy kis válogatás:

Dobrev Klára poros slágere

„A kormány a koronavírus-járványban lemondott a budapestiekről! Maszkok és széleskörű tesztelés nélkül hagytak minket. Leállították egészségügyi ellátásunkat. Kidobták beteg hozzátartozóinkat a kórházainkból” – hangzott el vészjóslóan a DK által április 24-én közzétett Facebook videóban.

Gyurcsány Ferenc pártja a múlt hónap végén, amikor már bejelentették, hogy május elején várható a járvány tetőzése, még mindig folyamatosan a kormány védelmi intézkedéseit kritizálta.

Egészségügyi szakpolitikusuk, László Imre úgy fogalmazott: „Az Orbán-rezsim a világon egyedüliként a koronavírus-járvány leple alatt nemhogy fejlesztené az egészségügyet, hanem végleg megszüntetne kórházi helyeket. Családok életét teszik tönkre, mert még mindig nem értették meg, hogy az emberek élete nem játék. A DK politikusa szerint a megoldás az lett volna, ha tíz év alatt nem spórolnak ki 2000 milliárd forintot az egészségügyből, hanem annak fejlesztésére fordítják az összeget. Ez a kormány nem megoldásokat akar találni, csak a teljhatalom megszerzése és a gazdagodás érdekli őket” – tette hozzá László Imre.

Dobrev Klára egyenesen azzal vádolta meg a miniszterelnököt, hogy a magyarok háta mögött négymilliárd eurónyi devizahitellel adósítja el az országot. „Felszólítjuk a kormányt, hogy ne külföldi devizahitelből, hanem az EU-tól kapott rendkívüli támogatásból fizesse a válságkezelést” – mondta a DK EP-képviselője egy online sajtótájékoztatón. Mindezt azután, hogy

a kormány addigra már bejelentette a költségvetés áttervezésével finanszírozott kilencezer milliárd forintos válságkezelő csomagot, és azt is közölték, hogy a költségvetési hiányt 2,7 százalékig tervezik csak elengedni.

Dobrev Klára egy másik slágert is leporolt a videóban: „Tömeges tesztelés nélkül biztosan nem lehet újraindítani a gazdaságot” – ismételte meg az ellenzékiek azóta valótlannak bizonyuló egyik kedvenc állítását.

Másnap László Imre ismét megnyilvánult. Egy Facebookon közzétett videóban kijelentette: „A folyamatos tehetetlenkedés, a bohózatba illő sajtótájékoztató és diktátorokat megszégyenítő beszédek mögött nincsenek érdemi intézkedések.” Ezután ő is a rátért tesztelésekre: „Tömeges tesztelésre még mindig nem hajlandóak, a védekezéshez meghozott intézkedések pedig kevesek és megkésettek, ugyanúgy, mint a kormány minden lépése, amit a járvány kitörése óta tett.”

És mi mégis maszkot hordunk

„A kormányzati szereplők hetekig azt mondták, hogy nem kell maszkot viselni. Sőt, a fideszes politikusok jelentős része nem is hordott, ezzel is rossz példát mutatva. Hetekig késlekedtek, és nem volt megfelelő mennyiségű készlet, pedig januártól lehetett tudni, hogy ideér a járvány” – ezekkel a sorokkal kárhoztatta a kormány védekezését az MSZP a Facebookon. A szocialisták egy felszólítással is előálltak: „Az MSZP hetek óta követeli a maszkot minden magyar állampolgárnak! Nem a raktárat kell megvédeni a vírustól, hanem az embereket!” – írták bejegyzésükben, amelyben azt is követelték, hogy kezdjék el a tömeges tesztelést, és minden kórházban és szociális intézményben azonnal szűrjenek minden beteget és orvost, ápolót és alkalmazottat. „Orbán és a Fidesz nem folytathat struccpolitikát! Pontos információk kellenek a járvány terjedéséről, ehhez tesztelni kell, mert ezzel életeket lehet megmenteni” – írták.

Kunhalmi Ágnes, aki az MSZP oktatási szakpolitikusa szerepét tölti be, az ATV-nek nyilatkozva az érettségi megtartása ellen ágált. Azt követelte, ne tíz, hanem 5-6 ember legyen egy teremben, majd hozzátette, hogy ne listázzák azokat az általános iskolai tanárokat, akiket be akarnak vonni az érettségi lebonyolításába, de nem akarják vállalni a részvételt. Kunhalmi Ágnes ezután felemlegette az ellenzék csodafegyvernek vélt érvét is: „Tesztelni, tesztelni, tesztelni, mert ezzel ki tudjuk emelni, aki problémás” – mondta a szocialista politikus, aki azt is elképzelhető megoldásnak tartotta, hogy, ha minden kötél szakad, szlovák példára, legyen megajánlott jegy az érettségi helyett.

Trágárság, Jakab a neved

Jakab Péter, a Jobbik elnöke egy televíziós interjúban trágár szavakkal is fűszerezve mondandóját arról beszélt, hogy másfél hónapig nem történt semmi a Karmelita Kolostorban. „Azonkívül, hogy naponta bejelentették, hogy majd bejelentünk még valamit, nem történt semmi, csak 60 ezer ember elveszítette a munkahelyét” – mondta a bőrdzsekis pártvezér, és hozzátette: „A multikat most is megsegítette a kormány, a KKV-kat nem, és megint csak a családok vannak a sor végén.”

A kórházi ágyak felszabadítása kapcsán pedig azt mondta, Orbán Viktor mindenható atyaúristenként úgy rendelkezett, hogy 36 ezer ágyat ki kell üríteni. „Egy nagyon embertelen kormányzati intézkedéssel állunk szemben. Hiszen itt tényleg olyan betegeket küldenek haza, akikről sokszor nem tudnak otthon gondoskodni, mert vagy nincsenek otthon rokonok, vagy éppen nem rendelkeznek megfelelő szakképesítéssel, és mégis haza kell menniük” – kommentálta Jakab Péter a rendelkezést.

Potocskáné Kőrösi Anita egy április 25-én tartott online sajtótájékoztatón pedig a veszélyhelyzet kihirdetésének szükségtelenségét fejtegette. „Miért jó ez a veszélyhelyzet? Orbán Viktornak azért, hogy korlátlan teljhatalmat kapjon. Azért, hogy az érettségizőket megmásíthatatlan helyzetbe sodorja, hogy betegeket, krónikus betegeket hazaküldjenek a kórházakból – sorolta a szokásos ellenzéki panaszokat a Jobbik politikusa.

Éretlenül az érettségiről

Tordai Bence, a Párbeszéd frakcióvezető-helyettese úgy fogalmazott: ”A kormány közel százezer diák sorsával és több százezer ember egészségével játszik, mert akár kétezer fertőző góc is kialakulhat.

A politikus pánikkeltése ellenére a vizsgák a legnagyobb rendben, szigorú higiéniás szabályok betartása mellett zajlottak le.

A párt másik frakcióvezető-helyettese, Burány Sándor is saját nagyotmondása áldozata lett. A Párbeszéd válságkezelő alapjövedelem-javaslatának reklámozásakor úgy nyilatkozott: „Hiába döngeti a mellét a kormány, a mienk Európa legkisebb válságkezelő csomagja.” Ehhez képest – ahogy az a Századvég Gazdaságkutató Zrt. áprilisban közzétett elemzéséből is kiderül –, hazánk akcióterve a GDP nagyságrendileg 18-20 százalékával egyenértékű. Ezzel

a magyar mentőcsomag hosszú távú hatásaiban is a nagy gazdasági tartalékkal rendelkező európai országok által bejelentett intézkedésekhez hasonlítható.

Komplikálnak, applikálnak

Donáth Anna EP-képviselő, a Momentum alelnöke az ATV Egyenes beszéd című műsorában szokásához híven saját hazája ellen kampányolt. Nyilvánvalóvá tette, hogy egyetért az Európai Bizottság azon állásfoglalásával, miszerint nem kellene hazánkat további támogatásokban részesíteni. Mint fogalmazott, legutoljára 350 milliárd forintnyi támogatás érkezett az EU-tól, amit a magyar kormány kért – és végül meg is kapott. Azonban egyre hangosabbak azok a hangok az Európai Parlamentben, akik azt mondják, nem kellene a továbbiakban finanszírozni Magyarország diktatórikus működését.

A momentumos főpolgármester-helyettes, Kerpel-Fronius Gábor egy április 25-én közzétett Facebook-bejegyzésében tudatta: csapata olyan alkalmazás létrehozásán dolgozik, amely lehetővé tenné, hogy Budapest zöldterületeinek aktuális zsúfoltsága nyomon követhető legyen. Csakhogy posztja második felében aztán ő maga sorolja fel azokat a dilemmákat, amelyek miatt az applikáció megvalósítása lehetetlenné válik, majd mentegetőzve hozzáteszi: „Egy ilyen megoldás bevezetése messze nem csupán, sőt nem elsősorban informatikai, hanem működtetési, sőt: lakossági kooperáció kérdése.”

Ne feledjük el azt sem, hogy a Momentum úgy dolgozott ki egy teljes érettségi-forgatókönyvet, hogy arról semmilyen formában nem kérték ki a társadalom, illetve – és ez talán még nagyobb baj – az érettségizők véleményét. Miközben arra hivatkoztak, hogy az érettségi kormány által javasolt lebonyolítása túlságosan komplikált, Facebook-oldalukon ők maguk egy valóban követhetetlenül összetett intézkedési tervet tettek közzé – alig pár nappal a vizsgák kezdete előtt; mintha ők maguk sem gondolták volna komolyan a kezdeményezést. Ráadásul