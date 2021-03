Nem igaz, hogy csak a baloldali képviselők fizetése csökkent Komlón

Az egykori bányászvárosban úgy tűnik, hogy nem férnek a bőrükbe a szocialisták, baloldaliak, miután csökkentették egységesen a képviselők fizetését.

Nem tudta megállni a Magyar Szocialista Párt parlamenti képviselője, Szakács László – aki listáról jutott be az Országházba -, hogy ne szólaljon meg maga is abban a témában, hogy Polics József, Komló fideszes polgármestere márciustól egységesen csökkentette a képviselők fizetését 60 ezer forintra, hiszen sem bizottsági, sem testületi ülés nincs – írja a bama.hu

Szakács arról beszélt az ATV híradójának, hogy szerinte bosszút áll Polics József, a helyi baloldali politikusokat tömörítő Komló Összeköt Egyesület frakcióvezetője, a szocialista Barbarics Ildikó pedig azzal állt elő a televízió szerint, hogy csak a baloldali képviselők fizetését csökkentették.

Azon túl, hogy ezt egyértelműen cáfolják a dokumentumok, a felvetés több okból sem állja meg a helyét.

Az más kérdés, hogy nekik jobban fáj a csökkentés, mert eddig sokkal többet kaptak, mint a jobboldali képviselők – mondta Polics József fideszes polgármester. – A helyzet ugyanis az, hogy miután Komlón a 2019-es választás után többségbe került a baloldal a testületben és a DK, az MSZP, a Momentum, valamint a Tisztelet Komlónak képviselői az alakuló ülésen már úgy alakították a fizetésüket az előző ciklushoz képest, hogy nekik jóval több jusson, a jobboldalnak pedig jóval kevesebb.

Így például a mostani fizetéscsökkentés miatt leghangosabban tiltakozó Barbarics Ildikó bruttó 300 ezer forintot vihetett haza hosszú ideig a jogi bizottság elnökeként – tudta meg a bama.

Akkor a jobboldali képviselőkkel szemben az volt az indok, hogy csak listáról jutottak be a testületbe, ezért egy kivételtől eltekintve nem kaptak bizottsági helyeket a képviselőink – mondta Polics József. – Persze az most nem zavarja őket, hogy Szakács László is csak listás mandátumot szerzett a Parlamentben, ez az igazi kettős mérce.

A 2019-es alakuló ülésen ugyanis a korábbi 45 ezer forintos alapdíj 25 ezerre módosult, viszont ha a képviselő bizottsági elnök is volt, más bizottságban is volt helye, akkor a korábbi havi 80 ezer helyett akár 105, 140, 200, vagy akár 300 ezer forint is lehetett a tiszteletdíja – természetesen a nagyobb pénzeket a baloldaliak kaphatták meg.

Ezt tavaly nyáron módosították, miután Polics József a korábbi viszálykodást megoldva, felkérte alpolgármesternek a KÖT egyik tagját. Ekkor kompromisszumos megoldás született, és így a jobboldali képviselőknek is biztosítottak bizottsági helyet, valamint a legmagasabb összegű juttatásokból visszavettek, így 220 ezer forint lett a legnagyobb összeg, amit képviselő kaphatott, ez szintén a jogi bizottsági elnöke kapta.

Polics József egyébként felhívta a figyelmet arra is, hogy amikor Komló nehéz helyzetben volt 2010–2014 között, akkor a nemzeti oldal képviselőinek döntése értelmében nem vettek fel tiszteletdíjat.

Milliós fizetésből szerény vagyon

Komló egykori szocialista alpolgármestere, Szakács László már több mint 10 évet töltött parlamenti képviselői székben, évek óta kiemelt fizetést kap, legutóbb csak februárban bruttó 1,5 milliót vihetett haza.

Ennek fényében különösen szembetűnő, hogy Szakács vagyonbevallása meglehetősen szerénynek tűnik, még egy 900 ezer forintos hitelt is nyögnie kell, külön megtakarítása sincs, csupán két életbiztosítást fizet havonta nagyjából 45 ezer forint értékben. Saját nevén két autó ugyan van, de mindössze egy komlói 69 négyzetméteres társasházi lakást birtokol, azt is 2006-ban vette.