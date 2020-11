„Náci féregnek” nevezte a DK-s megmondóember Novák Katalint

Homonnay Gergely néhány napja Orbán Viktor halálára bontott volna pezsgőt.

Nemrég mi is beszámoltunk a Gyurcsány-párti Hommonay Gergely bejegyzéséről, amelyben az influenszer arról írt, hogy pezsgőt fog bontani, ha „megdöglik” Orbán Viktor.

A Mandiner legújabb cikke szerint azonban úgy tűnik, hogy nem egyszeri „kisiklásról” volt szó, Homonnay most már rendszeresen oszt meg durvábbnál durvább hangvételű tartalmakat, amelyek a Facebook közösségi alapelveibe is ütközhetnek. A közösségi oldal egyelőre azonban nem tett semmit a 30 ezer követővel rendelkező Homonnay profiljával, akinek Erzsi for president nevű oldalát – ahol a macskája mindennapjairól számol be az állat szemszögéből – több mint 80 ezren követik.

Homonnay legutóbb az Alaptörvény-módosításról és Novák Katalinról fejtette ki véleményét – írja a portál. A miniszter posztja alá írt egy érzelmes hangvételűnek szánt kommentet, majd arra biztatta olvasóit, hogy osszák meg, mit kommentelt a „náci féregnek”.