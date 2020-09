Mintha a magyar gazdaság összeomlásáért szorítottak volna Gyurcsány Ferencék

A KSH szerint 218 ezerre esett vissza a munkanélküliek száma, pedig a DK négyszázezer állástalannal riogatott.

Júliusban csökkent a munkanélküliség, pedig Gyurcsány Ferencék négyszázezer állástalannal riogattak. A KSH pénteken közzétett adatai szerint viszont már 218 ezerre esett vissza a számuk. A Demokratikus Koalíció kommunikációja az elmúlt hónapokban végig arra épült, hogy elhitessék a választókkal: a kormány magukra hagyta az embereket, és semmit sem tesz a munkahelyek megőrzéséért. Ennek megfelelően március óta folyamatosan gazdasági katasztrófát vizionáltak a DK politikusai.

Vészmadárkodással kezdte, majd a rossz hírek érkezésekor kárörvendéssel folytatta kommunikációját a DK a koronavírus-járványnak a munkahelyekre gyakorolt hatása kapcsán. Gyurcsány Ferenc és pártjának politikusai a fertőzés kitörésekor egyből azt szajkózták: nagy baj lesz a munkaerőpiacon, majd a kormányt hibáztatták, amikor emelkedett az állásnélküliek száma.

Március 18-án jelentett be először gazdaságvédelmi intézkedéseket Orbán Viktor a koronavírus-járvány miatt. A miniszterelnök lépésére Gyurcsány Ferenc a Facebookon közzétett videó­jában úgy reagált: ha nincsen bevétele a cégeknek, nem lesznek képesek kifizetni a béreket, ezért a kormánynak bele kell nyúlnia a zsebébe. A DK elnöke bérkompenzációs alap létrehozását sürgette, hogy a kabinet átvállalja a cégektől az alkalmazottak fizetésének nagy részét. A kormányfő által bejelentett mai gazdasági csomag mentőöv helyett fullasztó hullámokat kínál – fogalmazott pár héttel később Gyurcsány Ferenc, amikor Orbán Viktor április elején meghirdette a gazdaságvédelmi akciótervet.

Gyurcsány Ferenc a kilencezermil­liárdos, a GDP közel húsz százalékát kitevő csomagról úgy vélekedett, az nem kezeli a munka nélkül maradt növekvő tömegek gondját és az elbocsátással fenyegetett százezrek reménytelenségét.

Később, amikor a járvány várható hatásaként emelkedni kezdett a munkanélküliség, Molnár Csaba, a DK európai parlamenti képviselője egy június végi sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy az emberek élete nem játék. „A legfrissebb kutatások szerint már több mint négyszázezer munkanélküli van az országban a válságkezelés kormányzati elmulasztása miatt, százezrek juthattak hasonló sorsra” – mondta a politikus, hozzátéve: a DK szerint a kormány magukra hagyta az embereket a válságban. Nem tudni pontosan, milyen tanulmányokra gondolhatott a DK politikusa, de később kiderült, hogy júniusban 240 ezer volt a munkanélküliek száma hazánkban, így Molnár Csaba minimum 160 ezer fővel tévedett.

„A kormány nullás válságkezelésének köszönhetően folyamatosan emelkedik a munkanélküliek száma Magyarországon” – írta a DK egy hónappal később kiadott közleményében. Ismét sikerült mellélőniük, ugyanis a KSH akkori adatai már azt mutatták, hogy csökkenni kezdett azok száma, akiknek nincs állásuk. Fél százalékot esett ugyanis a munkanélküliségi ráta júliusban.

A DK mintha annak drukkolt volna, hogy drasztikusan emelkedjen a munkanélküliség hazánkban, de ez nem következett be. A KSH múlt pénteken közzétett adatai szerint júliusban átlagosan 218 ezer állástalan ember volt Magyarországon, és a munkanélküliségi ráta 4,7 százalék volt, ami már kedvezőbb az egy hónappal korábbi adatnál.

A DK politikusai által jósolt borús forgatókönyvek nem valósultak meg, nem emelkedett több százezerrel a munkanélküliek száma.

Nem meglepetés, hogy Gyurcsány Ferenc és csapata prognózisai nem jöttek be. Mit is várhattunk volna attól a politikustól, akinek miniszterelnöksége idején, nemcsak a gazdasági válság kipattanása után, hanem már korábban is minden évben emelkedett a munkanélküliség hazánkban? Gyurcsány Ferenc hatalomra kerülése évében 6,1 százalék volt a munkanélküliség, ami bukása idejére tíz százalékra emelkedett. A DK idén négyszázezer állástalannal riogatott, de annak idején éppen Gyurcsány Ferenc kormányzása nyomán kúszott ilyen magasra a számuk.