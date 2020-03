Migráns gázolt halálra egy német rendőrt

Fekete szalaggal díszitik a rendőrautókat, így tisztelegnek a hamburgi hatóságok elhunyt kollégájuk emléke előtt. Az 57 éves rendőrtiszt február 25-e óta volt kómában, míg 8 nap után szerdán hajnalban elhunyt – számol be a V4NA.

Az esetért egy bizonyos Mahmut H. felelős, aki ellen három elfogatóparancsot adtak már ki és múlt hét szerdán majdnem el is kapták, azonban a bűnöző gyorsított és belerohant az előtte álló rendőrautóba, amit aztán 11 méteren keresztül tolt maga előtt. Így a férfi bűnlajstromához egy rendőr ellen elkövetett halálos testi sértés is hozzáíródott, írja a Bild.

A közvéleményt egyből a merkeli migrációs politikát kritizáló megszólalások kezdték uralni, akik ezt az integrációs törekvések „sikertörténetének” könyvelték el, és a közösségi oldalakon is sorra jelennek meg a bejegyzések, amik a rendőrök tehetetlenségével foglalkoznak a migránsokkal szemben és megkérdőjelezik a német kormány „öngyilkos nyitott ajtók politikáját”.

Ezen, a Twitteren megosztott videón jól látszik, hogy a bevándorlók nem félnek a rendőröktől és csoportosan támadnak rájuk, ha azok megpróbálnak eljárni a bűnözőkkel szemben.

German Policeman Dies After Assault by Turkish Migrant

Sadly, this is not surprising, this video shows how powerless police are in Germany

Violent attacks by Migrants reached epidemic proportions & Merkel's suicidal open-door migration policy is to blamehttps://t.co/E1Nz1IGi3Q pic.twitter.com/A5nzEjecOj

— Amy Mek (@AmyMek) March 5, 2020