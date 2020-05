Merkely Béla: idén meglehet a koronavírus ellen a vakcina (videó)

A többi légúti betegséget okozó vírushoz hasonlóan a koronavírus sem tud jól szaporodni 25 fok felett, de ősszel jöhet a második hullám, ahogyan a többi légúti betegséget okozó vírus is a hűvösebb időben kezd el terjedni.

Reprezentatív minta alapján, több mint 17 ezer ember bevonásával átfogó szűrővizsgálatba kezdett május elsejétől Magyarországon a Semmelweis Egyetem vezetésével és az Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatásával négy hazai orvosképző. Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora az Origónak adott videóinterjúban azt mondta: az ország hét régiójára világos számot kapnak arról, hogy hány ember eshetett át a betegségen és hányan nem, valamint arról is, hogy most hányan fertőzöttek. Ez a szűrővizsgálat hozzájárul ahhoz, hogy a továbbiakban is hatékony és hatásos intézkedéseket hozzanak a járvánnyal kapcsolatban. A rektor azt is mondta, hogy a nyári meleg és az UV-sugárzás nem kedvez a vírus terjedésének. A következő néhány hónap pedig elegendő lehet arra, hogy hatásos antivirális szert találjanak a kutatók, sőt, véleménye szerint őszre talán meglehet a vakcina is a vírus ellen.

A szűrővizsgálaton az orrból és a garatból nyernek mintát, valamint vért is vesznek. Az egyik azt mutatja ki, hogy van-e a garatmintában vírus, a vérből pedig azt lehet megállapítani, hogy átesett-e már valaki a fertőzésen – kialakultak-e antitestek a szervezetben. Ha valakiről kiderül, hogy fertőzött, azonnal értesítik. Merkely Béla professzor azt mondta: a többi légúti betegséget okozó vírushoz hasonlóan a koronavírus sem tud jól szaporodni 25 fok felett, és a Nap UV-sugárzása is gátolja a vírus terjedését. A következő néhány hónapban pedig megtalálhatják a kutatók a megfelelő ellenszert, idén, talán őszre még vakcina is lehet. Ősszel egyébként jöhet a második hullám – ahogyan a többi légúti betegséget okozó vírus is a hűvösebb időben kezd el terjedni.