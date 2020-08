Megverték és leborotválták a haját, amiért keresztény fiúval randizott

Bíróság elé fog kerülni az a franciaországi Besançon városában élő boszniai muszlim család, amelynek tagjait kiskorú elleni erőszakkal vádolják, miután megverték a lányukat. A muszlim szülők 17 éves lánya ugyanis több hónapja együtt volt egy szerb származású keresztény fiúval, ami még nem is volt akkora probléma, a fiataloknál azonban már szóba került a házasság is.

Ezt már nem tudta tolerálni a lány családja, és amikor a fiúval és a szüleivel megérkezett haza a lány, elfajultak a dolgok. A lányt a családja bevonszolta egy szobába, ahol durván bántalmazták, megverték, majd a nagybátyja leborotválta a haját.

A fiú családja nem mert közbe lépni, a fiú azonban elment a rendőrségre, hogy jelentse, mi történt a lánnyal. Amikor a rendőrök kiérkeztek a lakáshoz, a lányt egy szobában találták, ahova a nagynénje bújtatta el. Őt egyből kórházba szállították, ahol megállapították, hogy eltört egy bordája és az egész testét zúzódások borították.

Tondue et frappée parce qu’elle « aimait un chrétien ». Profondément choqué par cet acte de torture sur cette jeune fille de 17 ans. Les quatre mis en cause ont été placés en garde à vue. Cette barbarie appelle les sanctions les plus sévères.https://t.co/SoPHXxDuhp

— Gérald DARMANIN (@GDarmanin) August 21, 2020