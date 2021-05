Marokkó még nagyobb káosszal fenyegeti Spanyolországot (videó)

Ha Spanyolország ugyanúgy viszi ki az országból Brahim Ghalit, ahogy bevitte, „a migrációs krízis az eddigieknél is rosszabb lesz” – ezzel fenyegette meg Marokkó a spanyol kormányt hétvégén – írja a Magyar Nemzet.

Brahim Ghali, a Polisario Front nevű liberális mozgalom vezetője a nyugat-szaharai országok függetlenségéért küzd, emiatt Rabat esküdt ellensége. Spanyolország, megkockáztatva a diplomáciai konfliktust, titokban saját kórházába szállította a férfit, hogy kezelje koronavírus-fertőzéssel.

Marokkó hazahívott madridi nagykövete, Karima Benyaich közölte: ha Spanyolország úgy dönt, hogy a külvilágtól elrejtve, titokban juttatja ki az országból Ghalit, azzal úgy dönt, hogy Marokkó ellenségével kollaborál, ami „még súlyosabb migrációs válságot von maga után”. Benyaich hozzátette ugyanakkor, hogy bíznak a spanyol igazságszolgáltatás függetlenségében és abban, hogy Madrid a Marokkóval való kapcsolatának megerősítése mellett teszi le voksát. Ugyanakkor sérelmezi, hogy a spanyol külügyminiszter, Arancha González Laya a válság kirobbanása óta nem lépett kapcsolatba vele, hogy rendezni próbálja a kialakult helyzetet és magyarázatot adjon a történtekre.

Ceutánál viszonylag csendesen telt a hétvége. A csendőrség vasárnap délután különleges akcióba kezdett a város kikötőjében azzal a céllal, hogy feltartóztassa a hullámtörőkön bujkáló és belépésre várakozó bevándorlókat, akik nem hajlandók visszavonulni és hazatérni saját országukba. Melillánál ezzel szemben hétvégén több alkalommal kellett beavatkozniuk a rendőröknek. Volt, hogy

A legnagyobb csoport 500 fős volt. A kormány 40 csendőrt és 50 rendőrt küldött a kerítés hatékonyabb védelme érdekében. Fernando Grande-Marlaska belügyminiszter szombaton személyesen is elutazott Melillába, hogy segítse az állambiztonsági erők hatékonyabb bevetését és koordinációját.

Közben a kormány 5 millió eurós hitelt ajánlott fel azoknak az autonóm régióknak, amelyek hajlandóak befogadni a Ceutában tartózkodó, a múlt heti invázió során érkezett mintegy 1 500 kiskorú egy részét. Az intézkedést a keddi régióközi ülésen fogják jóváhagyni, ahol az összeg elosztásáról is döntenek majd. A fiatalokat és gyerekeket nem toloncolják vissza Marokkóba, ugyanis törvény védi őket Spanyolországban. Mivel azonban a ceutai befogadó bázisok tele vannak, a félszigetre kell szállítaniuk legkevesebb 200 főt. Az autonóm régiók többsége jelezte, hogy hajlandó segíteni Ceutának, ám vannak olyanok is, akik kissé szájhúzva teszik meg mindezt a bevándorlók létfenntartási költségei miatt.

Sahara (#SADR) – For about 9 years now, the Kingdom of #Morocco has not complied with an agreement on the repatriation of minors signed with #Spain, according to this #Spanish media report: https://t.co/c16TWGVxYx #WesternSahara #Migration #Ceuta (Twitter)

— Guiriguanche (@Guiriguanche) May 23, 2021