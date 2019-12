Már van 2020-as autópálya-matrica, de csak jövőre lesz érvényes!

Már kapható a jövő évi matrica, ám nem mindegy, milyet veszünk. A pénztárcánk bánja, ha nem számolunk előre, mennyit járunk jövőre például a Balatonra.

Aki évente csak egy-két alkalommal megy a Balatonra autópályán annak érdemesebb lehet időszakos, ám az egész országra érvényes autópálya matricát vásárolnia – figyelmeztet a LikeBalaton.

A 2020-as árak szerint ugyanis

egy 10 napos (személygépkocsira szóló) matrica 3500 forintba kerül, és ezzel meg is szereztük az autópálya összes szakaszára a használati jogosultságunkat.

Ha két hetet töltünk a tónál, akkor a legkifizetődőbb választás az egy hónapos matrica lesz, hiszen ez 4780 forint, szemben a két db 10 napos matrica 7000 forintos árával.

A 10-napos matricák díjai 2018. október 1-től változtak.

Díjkategória Heti Havi Éves Megyei D1 (legfeljebb 7 személy szállítására

alkalmas jármű esetén) 3 500 Ft 4 780 Ft 42 980 Ft 5 000 Ft

A fentiek bruttó összegek, vagyis tartalmazzák az általános forgalmi adót. Matricavásárlásnál a fizetési módtól függően tranzakciós díjat számolnak fel.

Ha sokat megy a Balatonra (például Budapestről), akkor olcsóbb megoldás – a megyénként 5000 forintba kerülő – megyei matricákat vásárolni.

Ezek 2020 január 1-től 2021 január 31-ig érvényesek, ám csak az adott megyére.

Budapestről Siófokra ez három megyét jelent, – Pest, Fejér, Somogy – vagyis 15 000 forint kiadást.

Aki viszont Zalakaroson szeret nyaralni, annak vagy nagyon figyelnie kell az autópályáról való lehajtásnál, vagy mélyebben a zsebébe kell nyúlnia. Zalakarosra menet ugyanis egy negyedik, Zala-megye területére is belép az autópályán, de eddig a lehajtóig érvényes a Somogy-megyei matrica, utána már nem.

Jó tudni, hogy aki mégis eltéveszti a kijáratot, online a telefonján azonnal pótolhatja például az e-autopalyamatrica.hu oldalon vagy valamelyik applikáción keresztül, így megúszhatja büntetés nélkül.

Ha már pontosan tudja, hogy mit akar venni, akkor a legegyszerűbb megoldás a vásárláshoz, ha okostelefonodon keresztül, valamelyik applikáción veszi meg a matricát(kat). Ez akár menet közben is – ha ön vezet, akkor álljon félre addig, vagy intézze utas – megoldható.

Íme, néhány applikáció androidra:

Magyar Telekom

OTP Simple

Vodafone Easy Rider

Nemzeti Mobilfizetési Rendszer

Érdemes naprakésznek lenni és tájékozódni utazás előtt a díjmentesen használható gyorsforgalmi útszakaszokkal kapcsolatban is, mert van, ahol ingyen használhatja a körgyűrűt, vagy egyéb útszakaszt, majd hirtelen fizetősre vált. Ha valaki érvényes autópálya-matrica nélkül hajt át egy ingyenes útszakaszról a díjkötelesre, személyautó esetében 14 875 Ft. a bírság, amely 30 napnál hosszabb késlekedés után közel 60 ezer forintra nőhet. Az autopalyamatrica.hu térképes tervező és kalkulátor segít eligazodni a fizetős és ingyenes útszakaszok között.

Érdemes még figyelni erre is: az érvényesség kezdőnapját ön is megjelölheti, ám a jövő évi matricát hiába veszi meg már most, csak 2020. január 1-től lesz érvényes.

Ha elfelejtette, hogy van-e érvényes matrica az autójára, és interneten vagy sms-ben szokta megvenni a pályamatricát, akkor itt tudja megnézni, hogy kell-e új matricát vennie.