Már csaknem 900 ezren kitöltötték a kérdőívet

A magyar kormány párbeszédre alapozza a munkáját, és a fontos döntések előtt megkérdezi a magyar emberek véleményét – írta Szentkirályi Alexandra a közösségi oldalán.

„Tegnapig már 880 ezren kitöltötték a nemzeti konzultációs kérdőívet. Mindez azt bizonyítja, hogy

aktuális, fontos és mindannyiunk életét érintő kérdésekről van szó, amikről érdemes véleményt mondani és ezt az emberek szívesen meg is teszik”

– folytatta közösségi oldalán a kormányszóvivő.

„A koronavírus-járvány alatt Magyarország az egyik legjobban és legeredményesebben védekező ország, a gyors és hatékony intézkedésnek és a nemzeti összefogásnak köszönhetően.

A hazai helyzet most is kedvező, a világban azonban nem minden ország volt ennyire sikeres, azt tapasztalni Európán belül is, hogy a járvány újra felütötte a fejét.”

Szentkirályi Alexandra felhívta a figyelmet, hogy

a vírus még mindig itt van, vakcina pedig továbbra sincsen, ezért a Magyarországon is érvényben lévő szabályok betartására továbbra is szükség van.

Borítókép: Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő a nemzeti konzultációról tart sajtótájékoztatót az Igazságügyi Minisztériumban 2020. július 24-én.