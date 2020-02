Magyar résztvevője is van az amerikai konzervatív seregszemlének

A konferencián felszólalnak a Republikánus Párt gigászai, de nem hiányozhatnak olyan politikai „rocksztárok” sem, mint Rand Paul vagy Newt Gingrich. A konferencia programbeszédét idén ismét Donald Trump elnök fogja megtartani, mint tette első ciklusának minden évében viharos sikerrel. Beszédet mond továbbá Mike Pence alelnök, Ted Cruz texasi szenátor és sok más neves amerikai konzervatív is.

Magyar résztvevője is van a szerdán kezdődő, négynapos CPAC (Conservative Political Action Conference) elnevezésű konferenciának, amely az Amerikai Egyesült Államokban a konzervatív oldal legfontosabb politikai rendezvénye, a republikánus tábor „seregszemléje” – írja a Magyar Nemzet.

A cikk szerint Magyarországot az Alapjogokért Központ képviseli, de a meghívás nemcsak a civil szervezetnek szól, hanem tisztelgés az egész magyar jobboldal előtt.

Érezhető, hogy a kontinensen, Európában egy nemzeti-konzervatív ébredés vette kezdetét, mely szerencsésen összeér a jobboldali angolszász ökoszisztéma virágzásával is.

A konferencián egy bejelentéssel is készülünk a szervezőkkel közösen, hogy együtt tegyük újra naggyá a nyugati civilizációt – nyilatkozta a Magyar Nemzetnek a központ igazgatója, Szánthó Miklós, aki Kovács István stratégiai igazgatóval együtt képviseli a szervezetet az amerikai rendezvényen.

A világszerte tapasztalható konzervatív reneszánsz soha nem látott magasságokba emelte a rendezvény népszerűségét és befolyását. 2019-ben közel húszezren vettek részt a négynapos konferencián, melyet 25 millió néző követett élőben valamilyen felületen és a nagy amerikai televíziócsatornák élő bejelentkezésekkel közvetítettek.

Bár a CPAC egy kimondottan amerikai konferencia, helyi közönséggel, amerikai show-elemekkel, az utóbbi pár évben elkezdtek kapcsolatokat építeni külföldön is. Tavaly két, az Egyesült Államokon kívüli CPAC-rendezvény is volt: Brazíliában és Ausztráliában is nagy sikerrel bonyolítottak le konferenciákat.

A rendezvényt az American Conservative Union (ACU) szervezi. Az ACU valószínűleg a legbefolyásosabb konzervatív érdekképviselet az Egyesült Államokban, napi kapcsolatban állnak a republikánus választott politikusokkal; támogatásukon állhat vagy bukhat azok újraválasztása – olvasható a Magyar Nemzetben.

