London főpolgármestere 120 millió euróval csökkentette a rendőrség támogatását

Sadiq Khan, London polgármestere szerint a vírusjárvány miatt csökkent a főváros bevétele, ezért volt szükség erre az intézkedésre. Csak az a furcsa, hogy ezt éppen most, a BLM és Antifa tüntetések időszakában tette meg. Arról nem is beszélve, hogy korábban éppen ő volt az, aki a kormányt bírálta a rendőrség támogatásának megnyirbálása miatt.

Hidegzuhanyként érte az egyébként is túlterhelt New Scotland Yardot, Sadiq Khan londoni polgármester bejelentése, amely szerint a főváros rendőrségének költségvetéséből elvon körülbelül 120 millió eurót. Főként azután, hogy éppen egy nappal korábban, a rendőrség vezetője Cressida Dick bejelentette, hogy az elmúlt három héten, az utcai harcokban 140 rendőr sérült meg súlyosan – számol be a V4NA.

Khan szerint azonban a koronavírus gazdasági hatásai miatt a City Hall jövedelméből 542 millió euró hiányzik, ami miatt a rendőrségen kívül a tűzoltóság betervezett költségvetését is módosítja majd. Egyedül a mentők büdzséje marad többé-kevésbé változatlan. A polgármester úgy fogalmazott: “a kihívás mértéke messze meghaladja azt, amelyre bármely helyi vagy regionális önkormányzat fel tudott volna készülni.”

A városvezető döntése már csak azért is fura, mert tavaly májusban a Dailystar cikke szerint a brit főváros már megelőzte New Yorkot a gyilkosságok terén, a januártól márciusig tartó időszakban pedig több mint 40 ezer késes támadást követtek el. A romló közbiztonság miatt egyre többen fordultak Sadiq Khan ellen, ám a polgármester mindvégig azzal védekezett, hogy a kormány nem ad elég pénzt a rendőrségre, ezért ő sem tud rendet tartani.

Sadiq Khan saját biztonságáról ugyanakkor már korábban gondoskodott. Tavaly óta 24 órás rendőri felügyelet alatt áll, mert az interneten 237 életveszélyes fenyegetést kapott és ezt nem lehetett figyelmen kívül hagyni.