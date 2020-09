Lemondott az amerikai nagykövet

David Cornstein nem indokolta meg a döntésének okát.

Mélyen átérzett büszkeséggel és némi szomorúsággal jelentettem ma be Trump elnök úrnak és Szijjártó külügyminiszter úrnak, hogy november elsejével lemondok az amerikai nagyköveti tisztségről – jelentette be az Egyesült Államok budapesti nagykövetségének Facebook-oldalán David Cornstein.

A diplomata bejegyzésében nem indokolta döntését. A most 82 esztendős nagykövet 2018-ban érkezett Magyarországra, a republikánus Donald Trump elnök politikai kinevezettjeként. Vezetése alatt jelentősen javultak az amerikai-magyar kapcsolatok, tavaly májusban Donald Trump a Fehér Házban fogadta Orbán Viktor miniszterelnököt – írja a Magyar Nemzet.

„Megtiszteltetés és kiváltság volt szolgálni az országot, melyet szeretek egy olyan országban, amelyet őszintén megkedveltem, de kétoldalú kapcsolataink túlmutatnak egyetlen emberen. Nagyon büszke vagyok arra, amit a budapesti Amerikai Nagykövetség teljes csapatával – magyarokkal és amerikaiakkal egyaránt – elértünk az országaink mint szövetségesek közötti kapcsolatok erősítése terén. Hiányozni fog Magyarország, a csodálatos barátok és emlékek, amelyeket itt szereztem, ám nagykövetségi kollégáimat, Magyarországot és a magyar népet mindörökre a szívembe zártam” – folytatta üzenetét a nagykövet.

A külképviselet honlapja szerint a követtanácsos Marc Dillard, aki 2019. augusztusában érkezett Magyarországra. Tekintve, hogy az Egyesült Államokban november harmadikán rendeznek elnökválasztást, az új utód kinevezésére várhatóan jó pár hónapot várni kell majd.

A diplomata bejelentését éppen akkora időzítette, mikor Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is Washingonban van az Egyesült Arab Emírségek, Bahrein és Izrael történelmi békemegállapodásának ceremóniáján. A magyar külgazdasági és külügyminiszter nem sokkal korábban közös fotót is kirakott oldalára „Magyarország barátja” képleírással.

Az pedig az amerikai first lady, Melania Trump Facebook-oldaláról derült ki, hogy David Cornstein múlt héten nála is járt, a találkozón még az Egyesült Államok és Magyarország közötti kapcsolatokat is áttekintették.

Korábban a Népszava meg nem erősített pletykákra hivatkozva arról írt, hogy a nagykövet haza akar térni New Yorkba, hogy segítse Donald Trump választási kampányát, valamint az izraeli nagykövetségi tisztre pályázik. Akkor az Egyesült Államok budapesti nagykövetsége tagadta ezeket a feltételezéseket.

David Cornstein nagyszülei apai ágon Oroszországból, anyai ágon Magyarországról származtak, de ő már üzletemberként az Egyesült Államokban élt és dolgozott sikeres üzletemberként.

Borítókép: David Cornstein, az Egyesült Államok magyarországi nagykövete a légvédelmi rakétarendszer-komponensek vásárlásáról szóló szándéknyilatkozat aláírása előtt Budapesten, a Honvédelmi Minisztériumban 2020. augusztus 12-én