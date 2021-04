Lassan mindennapossá válik a kereszténygyalázás idehaza

A keresztények erkölcsi üldöztetése, valamint a vallási szimbólumok meggyalázása lassan mindennapossá válik Magyarországon. Nagycsütörtökön Ferencvárosban látott napvilágot egy vallásgyalázó ábrázolás, március 15-én pedig a gödöllői görögkatolikus templomot akarták felgyújtani. Köztudott, a balliberális médiumokban is előszeretettel teszik gúny tárgyává a keresztény szimbólumokat, valamint a hitüket nyíltan vállaló közszereplőket, nemrégiben pedig egyes ellenzéki tisztségviselők is megmutatták: ha kereszténygyalázásról van szó, rájuk szintén lehet számítani.

Nagycsütörtökön, alig néhány nappal a kereszténység legnagyobb ünnepe előtt a IX. kerületi Ferenc téren – a nagy port felvert Black Lives Matter szobor mellett – egy olyan Jézust ábrázoló plakát jelent meg, akinek az oldalából szivárványszínű vér folyik ki – írja a Magyar Nemzet.

A történtekre reagálva Vejkey Imre kijelentette:

– Felháborítónak tartom, ami történt, és felszólítom Ferencváros polgármesterét, hogy tüntesse el ezt a gyalázatot a közterületről, és az agresszorokat is felszólítom, hogy fejezzék be a keresztényüldözést.

A KDNP frakcióvezető-helyettese így folytatta: – Nem tűrhetjük némán, hogy ránk gyújtják a templomainkat, tönkreteszik a harangjainkat, és a szent ünnepeinken gyalázzák Jézust és a keresztény közösséget!

A kereszténydemokrata képviselő már számos alkalommal lépett fel a kereszténygyalázó cselekmények ellen. Emlékezetes, Vejkey Imre a Népszava munkatársának, Pápai Gábornak a vallásgyalázó karikatúrája ellen személyiségi jogi pert indított. Az ügyben eljáró bírónő viszont elutasította a keresetet, mondván,

a Népszavában megjelent karikatúra jópofa, az átlag magyar állampolgár pedig viccként fogja fel a látottakat.

A tárgyaláson Gál Zsófia Lívia bírónő a baloldali sajtó kereszténygyalázó gyakorlata ellen indított tiltakozó petíciót – amit több mint harmincezren írták alá – sem volt hajlandó figyelembe venni, a felperes pedig hiába jelent meg személyesen a tárgyaláson, egy árva szót sem szólhatott.

Néhány hónappal a nagy botrányt kavaró gúnyrajz megjelenése után a balliberális napilap egyik ismert publicistája, Szegő Péter folytatta az ámokfutást. Az újságírót ezúttal az botránkoztatta meg, hogy Müller Cecília a közszerepléseikor keresztet visel a nyakában.

„Lehet, hogy tök mellékesnek tűnik, mindenesetre ha én lennék a miniszterelnök, megkérném a Nemzet Cilikéjét, hogy közszereplései alkalmával legyen kedves levenni a keresztet a nyakából. Szekularizáció mint olyan”

– írta, majd a felesége is folytatta a gyalázkodást, aki „horogkereszténynek” nevezte azokat, akik nem értenek egyet a férje bejegyzésével.

A keresztény szimbólumokon való gúnyolódás viszont nem új keletű a balliberális médiában: emlékezetes eset a HVG 2014-es karácsonyi címlapja, amelyen Gerard von Honthorst A pásztorok imádása című, 1622-es festménye szerepelt, azzal az „apró” különbséggel, hogy a Szent Család, valamint a pásztorok helyett kormánypárti politikusokat és közéleti szereplőket jelenítettek meg.

A HVG munkatársai az átalakított képen Szűz Mária helyére Vida Ildikó akkori adóhivatali elnököt, Szent József helyett Rogán Antalt, a pásztorok helyett pedig Habony Árpádot és Szijjártó Pétert tüntették fel, akik a kisded Jézus helyett egy nagy halom aranypénznek hódolnak.

A blaszfémikus illusztráció ellen akkor személyiségi jogi per indult, viszont a címlapképben a Fővárosi Törvényszék, a Fővárosi Ítélőtábla, valamint a Kúria sem talált komolyabb kivetnivalót. Február elején pedig az Alkotmánybíróság is úgy döntött, hogy a HVG nem sértett alkotmányos jogot, a határozat viszont messze nem volt egyhangú.

Nagy botrányt kavart Pusztaszabolcs független alpolgármesterének a facebookos ámokfutása is. Csiki Szilárd a Magyar Ateista Mémbázis nevű Facebook-oldalon adott hangot istentagadó nézeteinek, amikor egy Szűz Máriát gyalázó grafikához fűzött hozzászólást. A gúny tárgyává váló képen a gyermek Jézust kezében tartó Szent Szűz látható, mellé pedig egy olyan formájú gumióvszert illesztettek oda, amelyik a képen megjelenített szentek alakjára hasonlít. A kreáció felütése a következő volt: „megjelent”. A blaszfémikus tartalom mellé az alpolgármester pedig a következőket írta:

„Ez kellett volna anno Máriának, és akkor nem kellett volna kitalálni egy egész »vallást« egy félre… miatt.”

Az esetet követően a település polgármestere, Simonné Zsuffa Erzsébet közleményben határolódott el az alpolgármestertől, aki aztán lemondott a városvezetői tisztségéről.

Viszont nem Csiki Szilárd volt az egyetlen tisztségviselő, aki szabadidejében ateista nézeteket hirdetett. Békés Gáspár, Karácsony Gergelyék volt környezetügyi szakértője Magyarország jobban mémesít címmel még egy saját oldalt is létrehozott, ahol a politikai humortól kezdve a blaszfémikus képekig mindent összevegyített, ezekkel a mémekkel pedig előszeretettel árasztotta el a baloldali Facebook-csoportokat is. Karácsony embere többek között viccesnek gondolta összevetni a szado-mazochizmust a katolicizmussal is – mondván milyen sok közös van bennük – de olyan eset is előfordult, amikor közel-keleti menekültnek nevezte Jézus Krisztust. Botrányos megnyilvánulásai után Békés Gáspártól a Karácsony Gergely vezette főpolgármesteri hivatal is elhatárolódott, sőt a munkaviszonyát is megszüntették.