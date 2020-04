Operatív Törzs: a legtöbb koronavírusos beteget a fővárosban kezelik (élő)

Szerdán is megtartja napi szokásos tájékoztatóját a koronavírus elleni védekezésért felelős Operatív Törzs. Az eseményt nálunk is követheti.

Müller Cecília elmondta, 2727 fertőzött, 536 gyógyult beteg és háromszáz halott van a járvány miatt hazánkban. Az országos tisztifőorvos elmondta, hogy a háromszáz elhunytból 278-an voltak 60 év felettiek – olvasható a Magyar Nemzet tudósításában.

Müller Cecília ismertette, hogy egyre több beteget ápolnak kórházban. 983 főt kezelnek az intézményekben, és a kórházi betegek közül 675-en budapesti osztályokon fekszenek. Országszerte 25 kórházban ápolnak koronavírusos betegeket.

A tisztifőorvos arról is beszélt, hogy továbbra is zajlik az idősotthonok fertőtlenítése és ellenőrzése. A tisztifőorvos a jövő hétre ígért eredményeket a vizsgálatokról. A honvédség 300 intézményben már be is fejezte a fertőtlenítési munkálatokat – tette hozzá. A tisztifőorvos beszámolt róla, hogy 27 olyan intézmény van, ahol megjelent a vírus, és ezek közül az idősotthonok közül sok olyan van, ahol csak egy-egy fertőzöttet találtak.

Müller Cecília kifejtette, hogy a gyógyszerek után – egy új kormányrendelet értelmében – a gyógyászati segédeszközöket is egyszerűsített eljárásban lehet kiváltani.

A tisztifőorvos elmondta, a cél az, hogy az érettségi biztonságos legyen, a lehető legkevesebb feszültséggel járjon, és minél többen sikeres vizsgákat tehessenek. A tisztifőorvos kérte a vizsgázókat, hogy tartsák be a szabályokat, amelyeket az oktatási intézmények megszabtak, figyeljenek a távolságtartásra, fertőtlenítsék a kezüket, használják a biztosított maszkokat, és legyen mindenkinek saját eszköztára, ne cseréljék őket az érettségi közben, és a bevitt ételt se osszák meg egymással. Hozzátette, csak egészségesen induljanak el vizsgázni a diákok. Müller Cecília köszönetet mondott a pedagógusoknak, akik a nehezített körülmények között is vállalják a munkát.

