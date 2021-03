Gulyás: a baloldali oltásellenes félelemkeltésen emberéletek múlhatnak (élő)

A vakcinákkal kapcsolatos félelemkeltés miatt egyesek nem oltják be magukat, és ezért akár meg is halhatnak – mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter a sajtótájékoztatón.

Csak egy jó hírt mondott Gulyás

Gulyás Gergely elmondta, hogy csak a járvány elleni védekezéssel foglalkozott a kormány. A harmadik hullám felfutó szakaszban van, szerdán több mint 8000 fertőzöttet regisztráltak. Csak és kizárólag a kontaktusok számának a csökkentésével lehet megakadályozni a harmadik hullám felfutását – tette hozzá. Az oltások az egyetlen terület, ahonnan jó híreket tudnak mondani. 1,1 millió embert oltottak be, és 327 ezren a második oltást is megkapták – írja az Origo.

Már egymillió kínai vakcina érkezett

Magyarország lakosságarányosan 0,6 százalékot olt be egy napon, míg az uniós átlag 0,2 – mondta Gulyás. Felhívta a figyelmet arra, hogy a német sajtó is elismerően írt a magyar teljesítményről. Ehhez oltóanyagra és regisztrációra van szükség, 450 ezer kínai vakcina érkezett, így Kínából már egymillió vakcina érkezett. Húsvétig sor kerülhet az idősek beoltására – tette hozzá. Több százezer idős ember van, aki még nem regisztrált – mondta Gulyás. Őket is regisztrációra kérte, és külön levelet kapnak azok, akik nem regisztráltak.

Gulyás: Gyurcsány fejezze be az oltásellenes kampányt

Gulyás Gergely elmondta, hogy Gyurcsány fejezze be az oltásellenes nyilatkozatokat és aláírásgyűjtést. A vakcinákkal kapcsolatos félelemkeltés miatt egyesek nem oltják be magukat, és ezért akár meg is halhatnak. A kormány felelőssége is nagy, de az ellenzéké is – tette hozzá.

A brit mutáns a fiatalabb korosztálynál is súlyosabb tüneteket okoz, de a kórházban kezeltek 80 százaléka 60 év feletti.

3,2 millióhoz közelít a regisztrációk száma.

Nyilvánosak lesznek a kínai és orosz vakcinaszerződések

60 százalékos átoltottsági aránynál lehet nyájimmunitásról beszélni – mondta Gulyás. A vakcinabeszerzésekről azt mondta, hogy Magyarország kötött szerződést kínai és orosz vakcinákra, és ezen szerződések 24 órán belül nyilvánosak lesznek. Gulyás közölte, hogy a brüsszeli vakcinaszerződések esetében a tagállamok számára tilos nyilvánosságra hozni a szerződéseket.

Levelet ír Brüsszelnek Gulyás

Amennyiben mindenki kér oltást, akkor négymillió adag vakcina marad, ha minden vakcina beérkezik – mondta Gulyás. Az EB illetékes tagjához fordul Gulyás, hogy az uniós szerződések nyilvánosak legyenek. Ha a nyilvánosság Kína és Oroszország számára sem sérelmes, akkor az EU számára kell annak lennie – tette hozzá. Gulyás elmondta, hogy először a bizottság kap információt a vakcinagyártóktól, és ezt követően tudja értesíteni az érintett tagállamokat.

Ezek a cégek is megkaphatják a 10 milliós hitelt

Az elmúlt héten hatályba lépett intézkedések a szolgáltató szektorban jelentenek nehézséget – mondta Gulyás. A kormány minden rendelkezésre álló eszközzel segíteni fog, így

a bértámogatás minden érintett szektorban ki lesz fizetve márciusra.

Az érintett szolgáltató cégek is jogosultak a 10 millió forintos újraindítási hitelre – mondta a miniszter.

Félmilliós pluszban vagyunk

Az eddig kifizetett bértámogatások összege 50,6 milliárd forint volt, és eddig 50,8 milliárd forintot fizettek ki. Tudjuk, hogy mindenki a türelmének a végén van – mondta Gulyás. A miniszter bízik benne, hogy az oltások révén le lehet győzni a járványt.

Eddig félmillióval több embert tudtunk beoltani a keletről beszerzett vakcinákkal.

Minden szállítmányt előjegyeztünk, és vásárolunk belőle, ami júliusig megérkezik – tette hozzá.

Gulyás: Gyurcsányék a gyűlöletkeltésre építenek

Még a DK nem létezett, amikor a vezetői a magyar-magyar kapcsolatokban a gyűlöletkeltésre építettek. Ez elfogadhatatlan – mondta Gulyás. Az jogosult oltásra, aki Magyarországon TB-kártyával rendelkezik. A magyar állampolgárság nem keletkeztet TB-jogviszonyt – mondta a miniszter.

A DK a gyűlöletkeltés és a hangulat fokozása miatt tesz valótlan kijelentéseket.

„Fejezze be a DK a vakcina elleni aláírásgyűjtést”

Gulyás Gergely megismételte, hogy a DK fejezze be az aláírásgyűjtést a kínai vakcina ellen. Ha a baloldalon belefér, hogy Czeglédy Csabát indítsák, akit jogerősen elítéltek, akkor az az ő dolguk – tette hozzá.

Brüsszel álljon a nyilvánosság oldalára

Az Európai Bizottság megsértette a lisszaboni szerződét azzal, hogy egy vakcinaszerződés kapcsán csak részleteket közölt. Itt az idő, hogy minden szerződés teljesen nyilvános legyen – mondta Gulyás. Az uniós vakcinabeszerzések árát a bizottság hozza nyilvánosságra.

Az orosz vakcina esetében 17 euró két oltás ára, míg a kínai vakcina esetében 31,5 euró egy oltás ára.

400 új orvos is belépett a rendszerbe

Gulyás kérdésre azt mondta, hogy az ellenzék is támogatta az új egészségügyi jogviszonyról szóló szerződést. Megszünteti a hálapénz rendszerét és jelentős fizetésemeléssel jár. 96,3 százaléka írta alá az egészségügyi dolgozóknak. 727 olyan orvos volt, aki nem írta alá a szerződést, de 400 új belépő is van – tette hozzá. Az új jogviszony elfogadottsága jól láthatóan magas.