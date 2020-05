Müller Cecília: bizakodásra adnak okot a legfrissebb adatok (élő)

Igazolódni látszanak a korábbi modellszámítások, több napja csökken az új fertőzöttek száma – közölte Müller Cecília országos tisztifőorvos az Operatív Törzs csütörtöki sajtótájékoztatóján.

Az Operatív Törzs tájékoztatója előtt Gulyás Gergely tartja meg e heti sajtótájékoztatóját. Az erről szóló, folyamatosan frissülő összefoglalónkat ide kattintva tudja elérni.

Cikkünket az Operatív Törzs tájékoztatójának megkezdése után a videó alatt folyamatosan frissítjük.

Az élő közvetítést itt tudja megtekinteni:

A hazánkban azonosított fertőzöttek száma 3150 főre nőtt, és elhunyt újabb tíz idős krónikus beteg – jelentette ki Müller Cecília az Operatív Törzs csütörtöki sajtótájékoztatóján. Ezzel 383 főre emelkedett az elhunytak száma, 801-en pedig már gyógyultan távoztak a kórházból. Az aktív fertőzöttek száma, akik a mai napon pozitivitást mutatnak, 1966 fő – számolt be a tisztifőorvos. Ezek jelentős többsége továbbra is a fővárosban és Pest megyében regisztrált, 968 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 50-en vannak lélegeztetőgépen.

Már több napja csökkenőben van az új fertőzöttek száma, ami bizakodásra ad okot

– hangsúlyozta Müller Cecília, hozzátéve: igazolódni látszanak a korábbi modellszámítások.

A strandok vidéken megnyithattak és várják a vendégeket – emlékeztetett Müller Cecília.

Az országos tisztifőorvos elmondta: a fürdőhelyek a járási hivatal eljárásában kaphatnak fürdővíz-használati engedélyt. Ha ez megvan, az üzemeltető kérelmére helyszíni szemlére is sor kerül, és a hatóság szakemberei ellenőrzik, hogy rendelkezésre állnak-e a higiénés feltételek. Az előírásokat folyamatosan be kell tartani, de most a járvány miatt a korábbinál is több dologra kell odafigyelni.

– A távolságtartást a strandokon, fürdőkben is meg kell valósítani – húzta alá Müller Cecília, hozzátéve: a medencéket az óvatosság jegyében leginkább úszásra javasolt használni, és csakis a kültéri medencéket szabad igénybe venni.

Folyamatosan ellenőrizni kell a medencék egyidejű maximális terhelhetőségét is. Egy főre legalább négy négyzetméternyi vízfelületnek kell jutnia.

Gondoskodni kell továbbá arról is, hogy a fürdőkbe egyidejűleg csak meghatározott számú vendéget engedjenek be.

Müller Cecília emlékeztetett arra is, hogy az ország természetes fürdőhelyeinek vízminősége kiváló.

A strandoknál az öltözőket legalább óránként fertőtleníteni kell, különösen figyelve azokra a felületekre, amelyeket sokan fognak meg, például a csaptelepekre, korlátokra, kapcsolókra – hívta fel a figyelmet.

– Beteg ember ne menjen fürdőbe, hanem minden esetben maradjon otthon

– kérte a tisztifőorvos. Hozzátette, az elő- és utózuhanyzás alapvető higiénés feltétele a medencék használatának.

Az üzemeltetőknek azt javasolta, legalább 50 milligramm klórnak kell lennie literenként a fertőtlenítéskor használt folyadékban, mivel ez a mennyiség elpusztítja a vírust. A gyógyvizek egy része nem fertőtleníthető, egyelőre ezeket nem javasolják a látogatóknak.

Borítóképünk kivágás az Operatív Törzs egyik korábbi tájékoztatójának videójából