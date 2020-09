Korábban nőket futtatott, most a város vezetőinek ad tanácsot

Egy olyan férfi kapott tanácsadói állást Seattle-ben, aki korábban prostituáltakat futtatott. Sokat elmond róla, hogy az utca cárjának hívják – írja a V4NA hírügynökség.

Andre Taylor munkája mostantól viszont az lesz, hogy ajánlásokat tegyen a városnak a közösségi szerepvállalással és a rendfenntartás alternatív lehetőségeivel kapcsolatban. Mindezt havonta 12 ezer 500 dollárért teszi meg egy éven keresztül. Elmondása szerint

A férfi még 2016-ban költözött Seattle-be, miután a testvére meghalt a helyi rendőrséggel való lövöldözés során. Akkor Taylor azt ígérte, hogy harcba fog szállni a várossal.

Idén, amikor a tüntetők létrehozták Seattle-ben az autonóm zónát, azt javasolta nekik, hogy maradjanak ott a helyükön addig, amíg a város nem ad nekik kétmillió dollárt. Később aztán már a polgármester mellett jelent meg egy sajtótájékoztatón, ahol arra sürgette az embereket, hogy hagyják el a zónát – Andre Taylor egyébként éppen ezen a napon írta alá a szerződését a várossal.

Mindeközben Seattle városi tanácsa lényegében megsemmisítette Jenny Durkan polgármester korábbi, a rendőrség támogatásának megvonására vonatkozó vétóját. A testület 7-2 arányban döntött arról, hogy komoly összeggel csökkentené a hatóság költségvetését.

A polgármester augusztusban azt mondta, azért vétózta meg a költségvetés-tervezetet, mert a tanács nem beszélte meg vele annak részleteit, és nem született megegyezés közöttük. A terv szerint 3,4 millió dollárral csökkentenék a rendőrség 400 millió dolláros költségvetését. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy nagyjából száz rendőr vesztené el az állását, illetve nem kapna támogatást a hajléktalanokon segítő program.

