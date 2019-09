Kommunikációért Nívódíjjal ismerték el a Mediaworks központi szerkesztőségeinek munkáját

Átadták a parlamentben az Érték és Minőség Nagydíjakat. A kiíró tanács különdíjai közül a Mediaworks print és online központi szerkesztősége elnyerte az Érték és Minőség Nagydíj Kommunikációért Nívódíját.

Az Országház Felsőházi termében tartott keddi ünnepségen beszédet mondott és a kitüntetéseket átadta: Latorcai János, az Országgyűlés alelnöke, Farkas Sándor, az Agrárminisztérium miniszterhelyettese, Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára és Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnöke.

Az Érték és Minőség Nagydíj (EMIN) Kiírói Tanácsa által alapított kommunikációs különdíjat a Mediaworks központi print és online szerkesztőségeit vezető két főszerkesztő, Szakács Árpád és Toót-Holló Tamás vette át. Az általuk vezetett két szervezeti egység a nyomtatott és online sajtóban naponta átlagosan kétmillió olvasót szolgál ki.

A díj átvételét követően Szakács Árpád azt emelte ki, hogy a szakmában nem újdonság, de az olvasók talán kevésbé tudják, hogy a megyei napilapoknak és a regionális hírportáloknak vannak olyan tartalmai, oldalai, amelyek Budapesten készülnek egy központi szerkesztőségben.

Naponta mintegy kétmillió embert kiszolgálni óriási felelősség – emelte ki.

„A munkánk lényege, amit meghatároztunk kitűzött célként, a hitelesség, az információban gazdag tájékoztatás és az értékelvűség. Figyelünk arra, hogy olyan információkat adjunk tovább, ismertessünk meg, amelyek segítik az emberek életét, a tájékozódást.

Nagyon fontos kiemelni, hogy a helyi és a budapesti szerkesztőségek között nagyon jó együttműködés alakult ki, így a központi szerkesztőségek elismerése a helyi szerkesztőségeknek is szól. Mi azért tudunk sikeresek lenni, mert helyben a kollégák hasonló szellemben dolgoznak, tehát ez az elismerés nekik is szól, köszönet érte”

– mondta Szakács Árpád.

Ezzel egyetértve és ehhez csatlakozva Toót-Holló Tamás pedig azt hangsúlyozta, hogy az ő szerkesztőségük számára

mennyire izgalmas az a kihívás, hogy a regionális hírportálok olvasóit a helyi témák mellett az ország és a világ komolyabb és könnyedebb híreivel úgy találják meg, hogy ezek az anyagok ne betolakodjanak a helyi hírek közé, hanem észrevétlenül simuljanak közéjük, s egyszerűen csak olvastassák magukat

– növelve az olvasók tájékozottságát vagy egyszerűen csak népszerű tartalmakat kínálva.

Mint hangsúlyozta, a regionális, megyei identitást semmiképpen ki nem kezdő, hanem nagyon is tisztelő hírszerkesztés számukra azért is könnyen megy, mert a szerkesztőségben sokan vannak a vidékről elszármazott szerkesztők. Van egy kedves, de nagyon jellemző szokásuk is, ami ezzel az adottságukkal függ össze – hívta fel a figyelmet Toót-Holló Tamás, jelezve:

a szerkesztői ugyan tetszés szerint válogathatnának abban, hogy az általuk kezelt 19 hírportál közül melyiket kinyitva követik nyomon a központi hírek publikálását, de senki nem véletlenszerűen válogat. Mindenki a saját szülőföldjének hírportálját használja nyitólapként szerkesztés közben

– árulta el, s ehhez hozzátette: ez nagyon is jól van így, mert ez a tudatos vidéki sorsvállalás jót tesz közös munkájuknak.

Az EMIN Kommunikációért Nívódíját a pályázat Kiírói Tanácsa ítéli oda annak a nyomtatott vagy elektronikus médiumnak, amely megítélése szerint a kiírás évében a legtöbbet tett a kiemelkedő minőségű értékek bemutatásáért.

Ezt az elismerést idén a Mediaworks vidéki napilapjainak és vidéki hírportáljainak két központi szerkesztőségén kívül az MTVA határon túli tudósítói hálózatának alkotógárdája, az MTI hírszolgáltatásának alkotógárdája, valamint a Hír TV alkotógárdája érdemelte ki.

Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára az Érték és Minőség Nagydíj valamennyi díjazottját köszöntve beszédében azt hangsúlyozta, hogy 2010 óta a magyar kormány minden lépését a magyar nemzet közösségének szolgálata határozza meg.

Ezen az úton a vélt, tudott és újdonsült erőforrásainkat mozgósítjuk közösen, s így

napról napra átéljük, hogy a Kárpát-medencében és a diaszpórában élő magyar közösség lehetőség. Lehetőség arra, hogy segítségére legyünk azoknak, akik szükséget szenvednek, bátorítsuk és támogassuk a fiatal családokat, útmutatást adjunk egy jó ötlet megvalósításához, biztosítsuk a mai gyerekek és az elkövetkezendő nemzedékek számára a magas színvonalú anyanyelvi oktatást, sokszorozzuk meg az élet minden területén a saját kultúra biztonságos környezetét

– emelte ki, hozzátéve, hogy az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy, továbbá a Nívódíj birtokosai

valamennyien az értékteremtést, közös értékeink bemutatását és átörökítését választották azért, hogy együtt élhessük át munkájuk sikerét.

A Mediaworks, amelynek két központi szerkesztősége most elismerésben részesült, Magyarország egyik legnagyobb médiavállalata, amely 2014. október 1-jén alakult. A Mediaworks Hungary Zrt. és leányvállalatai országos és regionális lefedettséget kínálnak partnereiknek.

A cégcsoport ismert és közkedvelt napilapjaival, a Nemzeti Sporttal, a Világgazdasággal, regionális napilapjaival és azok regionális hírportáljaival, női és gasztromagazin portfóliójával, digitálismédia-termékeivel már megalakulása pillanatában Magyarország egyik legfontosabb médiavállalata lett.

Az újságírástól a nyomtatáson és a terjesztésen át a digitálismédia- szolgáltatásokig napi 24 órában működik a cég.

Szakács Árpád – a Mediaworks központi print szerkesztőségének vezetője Szakács Árpád (1980) újságíró, szerkesztő, könyvkiadó, kommunikációs szakember. 1998-2001 között a Nagyváradon megjelenő Bihari Napló és az Erdélyi Napló munkatársa. 2001-től a Magyar Nemzet igazságügyi szakújságírója. 2004-től a Reggel című napilap újságírója, szerkesztője. 2005-ben az Axel Springer központi szerkesztőségének újságírója, szerkesztője. 2008-2016 között több lap- és könyvkiadó vezetője, főszerkesztője. 2016-tól a Mediaworks nyomtatott megyei napilapjai központi szerkesztőségének főszerkesztője. Nevéhez köthető a Kinek a kulturális diktatúrája? című 2018-ban megjelenő cikksorozat, amely az utóbbi évtizedek legnagyobb visszhangot kiváltó tényfeltáró írása volt. A sorozatról hírt adtak a Reuters, BBC, DPA és más külföldi sajtóorgánumok oldalai is. Szakmai elismerései: Csepel Örökség díj (2014), Eötvös József sajtódíj (2018), Petőfi Sándor Sajtószabadság Díj (2018)

Toót-Holló Tamás – a Mediaworks központi online szerkesztőségének vezetője Toót-Holló Tamás (1966) szerkesztő, író, irodalomtörténész, kommunikációs szakember (korábbi szerzői névalakja: Toót H. Zsolt).1994-től kezdődően irodalmi lapok munkatársa (Magyar Napló, Európai Utas, Napút). A Heti Válasz alapító főszerkesztője, 2004-ig felelős szerkesztője. 2004 és 2005 között a Reggel című napilap felelős szerkesztője. 2006-tól az MTI szerkesztője, parlamenti rovatvezetője, főszerkesztő-helyettese, majd 2013 és 2017 között főszerkesztője. 2012 és 2017 között a Külhoni Magyar Sajtószolgálat felelős szerkesztője. 2017-től a Mediaworks központi online szerkesztőségének főszerkesztője. Az irodalomtudomány kandidátusa (1994). Irodalomtörténészként 1993 és 1996 között az ELTE, médiaszakemberként pedig 2016 és 2019 között a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatója volt. Jelenleg a Nemzeti Tehetséggondozó Nonprofit Kft. újságíróképzésének vezető tanára a print és az online újságírás szakirányán.

Az Érték és Minőség Nagydíj eseményeinek fővédnöke Latorcai János, az Országgyűlés alelnöke. A díjat magyar és angol nyelvű kitüntető oklevél tanúsítja, jelképe az Érték és Minőség Nagydíj emblémájával díszített, a Hollóházi Porcelángyár Kft. alkotógárdája által készített egyedi iparművészeti trófea.

A pályázati rendszer kiemelt támogatója a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkársága, külhoni támogatója pedig a Romániai Magyar Demokrata Szövetség.

Borítókép:

Szakács Árpád, a Mediaworks központi print szerkesztőségének vezetője és Toót-Holló Tamás, a Mediaworks központi online szerkesztőségének vezetője 2019. szeptember 10-én, az Érték és Minőség Nagydíj Kommunikációért Nívódíjának átvétele után

Fotó: Kallus György