Kocsis Máté: a pedofil bűncselekmények kapcsán nincs bocsánat

A pedofil bűncselekmények kapcsán nincs bocsánat, nem lehet megértés – fogalmazott a Fidesz frakcióvezetője a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában.

Kocsis Máté – a gyermekpornográf felvételek birtoklása miatt felfüggesztett börtönbüntetésre ítélt – Kaleta Gábor volt perui nagykövet tettéről azt mondta, az ügy rávilágított arra, hogy

a jelenlegi szabályozás nem mindig megfelelő, illetve elég nagy a bírói mérlegelés lehetősége.

Hangsúlyozta, átfogó problémáról van szó, nem egy konkrét szexuális bűncselekmény történt egy vagy több gyermek sérelmére, hanem az elkövető számítógépén találtak több ezer fényképet.

A probléma sokkal szerteágazóbb és kiterjedtebb annál, mint hogy leegyszerűsítsék a gyermekek sérelmére elkövetett pedofil bűncselekménynek, és a jelenséggel szemben minden eszközzel fel kell lépni – emelte ki.

Ezért Kocsis Máté szerint

átfogó jogszabály-módosítási csomagra van szükség, minden olyan gyermekvédelmi szabályt, vonatkozó jogszabályt át kell nézni, amely segíti azt, hogy a pedofil bűncselekmények – legyenek azok közvetett vagy közvetlen módon elkövetettek – elkövetőit elriasszák.

A pedofil bűncselekmények azok, ahol önmagában a gondolat is büntetendő kellene, hogy legyen – fogalmazott a frakcióvezető. Kitért arra: a gyermekek az internet térhódításával olyan veszélyben vannak, amit sokan nem is tudnak felmérni. Ezért – két kisgyermek apjaként – számos más szülőhöz hasonlóan maga is ragaszkodik ahhoz, hogy azok, akik pedofil bűncselekményre képesek vagy ilyen fényképeket használnak fel saját célokra, minél előbb minél szigorúbban az igazságszolgáltatás elé kerüljenek.

Kocsis Máté problémásnak nevezte azt is, hogy Kaleta Gábor ügyében a bírósági ítélet miért ennyire gyenge, és az ügyészség miért nem fellebbezett súlyosbításért. Ezek mind olyan kérdések, amiket körül kell járni, és a legnagyobb figyelemmel kell megalkotni majd az új szabályokat – hangsúlyozta.

Felvetette, hogy

ha szükséges, akkor ki kell zárni bizonyos esetekben a bírói mérlegelés lehetőségét, mert abban nincs vita, hogy ez az ítélet mindenkit felháborított, aki jóérzésű ember.

Az irányításával felálló, a gyermekvédelmi rendszert áttekintő munkacsoportba számos gyermekvédelmi szakembert, szakjogászt, büntetőjogi szakjogászt, az illetékes minisztériumok vezetőit, munkatársait, illetve a Fidesz és a KDNP parlamenti képviselőcsoportjainak kompetens politikusait is bevonják. Kocsis Máté szerint körülbelül egytucat jogszabályt kell érinteni, amelyeket nemcsak egy ügy kapcsán tekintenek át, hanem egy átfogóbb, szélesebb körű gyermekvédelmi csomag részeként.

Emlékeztetett: az elmúlt években már születtek jogszabályok ebben a tárgyban. Példaként említette, hogy 2014-ben a gyermekek sérelmére elkövetett szexuális bűncselekmények esetében kizárták az elévülési időt, illetve születtek arra is jogszabály-módosítások, hogy ha valaki gyermekekkel kapcsolatos munkát végez, és ilyen minőségben követi el ezeket a bűncselekményeket, azokat végleges hatállyal el lehessen tiltani a foglalkozásuktól. Azonban egyrészt ezekben az ügyekben is megmaradt a bírói mérlegelés lehetősége, másrészt sokkal szélesebb a probléma, minthogy erre leegyszerűsítsék.

Sokan és sokat fognak azon dolgozni, hogy a gyermekek védelme szempontjából minden területre kiterjedő szabályozást alkossanak meg

– ígérte Kocsis Máté.

A műsorban arról is beszéltek, hogy annak kapcsán is történt jogszabálymódosítás, amikor a közelmúltban egy börtönből szabadult apa a láthatáson megölte gyermekeit. Az élet gyorsan változik, és olyan sok veszélynek vannak mind erkölcsi, mind pedig fizikai értelemben kitéve a gyermekek, hogy ezekre folyamatosan reagálni kell – jelentette ki Kocsis Máté.

Szomorú tendenciának nevezte, hogy a világ durvul, és „egyre betegebb” történeteket hallani. Ezzel szemben a jog eszközével védekezni kell, a parlamentnek nincs más választása, mint hogy folyamatosan szigorít – hangsúlyozta Kocsis Máté.

Borítókép: Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője a 2021. évi költségvetés elfogadását követően tartott sajtótájékoztatón az Országházban 2002. június 3-án