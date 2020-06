Kilép a Jobbikból Mirkóczki Ádám, Eger polgármestere – ezt közös közleményben jelentette be kedden a párt és a városvezető.

Az egri polgármester, a párt korábbi szóvivője bejelentette, hogy távozik a Jobbikból. Állítása szerint a párttal közös megegyezésen alapuló döntés született, és semmilyen nézeteltérés, konfliktus nem áll annak hátterében – írja a PestiSrácok.hu.

Mirkóczki Ádám döntésének egyáltalán nincs köze az utóbbi időben a párt körül zajló eseményekhez – írják. Jelezték, hogy nem politikai döntés született, a polgármester csak és kizárólag az Eger városáért érzett felelősségtudata miatt hagy fel a pártpolitikával.

A Jobbik közleményében megpróbálta hangsúlyozni, hogy Mirkóczkinak nincs konfliktusa a párt jelenleg elnökségével. A tájékoztatás szerint a Jobbik továbbra is támogatja Mirkóczki Ádámot városvezetői munkájában, és ugyanezt a hozzáállást várja el más pártok vezetőitől is. Megemlítik: Mirkóczki Ádám idén januárjától semmilyen pozíciót nem töltött már be a pártban, kizárólag Egerrel foglalkozott, miután tavaly októberben a város polgármesterévé választották.

Megírtuk, a közelmúltban több képviselő is kilépett a Jobbikból, Sneider Tamás volt pártelnök, Varga-Damm Andrea és Farkas Gergely is.