Kifosztották a boltokat a görögországi földrengés után a migránsok

Görögország szigeteit földrengés rázta meg a hétvégén, amelyet özönvíz követett, és amely miatt Szamosz szigetén több helyen evakuálni kellett a lakosságot. Az üresen álló boltokat azonban hamar megtalálták helyi befogadó-központban várakozó migránsok, akik kihasználva a káoszt csoportokba verődtek és fosztogatni kezdtek – hívta fel az esetre a figyelmet a V4NA hírügynökség.

Az esetet később a hatóságok elkezdték kivizsgálni, azonban mivel a katasztrófa miatt erőforrásaik fogytán voltak, a legtöbb elkövető elmenekült az ellopott árucikkekkel. Eddig mindössze egy letartóztatásról számoltak be a hatósági jelentések.

This morning at 4am a fire broke out in #Vathy camp, #Samos. MSF deployed a team to support with the needs on the ground. The fire is now out & there have been no injuries reported. It is clear: Vathy camp is not a safe place – people must be evacuated to safe accommodation now. pic.twitter.com/EsAJFvhFXZ

— MSF Sea (@MSF_Sea) November 2, 2020