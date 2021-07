Kiállította saját bizonyítványát a baloldali média: se függetlenség, se objektivitás

Éppen csak elérte a momentumos EP-képviselő családi cége körüli botrány a baloldali sajtóorgánumok ingerküszöbét. Míg a Cseh Katalinékhoz köthető vállalkozásoknál landoló uniós pénzekről sehogy vagy csak néhány sorban számoltak be, ez idő alatt a Pegasus-ügyről összesen csaknem háromszáz cikket gyártott le a Telex, az Index, a 444, a 24, valamint a HVG és a Népszava online felülete.

Kiváló látleletet lehet készíteni a mostani időszakban a magyar médiáról, két érdekes téma van ugyanis jelen egyidejűleg a közbeszédben. Az egyik az úgynevezett Pegasus-ügy, a másik azoknak a Cseh Katalinékhoz köthető cégeknek az ügye, amelyek összességében milliárdos uniós támogatáshoz jutottak hozzá az elmúlt időszakban. Előbbi téma arra szolgál, hogy lehallgatási botrányba keverjék a magyar kormányt, utóbbinak pedig nagyjából az a tétje, hogy erkölcsileg és talán politikailag is megsemmisül-e baloldali szivárványtársulás egyik legerősebb pártja.

A Magyar Nemzet nyilvános keresési lehetőségeket felhasználva rögtönzött kutatást végzett, azt nézték meg, hogy melyik témával mennyit foglalkoztak a legolvasottabb baloldali médiumok.

A magát a független újságírás fontos szereplőjeként meghatározó Index és az abból kiválva létrejött Telex is lényegében figyelmen kívül hagyta a Cseh Katalin körül kibontakozó botrányt.

Pedig egy, a médiában Anonymusként emlegetett álarcos alak egy hete két videóban harangozta be, hogy milliárdokról szóló leleplezésre készül, ezeket követte az a cikk, melyben Cseh Katalint néven nevezték.

Ezután több tényfeltáró írás is napvilágot látott és a Momentum uniós képviselője is többször megnyilvánult a témában – utóbbiak ráadásul a maguk módján emlékezetesre is sikeredtek. Végül – pénteken – kiderült, hogy a Központi Nyomozó Főügyészséghez és a Gazdasági Versenyhivatalhoz is érkezett bejelentés a Cseh Katalinékhoz köthető cégháló működése miatt.

Ennek ellenére az Index csupán egyetlen írást szentelt az ügynek, és a Telex is mindössze kettőt. Ehhez képest a kormány ellen szegezett Pegasus-ügyet másképpen kezelték: pénteken az Indexen 70, a Telexen 91 találat jelent meg a „Pegasus” keresőszóval.

Volt olyan időszak az elmúlt napokban, amikor óránként jelent meg új írás e felületeken, sőt olyan is, amikor óránként több.

Érdekes, hogy a 444 és a HVG internetes kiadása hogyan súlyozott a témák között. Alig-alig írtak a Cseh Katalinék körül kipattant botrányról, miközben előbbi – ezidáig – 44, utóbbi pedig ugyancsak számos cikket szentelt az állítólagos lehallgatásoknak.

A 24.hu az alaphírről szintén nem számolt be a Cseh-ügyben, a momentumos politikus magyarázkodásának megjelenítésével szálltak be a témába. A Pegasus-ügyet ők is érdekesebbnek találták, ebben a témában – nevüknek megfelelően – 24 anyagot találni eddig.

A Népszava online változata sem tartotta túl fontosnak a Momentum képviselője körüli ügyet, ez a hír szerintük csak támadás a politikus ellen, aki amúgy is cáfol. Persze ugyanez a kiegyensúlyozottság nyomokban sem fedezhető fel abban a 43 írásban, amelyek az izraeli kémszoftverrel kapcsolatban megszülettek.

S a végén álljanak itt a Magyar Nemzet adatai.

A lap – a Mediaworks Hírcentrumával kiegészülve – 18 nagy lélegzetvételű elemzésben és tudósításban, véleménycikkben igyekezett Cseh Katalinék botrányának aktuális állását bemutatni. Magát az érintettet is megszólaltatták, nem is egyszer. A Pegasus-ügynek eközben nagyjából három tucat írást szenteltek, a főbb külföldi történések mellett bemutatva a folyamatok mozgatórugóit.

Például azt, hogy a Soros-hálózat hazai szervezetei és a baloldali média a magyar kormány lejáratására próbálnak felhasználni egy nemzetközi, több mint ötven országot érintő állítólagos megfigyelési ügyet.

