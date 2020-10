Terrortámadás Nizzában: embereket fejeztek le a templomban

A helyi Notre-Dame templom mellett több embert meggyilkoltak, sérültek is vannak.

Késes támadás történt október 29-én csütörtökön fényes nappal Nizzában a Notre-Dame épülete előtt, egy fegyveres férfi egy embert halálra késelt és további sérültek is vannak – számolt be róla a V4NA hírügynökség. Az AFP francia hírügynökség szerint két súlyos sérült is meghalt, a Reuters szintén három áldozatról ír.

A rendőrség elfogta az elkövetőt, a támadás okáról egyelőre nem lehet tudni részleteket, de a Le Figaro értesülései szerint nem kizárt, hogy terrorista támadás történt.

A Sky News szerint egy nőt lefejeztek a templomban, a Mirror című brit lap úgy tudja, két embert is lefejeztek.

A város polgármestere, Christian Estrosi közösségi oldalán azt írta: a helyszínen van és megerősíti, hogy minden jel terrortámadásra utal.

Gérald Darmanin francia belügyminiszter telefonon beszélt Nizza polgármesterével, majd a Twitteren bejelentette, hogy válságértekezletet hív össze a belügyminisztériumban.

Je suis sur place avec la @PoliceNat06 et la @pmdenice qui a interpellé l’auteur de l’attaque. Je confirme que tout laisse supposer á un attentat terroriste au sein de la basilique Notre-Dame de #Nice06. pic.twitter.com/VmpDqRwzB1 — Christian Estrosi (@cestrosi) October 29, 2020