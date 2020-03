Kásler Miklós: mindenki tegye most félre a politikai ambícióit!

Elmaradhatnak a március 15-i központi rendezvények.

Az elmúlt 24 órában Európában és Közép-Európában tovább nőtt a fertőzöttek száma, kivétel nélkül minden környező országban megjelent a koronavírus – írja a Magyar Nemzet.

Ausztriában már 66, Horvátországban 11, Romániában 9, Szlovéniában 7 fertőzöttet tartanak nyilván, míg Csehországban 19-et és Lengyelországban is nőtt a számuk – hangzott el a koronavírus miatt felállított Operatív Törzs szombati tájékoztatóján.

Magyarországon eddig öt személy betegedett meg

Szlovákiában három betegről van tudomásuk és egy új információ, hogy Magyarországon is megvan az ötödik, megbetegedett személy. Ebből az öt betegből négy külföldi és egy magyar állampolgár. A védekezésnek abban a szakaszában vagyunk, amikor nagyon fontos a lakosság együttműködése. A kormány ezért teto-kampányoztató kampányt indított el a honlapon, amit a koronavírussal kapcsolatosan hoztak létre.

Ezekben a tájékoztató anyagokban Győrffy Pál tolmácsolásában a megelőzéshez szükséges legfontosabb teendőkről kaphatnak tájékoztatást azok a magyar állampolgárok, akik meglátogatják ezt a honlapot. Nagyon fontos például az, hogy a leggyakoribb és legfontosabb megelőzési módszer a gyakori és alapos kézmosás.

Néhány adatot is közöltek a magyar betegekkel kapcsolatosan.

Ahogy azt már elmondták, három iráni beteget regisztráltak, egy brit állampolgárt, és a most legutóbb regisztrált magyar állampolgár az utolsó eddig ismert beteg. A tájékoztatás szerint négyen a Szent László Kórházban vannak, orvosi felügyelet alatt, egy fő pedig Debrecenben a Kenézy Gyula kórházban került elkülönítésre.

Ahogy azt országos tisztifőorvos asszony már korábban többször is elmondta, minden egyes fertőzött tekintetében folyik az úgynevezett kontaktkutatás. Ez egy folyamatos, egyre szélesebb körű, szerteágazó munka, komoly szakmai eljárásrend alapján zajlik, és a járványügyi szakemberek végzik.

Zajlik a kontaktuskutatás

Fel kell deríteni, hogy a betegek kivel, mikor, milyen formában érintkeztek. Minden sajtótájékoztatón ismétlődő kérdés, hogy hogyan zajlik ez a kontaktuskutatás. Éppen ezért szeretnék felhívni a figyelmet arra, hogy a koronavirus.gov.hu oldalon ennek a részletes szabályát megtalálják, ezért kérnek mindenkit, hogy az országos tiszti főorvos asszonyt ne terheljék ezekkel a kérdésekkel, hiszen emellett is rengeteg dolga akad – mondta Lakatos Tibor, az operatív törzs ügyeleti központ vezetője

Azokra az egyedi esetekre vonatkozóan, amiből nyilvánosságra hozható részlet adható ki, szintén ezen a honlapon fogják közzétenni. A Nemzeti Népegészségügyi Központ eddig 319 laborvizsgálatot végzett,. 42 fő van jelenleg karanténban, megfigyelés alatt. 41 fő a Szent László Kórházban, és már az előbb említett brit állampolgár a Kenézy Gyula Kórházban. Globálisan megfertőzött betegek száma jelenleg 102 ezer 188 fő. A meggyógyultak száma 57422 fő, és világszerte 3491 fő kunt el.

Fellépnek a pánikkeltőkkel szemben

Elhangzott a tájékoztatón, hogy sajnálatos módon néhányan eddig ismeretlen személyek az információtechnológiai lehetőségeket kihasználva próbálnak pánikot kelteni, ezért most már több olyan utánzat található az interneten, ami a hivatalos WHO adatok meghamisításával valós adatoknak feltüntetve azokat próbál nem megalapozott hangulatot kelteni.

A Nemzeti Nyomozó Iroda folyamatosan monitorozza ezeket az oldalakat, és szükség esetén meg fogják tenni ezekkel kapcsolatosan a megfelelő intézkedéseket.

Az operatív törzs által korábban meghozott intézkedéseknek megfelelően tovább is zajlik a Kínából, Olaszországból, Dél-koreából, Iránból érkező utasok hőkamerás ellenőrzése, eddig 6713 ilyen ellenőrzés történt. A közúti határátkelőhelyeken 422 egészségügyi vizsgálatot hajtottak végre. Ahogy az már pénteken is elhangzott, továbbra is zárva tartják a tranzitzónákat a bevándorlás járványügyi kockázatai miatt. Jelenleg a két tranzitzónában 306 fő tartózkodik.

Lakatos Tibor beszámolt néhány új intézkedésről, amelyet az operatív törzs hozott meg. Az első fertőzöttek iráni egyetemisták, és hiába figyelmeztették ezeket a személyeket azoknak a szabályoknak a betartására, amellyel megelőzhető a járvány további terjedése. Ennek ellenére ezeket nem tartották be, így Magyarország kormánya arról hozott döntést, hogy felfüggeszti az iráni állampolgárok számára a vízumok kiadását, és újabb ajánlásokat fogalmaztak meg az egyetemi hallgatók vonatkozásában is.

Egy személyt figyelnek meg a Szent László Kórházban

A Szent László Kórházban egyre több személy kerül megfigyelésre, karanténba helyezésre. Volt olyan eset, hogy japán turistacsoport vagy magyar diáklányok egész csoportja került be, ezért az operatív törzs úgy döntött, hogy fel kell készülni arra a lehetőségre is, hogy több ilyen férőhelyre lesz szükség az országban.

Ennek megfelelően a László Kórházban megkezdődött a felszabadítható kapacitások kiürítése, és a betegek áthelyezése más kórházba, hogy a koronavírus fertőzés gyanús, illetve az igazolt betegek megfigyelésére és kezelésére ebben a kórházban folyamatosan tudják biztosítani a szükséges kapacitásokat.

Az elmúlt hetekben az iskolák, beleértve az általános iskolákat, a középiskolákat, a szakképző iskolákat is, értesítést kaptak az ajánlásokról, és legtöbb iskolában ezeket az ajánlásokat a szülők is megkapták, többek között az e-napló rendszeren keresztül.

Kérik a pedagógusokat, hogy akik fertőzött területen jártak, két hétig maradjanak otthon és ne menjenek közösségbe. Ugyanez a kérésük a szülőkhöz is. Hogyha gyermekeikkel olyan helyen jártak, ahol a fertőzésveszély kiemelten magas, akkor két hétig a gyermekeket ne engedjék iskolába. Ez a korábbi intézkedéseknek megfelelően igazolt hiányzásnak tekinthető.

Tapasztalataik alapján azonban ez a vírus a legkevésbé veszélyes a fiatal, különösen a gyermek korosztály számára.

Elmaradhatnak a március 15-i központi rendezvények

Az operatív törzs javaslatot tett Magyarország kormányának arra, hogy

a március 15-i központi megemlékezés megrendezését függessze fel, és ezt a rendezvényt ne tartsa meg. A kormány döntése ennek tekintetében később várható.

Ugyancsak döntést hozott az operatív törzs abban a vonatkozásban, hogy szüneteltetni kell a Milánó-budapest és a Milánó, Debrecen repülőgépjáratokat. Ennek az intézkedésnek a végrehajtása folyamatban van.

A tegnapi napon szó volt arról, hogy aki nem hajtja végre a járványügyi intézkedéseket, az szabálysértést, illetve bűncselekményt követ el. A büntető törvénykönyvről szóló 2012. évi 100-as törvény 361. szakasza alapján járványügyi szabályszegést követel az, aki az állati kötelezettség alá tartozó fertőző betegség behurcolásának vagy terjedésének megakadályozása végett elrendelt járványügyi elkülönítés, megfigyelés, zárlat vagy ellenőrzés szabályait megszegi.

Ez azt jelenti, hogyha valaki a tiszti főorvosok által kiadott határozat ellenére nem veti alá magát a megfigyelés szabályainak, az bűncselekmény miatt kell, hogy feleljen. A tájékoztatón elhangzott, hogy jelenleg folyik egy intézkedés, a mentőszolgálat és a rendőrség közös intézkedése itt Budapesten, mert két iráni állampolgár a kötelező határozat ellenére nem hajlandó magát alávetni az elkülönített, elzárt, megfigyelés szabályainak, amennyiben ezt önként nem teszik meg, akkor a rendőrség fogja a további intézkedést átvenni, és a megfelelő egészségügyi intézményben Szent László kórházba fogja szállítani ezeket a személyeket a mentőszolgálat közreműködésével.

Meg fogják indítani ezek ellen az elkövetők ellen a büntetőeljárást. Természetesen a büntetőeljárás egyes nyomozati cselekményeit majd akkor fogják végrehajtani, hogyha már az egészségügyi helyzet ezt lehetővé teszi. Ez az alapeset arra vonatkozik, hogyha valaki önként nem hajlandó bevonulni például a megfigyelésre a kórházba, vagy nem hajlandó az otthonában tartózkodni, hogy otthoni megfigyelést rendelnek el számára.

Ha ezek a személyek, akik nem tartják be ezeket a szabályokat később a szándékos jogsértő magatartásuk miatt mégis megfertőznek valakit, akkor akár súlyos testi sértés miatt kell felelősséget adniuk, vagy felelősséggel tartoznak ezekért a cselekményekért, és hogyha esetlegesen emiatt a magatartásuk miatt valaki meghal, akkor az már halált okozó súlyos testi sértésnek minősül, és jóval súlyosabban büntetendő cselekmény.

Külföldön tartózkodó magyar állampolgárok

Jelen állás szerint hét magyar állampolgár tartózkodik külföldön, egy fő Németországban, egy fő Olaszországban, három fő Japánban, akik közül az egyik igazolatlan fertőzött személy, és kettő főként a ruhán tartományban. Az egy fő Japánban lévő fertőzött személyen kívül, az összes többiről, az az információ, hogy pusztán a megfigyelés során szükségességük nem betegedtek meg ebben a vírusban. Ma hajnalban pedig hazaérkeztek azok a honfitársaink, akik Tenerifén voltak zárlat alatt.

Nekik, mivel letelt a járványügyi megfigyelés, időtartama, további megfigyelésre nem szükséges bevonulniuk sehova, nem indokolt az ő további járványügyi megfigyelésük.

Kásler Miklós: A politikai ambiciókat most mindenki tartsa vissza!

A tájékoztató során Kásler Miklós az Emberi Erőforrások Minisztere elmondta, hogy mindenkitől azt kéri, hogy politikai ambícióikat a járványügyi időszakra tartsák vissza.

A tárcavezető tájékoztatása szerint a jelenlegi eljárásrend megfelel annak, amit az egyéni fertőzések megkívánnak. A cél az, hogy a járvány csoportokban való megjelenését, a gócok kialakulását elkerüljük, és megtegyük mindazokat az intézkedéseket, amelyek a tömegessé válás esetében azonnal alkalmazásra kerülhetnek – tette hozzá a tájékoztatón a miniszter.

Jelen pillanatban a folyamat úgy zajlik, hogy ha valaki észleli a most már mindenki által megismert panaszok valamelyikét vagy a körülményeket, abban az esetben kérjük azt, hogy hívják fel a családi orvost

– mondta Kásler Miklós.

A családi orvos a kérdésekre adott válaszok alapján megállapítja azt, hogy a fertőzés gyanúja fennáll-e. Abban az esetben, hogy ha igen, értesíti a mentőszolgálatot, akik megfelelő védőfelszerelésben elszállítják a beteget a kijelölt helyre, ott leveszik a mintát, ezt a Népegészségügyi Központ nemzetközileg akkreditált laboratóriumában megvizsgálják.

A betegeket, akiket a fertőzés gyanúja illet, elkülönítik.

A miniszter kitért rá, hogy szeretné tisztázni a fogalmat, mégpedig azt, hogy otthoni karantén nincsen. Példát mutatott az otthoni karantén a nagyon szűkös lehetőségekre.

A betegeket fertőzés gyanújával jelen pillanatban a Szent László Kórházba szállítja a mentő – mondta a miniszter.

A Szent László Kórház az előre megállapított ütemrend szerint 145 ágyat szabadított fel erre a célra, és ezeket az orvosi tevékenységeket a központi régió többi kórháza átvette. Kapacitása 81 kórterem és 189 ágy értelemszerűen, hogyha a kórház további kapacitásai kimerülnek, a betegeket más karantén területre lehet tovább szállítani. Ez az ország területéhez a 8+1, infektológiai osztályt jelent. Ezeknek az osztályoknak a megterhelése akkor növekszik, hogyha a Szent László Kórházban a diagnosztizált járványba került fertőző betegek száma emelkedik – sorolta az adatokat a tárcavezető.

A betegek ellátása esetében számolni kell nagyon enyhe lefolyású kórtörténettel, aminek a végeredményeképpen, amikor a beteg megfelelő állapotba kerül,haza bocsájtják.

Abban az esetben, hogy ha légzési nehézségek, légzési panaszok alakulnak ki, abban az esetben szükség lehet asszisztált lélegeztetésre, szükség lehet respirátorok alkalmazására.

Az elképzelések szerint a karantén lehetőségek bővítésére előkészítettük, illetve készítjük a Kútvölgyi tömböt. Abban az esetben, hogyha a terápia valamelyik formájára sor kerül, abban az esetben, és erre a célra a Korányi Intézetnek az intenzív osztályát tesszük fogadókész állapotba, amely egy folyosónak a kiváltását és a zsiliprendszer kialakítását jelenti.

Amennyiben ez a kapacitás nem elegendő, akkor ugyancsak a Korányi különálló épületében egy másik folyosószakaszt is kiürítenek, berendeznek, ennek a feladatnak az ellátására a jelenlegi sebészeti osztály területén.

A Korányiban elmaradó tüdőműtéteket az Országos Onkológiai Intézet fogja elvégezni, ahol Közép-Kelet-Európa minden valószínűség szerint az egyik legkiválóbb tüdősebészeti osztállyal működik. Az Országos Onkológiai Intézetben erre a kritikus időszakra, mely egy-két hónapról van szó, a tüdőtranszplantációt beszüntetik, szüneteltetik, abban az esetben, hogyha a betegeknek gyógyszeres kezelésre van szüksége, abban az esetben a rendelkezésre álló és jelen pillanatban klinikai vizsgálatok fázisában lévő gyógyszereket rendelkezésre fogják bocsátani – mondta Kásler Miklós.

Abban az esetben, hogyha a légzési nehézségek kifejezetté válnak, és nem elegendő respirátorral végzett légzési asszisztálás, akkor az ún. speciális kezelések jönnek szóba – tette hozzá a tárcavezető.

Müller Cecília: a szenzitív, érzékeny adatokat a betegekről nem áll módunkban kiadni

A tájékozatón az országos tisztifőorvos elmondta, hogy a szenzitív, érzékeny adatokat a betegekről nem áll módjukban kiadni, ez a betegjogok tiszteletét kívánja meg tőlük, és kéri a megértést ennek vonatkozásában.

Müller Cecília hozzátette, hogy azonban a járványügyi vizsgálat, a kontaktkutatás folyamatos, és óráról órára változik, akárcsak a járványügyi helyzet. Ezért egy minden egyes esetről most már nyilvánvalóan kevésbé fognak tudni részletes tájékoztatást adni, és úgy gondolom, hogy a közvéleményt az érdekli elsősorban, amiről viszont mindig tájékoztatni fognak, hogyha olyan körülmény merül fel, hogy valamilyen módon a fertőzött, illetve a beteg személlyel kontaktusba kerülhetett.

Ezeket a jövőben is így fogják végezni – tette hozzá a tisztifőorvos.

Gyakorlatilag mindenki a gáton van a mai napon is, hiszen itt is egy nagyon széleskörű járványügyi vizsgálatot kell lefolytatni.

A tegnapi nap során kaptam néhány olyan kérdést, amire most már szintén tudok válaszolni, hiszen lezáródtak azok a kutatások, amire vonatkoztak a tegnapi kérdések. Örömmel tájékoztatom önöket arról, hogy annak a japán turistacsoportnak a tagjai, akik tegnap a figyelem központjába kerültek, jól vannak, negatív lett valamennyiüknek a laborteszt eredménye, így el is engedtük őket, tehát nincs tovább semmi tennivaló velük kapcsolatban – mondta Müller Cecília.

A tisztifőorvos megismételte, hogy foylik a kontakt kutatás is, ami a tegnapi negyedik eset bejelentésével kapcsolatos, tehát nyilvánvalóan vizsgálják tovább az iráni hölgy betegnek a kontaktjait is.

A Szerbiában élő testvér kontaktja esetében azért nincsen szükség további kutakodásra, mert az ő lappangási ideje, a 14 nap, a megbetegedéstől számítva már eltelt.

A tisztifőorvos elmondta, hogy még tegnap előkerült az a férfi, aki Hollandiából került a figyelem központjába. Az, hogy ő megszökött a rendelőből nem felel meg a valóságnak, valóban önként távozott, ami nem volt helyes magatartás, azonban a Szent László Kórházba ment, és jelen pillanatban is folyik az ő megfigyelése, és a mintavétel eredményére várunk – számolt be róla a tisztifőorvos.

Számos egyéb olyan feladat van előttünk a mai napon is, napi 24 órában, ami azt a célt szolgálja, hogy bizonyosak legyünk abban, hogy felkutassuk minden esetnek, minden pozitív esetnek a kontaktjait és nagyon gyors és hatékony járványügyi intézkedéseket hozzunk. Egyesével arról, hogy úgymond „erre-arra éppen kicsoda, micsoda van az ország területén” egy-egy infektológiai osztályon, nem tudunk tájékoztatást adni, mert egyre szaporodnak.

Nyilvánvalóan magukat betegnek érzők, ahogyan elhangzott, a háziorvoshoz fordulnak, vagy esetleg éppen infektológiai osztályon várják a laboratóriumi eredményt. Tehát ezekről részletes információk óráról órára változnak, ezért így ilyen módon, aktuálisan számokat soha nem lehet mondani, hiszen nagyon is változik a járványnak ez a természete, és a járványügyi kutatómunkának is ez a természete – mondta Müller Cecília.

Kérdésre válaszolva az operatív törzs vezetője elmondta, hogy, aki nem veti alá magát az intézkedésnek, az bűncselekményt követ.

Egy másik kérdésre válaszolva Kásler Miklós miniszter úgy fogalmazott, hogy minden magyar beteg vagy potenciális beteg elérheti az orvost. Erre vonatkozóan az eljárásrendek mindenki számára elérhetők. A kérdés, hogy kell-e gyorsteszt, nem kell gyors teszt. Erre vonatkozóan a miniszter annyit mondott, hogy a vírus kimutatása PCR technikával történik.

A vizsgálat két részből áll, az első része az, hogy kivonják a burokból a vírusnak az RNS-ét, és ennek a vizsgálata és pozitivitása biztosítja a diagnózist. Elkészültek a cselekvési tervek, ami vonatkozik a védőeszközökre, vonatkozik a gyógyszerekre, vonatkozik az asszisztálásra, a respirátorok használatára vonatkozik, az ekvo indikációkra, ezek feltételeinek a kialakítására, és értelemszerűen a megfelelő személyzetre. Jövő héten kedden az összes kórházigazgatókkal tartanak egy megbeszélést a járvánnyal kapcsolatos kórházi teendőkről.

A miniszter elmondta: megbízta Elek Jenő főorvost, az Országos Onkológiai Intézet intenzív osztályának a vezetőjét a járvánnyal kapcsolatos légzéstechnikai és intenzív terápiás tevékenységek összehangolására és irányítására, és a keddi napon az ekmóra, a speciális ismeretek átadása a kezelő személyzetnek a jelenlegieken túlmenően elkezdődik – tette hozzá a tárcavezető.

Borítókép: Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere a koronavírus-fertőzés elleni védekezésért felelős operatív törzs sajtótájékoztatóján a Miniszterelnöki Kabinetiroda sajtótermében 2020. március 7-én.