Karantén alá zártak két olasz tartományt

Giuseppe Conte olasz miniszterelnök jelentette be a rendkívüli rendelet pontjait sajtótájékoztatón, szombat éjszaka. Az éjjeli órákra az egészségügyi vesztegzárhoz szükséges lépéseket már megtették: az olasz fegyveres erők katonái már megérkeztek a helyszínre, és lezárták a kijelölt térségbe bevezető utakat.

A miniszterelnök megerősítette azokat a sajtóértesüléseket, amelyek szerint a rendőrség és a katonaság végzi a lezárásokat.

Az érintett térségekben felfüggesztik a termelési tevékenységet, zárva lesznek a vállalatok, gyárak, hivatalok, oktatási intézmények, üzletek, templomok. Nem közlekednek a vonatok és leállították a helyi tömegközlekedést is. A lakosokat arra kérték, ne csoportosuljanak, ha tehetik, maradjanak otthon.

A kormányfő együttműködésre és türelemre szólította fel a vesztegzár alá helyezetteket. Aki megszegi az előírásokat, és kilép a lezárt területekről, több mint 200 eurós pénzbírságot és három hónapi terjedő börtönt kockáztat.

Giuseppe Conte azt mondta, hogy az egyik térségből megpróbált távozni egy gyerekes család, hogy Olaszország más részébe jusson el, azonban visszavitték őket eredeti lakhelyükre.

Hangsúlyozta,

Hasonló intézkedést eddig csak terrorista veszély esetén rendeltek el Olaszországban. A miniszterelnök a polgári védelem képviselőivel, az egészségügyi hatóságokkal és az érintett tartományok kormányzóival tartott többórás kormányülés utáni sajtótájékoztatón jelentette be a „sürgős és rendkívüli” intézkedéseket „a fertőzés megfékezésére”. Giuseppe Conte hangsúlyozta, a római kabinet anyagi kártérítést is biztosít a termeléskiesésért és egyéb gazdasági károkért.

Ezek részleteiről az illetékes tárcavezetők döntenek.

Két laziói fertőzött kínai, ők turisták voltak az országban. Ez az a házaspár, amelyet elsőként még február elején vittek kórházba Rómában.

Sajtóértesülések szerint az egészségügyi hatóságok a fertőzés további terjedésére készülnek: ha a járvány területe bővül, a vesztegzár térségét is növelik majd.

Az észak-olaszországi térségben tervezett vásárokat felfüggesztették.

Giorgio Armani zárt ajtók mögött – közönség nélkül – tartotta meg bemutatóját a milánói divathéten. Több olaszországi múzeum jelezte, hogy bezárja kapuit. Még a dél-olasz Szicíliában is óvintézkedéseket vezettek be.

Az Il Giornale olasz napilap úgy tudja,

Arra a kérdésre, hogy miért ugrott meg hirtelen a betegek száma Olaszországban, Giuseppe Conte úgy válaszolt, hogy ez a „szigorú és hatékony” olaszországi egészségügyi ellenőrzéseknek az eredménye. A miniszterelnök szerint egyedül az olasz egészségügyi hatóságok tesztelik tüzetesen a fertőzésgyanús eseteket, így több beteget tudtak azonosítani.

Lombardiában a betegség tünetei elsőként egy 38 éves olasz férfin jelentkeztek, aki egy Kínából visszatért kínai kollégájával találkozott. Az olasz férfi tucatnyi más embert fertőzött meg. A kínai férfiről azonban kiderült, hogy nem beteg, Kínában élő családjában viszont vannak fertőzöttek.

A venetói gócpont „okozóját” még nem sikerült azonosítani.

A többi olasz tartomány önálló intézkedéseket rendelt el: Friuli-Venezia Giuliában például egészségügyi szükséghelyzetet vezettek be, Emilia-Romagna egyes városaiban pedig hétfőtől zárva tartanak az iskolák.

Megszakítják a velencei karnevált

A koronavírus-járvány olaszországi terjedése miatt megszakítják a velencei karnevált – jelentette be vasárnap Luca Zaia, az északkelet-olaszországi Veneto tartomány kormányzója. A karnevál eredetileg keddig tartott volna.

„Drasztikus eszközökhöz kell folyamodnunk” – hangsúlyozta újságíróknak Zaia. Arra a kérdésre, hogy ez a karneváli események lemondását is jelenti-e, a kormányzó azt válaszolta, hogy a bejelentésre váró rendkívüli intézkedések ezt is tartalmazzák, „és még több mást is”.