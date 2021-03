Karácsony indulhat a baloldali előválasztáson, Dobrevet már a pártja is lebeszélné

Az egységet kommunikáló ellenzéket továbbra is számos ellentét szabdalja, a legnagyobb konfliktusokat a Momentum okozza – értesült a Mandiner. A hetilap baloldali forrásaik, illetve elemzők segítségével járt utána annak, hogyan készülnek a pártok az előválasztásra.

Ezt ne hagyja ki! Kicsoda Bige László, a baloldalt finanszírozó vörösbáró?

Kacsoh Dániel és Pálfy Dániel Ábel írása a Mandiner hetilapban.

Megszületett a megegyezés: mind a 106 egyéni választó­kerületben lesz ellenzéki előválasztás, a közös miniszterelnök-­jelöltet pedig kétfordulós megméretés nyomán választják ki. A procedúra augusztus végén indul, s október 23-ára lesz eredmény.

A személyi kérdéseken túl ideológiai, illetve konkrét programbeli ellentétek is szétfeszíthetik az ellenzéki együttműködést. Akad ugyanis egy-két olyan téma, amelyben továbbra is gyökeresen eltérő állásponton vannak a hatpárti összeborulás résztvevői.

Nézzünk néhány fontos példát.

Ütközőpontok a programban

Az összefogás talán legmeghatározóbb pártja,

a Demokratikus Koalíció a napokban tette egyértelművé, hogy megfosztaná szavazati joguktól azokat, akik egyszerűsített honosítási eljárással szereztek magyar állampolgárságot.

Ez ugyebár csak a listás voksolásra való jogosultságot jelenti, hiszen magyarországi lakcím híján egyéni parlamenti képviselőjelöltre nem lehet szavazni, ám így is több mint egymillió határon túli magyar voksáról beszélünk.

Jakab Péter Jobbik-elnök a napokban úgy fogalmazott, az ellenzék „nagyjából egyetért” azzal, hogy ezt nem szabad megtenni. Erre érkezett a DK-s Arató Gergely válasza: „Nem változtunk, és nem adtuk fel a politikánkat, most is azt valljuk, hogy ne szavazhasson, aki soha nem élt itt, és nem viseli a döntése következményeit.” Szerinte nem baj, ha Jakab vagy bárki más azt gondolja, hogy „igazságos olyan emberek kezébe adni a döntést a haza sorsáról, akik soha nem éltek itt, nem itt nevelnek gyereket, nem itt fizetnek adót, és semmilyen formában nem viselik a döntésük következményét”. Nem kell úgy tenniük, mintha mindenben egyetértenének – zárta sorait a DK-s képviselő. Jakab ezt már szó nélkül hagyta, így ez a kardinális kérdés megválaszolatlanul maradt.

Jakab erre egy tévéműsorban azt mondta, a részletekről még egyezkednek a háttérben.

A kettős állampolgárságról szóló törvényt egyébként valamennyi ellenzéki párt támogatta, csupán három képviselő szavazott ellene: az akkor még MSZP-s Szanyi Tibor, Gyurcsány Ferenc és Molnár Csaba – utóbbi kettő ma a DK meghatározó politikusa.

A Mandiner úgy tudja, szerint a szerzett jogot a Momentum is ódzkodna elvenni.

Néhány éve még börtönnel büntette volna a homoszexualitás „népszerűsítését” a Jobbik, mostanra odáig finomodott az álláspontja, hogy ellenzi a melegházasságot. Ezt legutóbb a Telexnek árulta el a pártelnök, s azt is mondta, soha nem fog azért küzdeni, hogy „egy gyereknek három apja legyen”. Neki elsőként a Momentum elnöke vágott vissza, bántónak és helytelennek nevezve Jakab mondatait. Bár ebben az esetben is kardinális kérdésről van szó, azért Fekete-Győr András így zárta posztját: „Bármiben van is köztünk egyet nem értés, Jakab Péter a harcostársam, és az is marad.” Ebben az esetben egyébként a Jobbik a különc, hiszen a többi ellenzéki párt nem ért vele egyet.

A Momentum egyébként, ahogy arról már korábban is beszámoltunk, azzal, hogy programot hirdetett, kiverte a biztosítékot a többi ellenzéki pártnál.

(Persze nem csak ezzel, de erről majd később.) Ezek a pontok ugyanis, bár az előválasztásra szólnak, konkrét vállalásoknak tűnnek, a szövetségesek félelmei szerint pedig azt sugallhatják a közvéleménynek, hogy az egységes ajánlatban is visszaköszönnek majd. A négynapos munkahét vagy a bármikor felhasználható, rugalmas nyugdíj felvetése bizonyosan idesorolható.

Atomügyben is vannak eltérések

Ott van például a paksi bővítés ügye is.

Fekete-Győrék ugyanis felmondanák a Paks II. projektnek az Európai Bizottság által is jóváhagyott szerződéseit, amelyek nyomán egyébként már elkezdődtek a munkálatok, illetve német és amerikai cégek is érintettek a megvalósításában.

Ebből következően a Mandiner információi szerint a kontraktust a nyilvánosság előtt természetesen szintén kritizáló DK-ban felszisszentek, hiszen a felmondás alighanem diplomáciai bonyodalmakkal és kártérítési eljárással is járna. Vagyis – érvelnek – jobb lenne erről nyíltan nem beszélni.

A helyzetet bonyolítja, hogy egyébként az LMP részéről korábban többen, köztük Ungár Péter is szóvá tették, hogy a Momentum nem is ellenzi igazán az atomenergiát. Ezt Cseh Katalin európai parlamenti képviselő a Mandinernek is elismerte, amikor nemrég úgy fogalmazott: „Mi azt képviseljük, hogy az atomenergia technológiai előnye a megújulókhoz képest eltűnőben van, gazdaságossága egyre kérdésesebb, így sokkal jobb lenne megújuló rendszerekbe fektetni, hogy költséghatékonyan tudjuk biztosítani az áramellátásunkat. Azt is fontos látni, hogy Paks kritizálásakor elsősorban az erőmű finanszírozását ellenezzük.”

Azonban a Momentum is megszavazta az Európai Parlamentben az atomenergia kvázi nélkülözhetetlenségéről szóló korábbi indítványt.

A Mandiner ezzel kapcsolatban küldött tisztázó kérdést a pártnak. Mint írták: „A Momentum számára egy zöld Magyarország megteremtése az egyik legfontosabb feladat a közeljövőben, így természetesen az energiamixben nagy arányban szeretnénk megújuló energiaforrásokat alkalmazni. A Paks II.-t semmiképp sem támogatjuk, de amennyiben a meglévő atomenergia költséghatékonysági, energiabiztonsági és klímavédelmi szempontok szerint is megfelel, azt alkalmaznánk.”

Szintén fontos ellentét feszül az LMP és a DK között az Európai Unió kérdésében. Gyurcsányék vállaltan és nyíltan a további föderalizációt, illetve az európai egyesült államok elképzelését propagálják, Ungárék ezzel ellentétes állásponton vannak. Olyannyira, hogy néhány éve a DK-s Bauer Tamás egyenesen a Fidesz szekértolójának nevezte emiatt az LMP-s politikust.

A Momentum felrúgta a megegyezést

Az egyezkedési folyamatokra rálátó baloldali forrásaink szerint ezek a kérdések, éppen az ellentétek miatt, valószínűleg nem kerülnek majd be a közös programba, amely egyébként készülőben van. A Mandiner úgy tudja,

bár a nyilvánosság előtt egyértelmű a párt álláspontja, a DK is megosztott a határon túli magyarok szavazati jogának kérdésében, elképzelhető, hogy kompromisszumos javaslatként a külföldön dolgozó magyarokra is kiterjesztenék majd a levélszavazás lehetőségét.

De itt még nem tartanak a „füstös szobákban zajló egyezkedések”.

A hetilap informátora szerint egyébként a Momentum valóban felrúgta a korábbi megegyezést, amely szerint az egyes pártok konkrét javaslatokkal csak a közös program közreadása után álltak volna elő. A „felcsúti per” ötletétől és hasonló, a jogállamiságot zárójelbe tevő elképzelésektől még néhány Momentum-szimpatizánsnak is felállt a szőr a hátán, s a szövetségesek sem nézték jó szemmel az esetleges kormányváltást követően civilekkel előkészített vádirat alapján induló koncepciós eljárás felvetését.

„Szereptévesztésben vannak. Az elszámoltatás, illetve a kétharmaddal megválasztott állami tisztségviselők eltávolításának ügyéről sincs még közös nevezőn a hat fél. Munkacsoportok dolgoznak a részleteken, a végső szót a pártelnökök mondják majd ki” – részletezi forrásunk a tervezett menetrendet.

„A Momentum a különutassággal azt akarja demonstrálni, hogy más, mint a szocik meg Gyurcsány, de ezzel már elkésett”

Csakhogy ettől, ahogy azt a példák is jelzik, bőven akadnak még konfliktusok, és nem csupán a formálódó program kapcsán. A lap névtelenséget kérő MSZP-s informátora úgy fogalmaz, van igazság abban, hogy az előválasztási viaskodás során az egyes pártok súlyos politikai sebeket tudnak majd ejteni egymáson, s ebben leginkább a „legkisebb rutinnal rendelkező” Momentum jelenti a kockázatot. „Lesznek olyan nézeteltérések, amelyek feszegetik az együttműködés kereteit. De már nincs visszaút” – jegyzi meg.

Különösen nagy feszültséget okoztak Fekete-Győr Andrásék Hadházy Ákos zuglói indításával, az egykor fideszes, majd LMP-s politikust az előző két választáson győztes MSZP-s Tóth Csabával szemben nevezték be az előválasztásra. „Ezzel a különutassággal nyilván azt akarják demonstrálni, hogy ők mások, mint a szocik meg Gyurcsányék. Ezzel már elkéstek” – mutat rá az MSZP-s háttérember. DK-s forrásunk pedig ennek kapcsán megjegyzi: a többiek mindig „rámordulnak” a momentumosokra, amikor okosabbnak akarják mutatni magukat, az MSZP pedig rájött, hogy nem diktálhat.

Dobrev Klárát próbálják lebeszélni

A közös miniszterelnök-jelölt személye kapcsán jelen állás szerint úgy látszik, a háttérben a szocialistáknak nagyobb a befolyásuk.

„Gyakorlatilag eldöntött tény, hogy Karácsony Gergely benevez a miniszterelnök-jelöltségre. Márpedig mivel kétfordulós lesz, jó eséllyel meg is nyeri az előválasztást.

A felmérésekből erre lehet következtetni. Ha ugyanis Dobrev­–Karácsony-párbajra szűkül a választás, a főpolgármester bizonyosan felülkerekedik, ami nagy kudarc lenne a DK-nak. Gyurcsányéknak ez alighanem most komoly dilemmát jelent” – magyarázza egy befolyásos MSZP-s politikus.

Előfordulhat, hogy kudarcba fullad az egész előválasztási folyamat”

Ezzel a Demokratikus Koalíciónál is tisztában vannak. Nem véletlenül halogatják a döntést, ami abból a szempontból is érthető, hogy az előválasztás augusztus végén kezdődik, a közös kormányfőjelölt személye pedig majd csak október 23-án dől el. Forrásaink szerint párton belül egyre többen próbálják lebeszélni Gyurcsány Ferenc feleségét az indulásról, ám állítólag az EP-képviselő egyelőre hajthatatlan, mindenképp ringbe szállna. Bár az exminiszterelnök korábban azt mondta, a DK vagy Dobrevet indítja, vagy senkit, úgy tudjuk, felmerült egy politikán kívüli civil aspiráns benevezése is, sőt rábeszélése a többi ellenzéki pártra. Döntés tehát még nincs, elképzelhető, hogy ha a járványhelyzet engedi, majd kongresszusi határozat tesz pontot a találgatások végére.

Kiakadtak Karácsonyra a DK-sok

Karácsony Gergely immár borítékolható indulása miatt egyébként egyenesen kiborultak a Gyurcsány-pártban. A Párbeszéd társelnöke ugyanis állítólag korábban meg­ígérte, nem kapacitálja a miniszterelnök-jelöltséget, mások szerint viszont a kezdetektől „ugródeszkának tekintette Budapest vezetését”. A Mandiner által a háttérben megismert vélemények szerint akkora a Karácsonnyal szembeni ellenszenv a baloldal MSZP-n és Párbeszéden kívüli részénél, hogy az még komoly csörtéket vetít előre ezen a téren.

„Ha a főpolgármester addig nem csinál semmit, márpedig látjuk, hogy nem csinál semmit, sajnos megnyerheti az előválasztást”

– panaszkodik a lap DK-s informátora, annak viszont örül, hogy a Momentum ötletét sikerült „leverni” az online szavazásról. Ezt Fekete-Győrék nyilván amiatt vetették be, mert vidéken nincsen bázisuk. Kétségtelen, hogy eközben a jobbikos Jakab Péter is jön fel, ám neki szinte semmi esélye megszerezni a kormányfőjelöltséget, ahogy jelen állás szerint Márki-Zay Péternek sem.

A hetilap forrásai egyébként 150-200 millió forintra teszik az előválasztás összköltségét. A civilek indulásának módja is eldőlt: csak úgy nevezhet be a hat párt politikusain kívül bárki az előválasztásra, ha vállalja, hogy parlamentbe kerülve beül valamelyik frakcióba. Ez feloldhatatlan kikötés, amiből az következik, hogy a jövő évi választáson a kormánypárti és a közös ellenzéki jelölteken kívül azért lesznek még indulók szép számmal az egyes körzetekben.

Árulkodó felmérések

Eddig egyébként csupán három szervezet jelentette be hivatalosan, hogy miniszterelnök-jelöltje indul az előválasztáson. A Jobbik Jakab Pétert, a Mindenki Magyarországa Mozgalom Márki-Zay Pétert, a Momentum pedig Fekete-Győr Andrást indítja.

A lap információi szerint Karácsony Gergely még bizonytalan, leginkább azért, mert városvezetőként még jó pár évig biztos pozíciója lehetne. Ráadásul a közvélemény-kutatási eredmények egyelőre elég vegyes képet mutatnak. Az Idea Intézet szerint Dobrev 28 százalékkal a legnépszerűbb, őt követi Jakab 27, Karácsony 22 százalékkal, Márki-Zay népszerűsége náluk 9, Fekete-Győré pedig 7 százalékos. A főpolgármester korábbi munkahelyénél, a Mediánnál azonban Karácsony vezet 39 százalékkal, a második Jakab 32-vel, és csak a harmadik Dobrev 25-tel.