Kamarai vizsgálat elé néz Czeglédy Csaba?

Mik azok a garanciák, amelyek biztosítják, hogy Czeglédy Csaba felfüggesztett ügyvéd nem sérti meg a törvényi előírásokat? – ennek kivizsgálását is kérte a Vas Megyei Ügyvédi Kamarától Szendrő-Németh Tamás ügyvéd, civil bogger.

A vaol.hu elsőként írta meg: hatmilliárd forintos költségvetési csalás gyanúja miatt folyik büntetőeljárás Czeglédy Csaba ellen, így tagságát október 21-ével felfüggesztette a Vas Megyei Ügyvédi Kamara. A hírre az adóbűnöző politikus már akkor hosszú Facebook-posztban reagált. A többi között azt írta: „(…) egyrészt nem hagyom ennyiben, és bírósági úton tetetem rendbe ezen aljasságukat is, a tudásomat nem lehet felfüggeszteni, harmadrészt párommal közös ügyvédi irodánk továbbra is működik, a megbízásainkat továbbra is el fogjuk látni (…)”.

Szendrő-Németh Tamás erre a bejegyzésre is felhívta a kamara figyelmét levelében, amit a napokban közösségi oldalán osztott meg.

Az ügyvédként dolgozó blogger az ügyvédi kamarának írt levelében azt a nyilvános beszélgetést is leírta, ami Horváth Gábor szombathelyi önkormányzati képviselő, Farkas Balázs, az Ungár Péterhez köthető online portál főszerkesztője, valamint Czeglédy Csaba között zajlott nemrég a Facebookon. Ennek témája az a helyreigazítási per volt, amit másodfokon jogerősen megnyert Szendrő-Németh Tamás a portállal szemben. A szerkesztőséget Czeglédy ügyvédi irodája képviselte. A helyreigazítást azóta sem közölte az ugytudjuk.hu, mint ahogy a perköltséget sem fizették meg, pedig azt Szendrő felajánlotta a Markusovszky kórház gyermekosztálya részére. Ezért vég­rehajtást indítatott a portál és a budai milliárdos tulajdonában is lévő Kő A Mezőn Nkft. ellen. Horváth Gábor ezt tette szóvá egyik Facebook-posztjában, amire Czeglédy úgy reagált: „Csak fel ne függessze az a fránya Kúria a végrehajtást.” „Honnan tudod, hogy mit fog csinálni a Kúria? Vannak ott kapcsolataid? Még eljárhatsz az ügyben?” – ezt már Horváth Gábor kérdezte Czeglédytől, aki a képviselőnek úgy felelt: ne aggódjon miatta.

A Kúria értesítését – vagyis hogy november 3-án felfüggesztette az Ungár cége és az általa kiadott portál ellen indított végrehajtást – a blogger csak múlt héten kapta meg.

Szendrő-Németh Tamás levelében arról írt: „(…) Czeglédy Csaba kijelentései komoly aggályokat vetnek fel a körben, hogy mind az ugytudjuk.hu-val szemben folyamatban lévő ügyeimben, mind más ügyekben kamarai tagságának felfüggesztése ellenére továbbra is aktívan eljár-e, hozzáfér-e az ügyekkel kapcsolatos ügyvédi titoknak minősülő adatokhoz, információkhoz, részt vesz-e az ügyfelekkel való kapcsolattartásban, beadványok szerkesztésében, ami a fenti rendelkezés alapján törvénysértő lenne.”

A Vas Megyei Ügyvédi Kamarát a civil blogger annak kivizsgálására kérte, hogy mik azok a garanciák, amelyek biztosítják, hogy Czeglédy Csaba felfüggesztett ügyvéd nem sérti meg az ide vonatkozó törvényi előírásokat, főként azért, mert – ahogy fogalmazott – „párkapcsolatban és egy háztartásban él a Czeglédy és Társa Ügyvédi Iroda tagjával”.

Szendrő szerint „a fenti garanciák azért is fontosak, hogy egyetlen felfüggesztett ügyvéd se kelthesse a közvélemény előtt azt a látszatot, miszerint a megbízásait a felfüggesztését követően más ügyvédek közreműködésével, jogi tudását felhasználva, változatlanul ellátja, mivel azzal éppúgy aláásná az aktív kamarai tagsággal rendelkező ügyvédek tekintélyét.”

– Munkaviszonyban állhatok a jog- és államtudományok doktoraként, valamint szakvizsgázott jogászként. Tehát minden olyan jogi feladatot elláthatok, amely nem ügyvédi tevékenység gyakorlása – erről már a Magyar Nemzetnek nyilatkozott a napokban Czeglédy Csaba. Míg a budapesti, kerületi önkormányzatok vezetői arról beszéltek a lapnak, hogy a Czeglédy és Társa Ügyvédi Irodával kötöttek szerződést. Az iroda vezető ügyvédje egyébként nem Czeglédy, hanem Fodor Tímea.

A vaol.hu kérdésekkel fordult a Vas Megyei Ügyvédi Kamarához, hogy Szendrő-Németh Tamás levele alapján indul-e vizsgálat Czeglédy ellen, de még nem kaptak választ.

Érdekesség, hogy a szombathelyi városházán találni már erre vonatkozóan jó példákat: László Győző és Horváth Attila alpolgármesterek jelenleg ugyancsak nem gyakorolhatják ügyvédi tevékenységüket. Megválasztásuk után, egy éve összeférhetetlenség miatt maguk függesztették fel kamarai tagságukat. Nyilvánvalóan korábbi ügyfeleikkel nem tartják a kapcsolatot és nem járnak el érdekeikben, jogi tanácsokat nem adnak számukra.