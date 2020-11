Jól áll Trump a győzelmet biztosító billegő államokban

A kötelező republikánus államok közül egyelőre csak Arizonában áll vesztésre az elnök, miközben több kulcsfontosságú államban is vezet Biden előtt.

Donald Trump republikánus párti amerikai elnök 166, Joe Biden demokrata párti elnökjelölt 223 elektori szavazatot nyert el az amerikai elnökválasztás legfrissebb állása szerint. Legalább 270 elektort kell megszerezni a végső győzelemhez.

Azokban az államokban, ahol már megtörtént az urnazárás, és megkezdődött a szavazatok összeszámlálása, Donald Trump tizenkilencben szinte biztosan nyert (Alabama, Arkansas, Dél-Dakota, Dél-Karolina, Észak-Dakota, Florida, Idaho, Indiana, Kansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, Nyugat-Virginia, Ohio, Oklahoma, Tennessee, Utah, Wyoming), Joe Biden pedig tizenhétben (Arizona, Colorado, Connecticut, Delaware, Illinois, Kalifornia, Maryland, Massachusetts, New Hampshire, New Jersey, New York, Oregon, Rhode Island, Új-Mexikó, Vermont, Virginia, Washington) és a fővárosban, Washington D. C.-ben.

A fenti államok többsége republikánus vagy demokrata bástya, így igazán meglepő eredmény eddig Floridában született, amelyet a Fox News szerint – 98 százalékos feldolgozottságnál – megnyert Trump a szavazatok 51,3 százalékával. Szintén megnyerhette a hivatalban lévő elnök Ohiót (53,4 százalék), ami szintén úgynevezett billegő államnak számít.

Az igazi verseny a billegő (csatatér-) államokban zajlik, amelyek közül már többen a végéhez közeledik a szavazatszámlálás, s a részeredmények alapján jól áll az elnök. Florida és Ohio mellett (amely 29, illetve 18 elektort ad) Georgiában (16), Michiganben (16), Észak-Karolinában (15), Pennsylvaniában (20) és Wisconsinban (10) is Trump vezeti a helyi szavazást, noha mindegyik államban Biden győzelmét jósolták a közvélemény-kutatók.

Egyes államokban már 90 százalék feletti a feldolgozottság. Szintén győzelemre áll az elnök a 38 elektori szavazatot adó Texas államban, ahol szintén szoros eredményt jósoltak a felmérések. A billegő államok közül csak Arizonában (11), Iowában (6) és Minnesotában (10) vezet a demokrata elnökjelölt, előbbit valószínűleg meg is nyerte 53,6 százalékos eredménnyel.

Joe Biden még a 2016-os választáson Trumppal szemben induló Hillary Clintonnál is rosszabbul szerepel a jelenlegi állás szerint – állapították meg a Fox News konzervatív hírtelevízió szakértői.