Jogállamiságról papolnak, de fogalmuk sincs, mit jelent (videó)

„Ebben a házban sokat beszélnek a jogállamiságról olyanok is, akiknek fogalmuk sincs arról, hogy az mit jelent” – kezdte az európai parlamenti felszólalását csütörtökön Szájer József, aki szerint a jogállam a szabadságot, a nemzeti függetlenséget és a demokráciát jelenti. „Az én nemzedékem harminc évvel ezelőtt azért harcolt, hogy ez ne csak az Európa nyugati felén élők örökölt privilégiuma legyen! Mi ezért megharcoltunk!” – vélekedett a Fidesz EP-képviselője. Szerinte a jogállam nem jelenti le nem írt szabályok számonkérését, a kettős mércét – amikor valakit megbüntetnek ugyanazért, amiért más dicséretet kap. „Nem jelenti az egyeseknek nem tetsző politikai ideológiák szankcionálását vagy elhallgatását. Pedig itt egyesek erre használják a jogállam jelszavát” – mondta.

„Aki jogállamról papol, az ne tekerje ki a szavazási szabályokat!” – húzta alá Szájer József, emlékeztetve a Sargentini-jelentés 2018-as elfogadásának körülményeire. „Aki a jogállam híve, ne ijedjen meg az eltérő véleményektől. Az adja meg a vádlottnak a szót, hogy védekezhessen!” – fogalmazott a Fidesz–KDNP EP-delegációjának elnöke, ezúttal arra utalva, hogy a magyar vírustörvényről szóló, májusi EP-vitán Varga Judit igazságügyi miniszter nem kapott szót Brüsszelben.

„Ebben a házban olyan megoldásokat erőltetnek, amelyeknél nem normatív, nem jogi kritériumok alapján határoznák meg, hol sérül a jogállam, hanem már a gyanú esetén is súlyos anyagi szankciókat vetnének ki és nem garantálnák az egyenlő elbánást sem. Ez a kommunista modell! Mi már láttunk ilyet, már voltunk áldozatai hasonló törekvéseknek. Legyőztük őket, és nem fogjuk megengedni, hogy a hátsó ajtón visszatérjenek!” – szögezte le Szájer. A Magyar Nemzet cikke szerint a képviselő úgy fogalmazott, Európa ennél igenis jobbat, jobb jogállamot érdemel.

A „zavaros” jogállamisági alku miatt háborog az Európai Parlament

Megkezdődött az uniós keretköltségvetésről és mentőalapról szóló vita az Európai Parlamentben, ahol Charles Michel tanácsi és Ursula von der Leyen bizottsági elnök is a képviselők megnyerésére tett kísérletet. Az Európai Parlament zöld jelzése is kell a mintegy 2000 milliárd eurós csomag végrehajtásához – nem csoda tehát, hogy a csúcsintézmények vezetői az eddiginél is engedékenyebbnek mutatkoztak a képviselők irányába. A jogállamiság az ülés egyik leginkább vitás ügye. A fideszes Szájer József szerint az EP még a saját szabályait is felrúgja a politikai célok teljesítése érdekében.